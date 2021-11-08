Fed'in faiz artırımında sabırlı olacaklarını belirtmesi, ECB Başkanı'nın gelecek sene faiz artırımı beklemediklerini ifade etmesi ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da bir nevi sürpriz bir şekilde faiz artırımı yapmaması ile birlikte küresel tahvil faizlerinde düşüş gözleniyor.

BoE'nin kararı sonrasında Sterlin'deki düşüş, Dolar endeksinin (DXY) % 0,5 yükselişiyle sonuçlandı ki Euro da güçsüz.



Dolayısıyla, DXY'deki yükseliş daha çok diğer para birimlerinin kayıpları nedeniyle gerçekleştiği için Gelişmekte Olan Ülke para birimlerinde belirgin bir baskı gözlenmedi. GOÜ para birimlerinde sakin bir seyir var.



ABD'de TSİ 15.30'da açıklanacak ekim ayına ilişkin istihdam piyasası verileri ise oynaklığı artırabilir. Ekim ayında tarım dışı istihdam artışının 450 bin kişi seviyesine yükselmesi, ortalama saatlik kazançların ise aylık bazda % 0,4 oranında artması öngörülüyor.

Beklentilerden yüksek rakamlar, Powell faiz artışı için istihdam piyasasında daha fazla iyileşme görmek istediklerini söylemesine istinaden Dolar'da yükselişe neden olabilir. Ancak, olası yükseliş sınırlı kalabilir. Neticede ECB ve Fed'in ardından dün BoE'nin de faiz değiştirmeyerek piyasa dostu kaldıklarını izledik.



Diğer yandan, daha önce direnç yaptığı yatay seviyeleri kıran Dolar / TL'de yükseliş isteği sürerken, iyi bir tarım dışı istihdam verisi kurda yukarı yönlü hareketin ivmelenmesiyle sonuçlanabilir ve kur 9,85 seviyesini hedefleyebilir. Aşağıda ise 9,63 destek konumunda.



EURO/USD:

Haftanın son işlem gününde global piyasalarda ABD tarım Dışı istihdam rakamlarını takip ettik. ABD TDİ rakamları Ekim ayında beklenti üzerinde artış gösterirken işsizlik oranı bir önceki döneme göre geriledi. Veriler öncesi düşüş eğiliminin hakim olduğu EURUSD paritesi veriler sonrası 1,1513 ile Temmuz 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye düşüş kaydetti. 1.1524 destek bölgesini test eden paritede bu bölge altında 1.0637-1.2349 yükselen hareketin % 50.0 fibonacci bandı olan 1.1490 bandı sonraki destek bölgesi olarak izlenebilir. Diğer yandan paritede olası yukarı yönelimlerde 8 haftalık üssel hareketli ortalama ilk önemli direnç olarak takip edilebilir.



BORSA:

Cuma % 1,85 oranında yükseliş kaydeden endeks günü 1.576 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi ise 25,8 milyar TL ile bir önceki günkü hacmin altında kalsa da görece yüksek kalmaya devam etti. Hacimdeki yüksek seyirlerle birlikte göstergeler de güçlü görüntülerini koruyor.

Ortalamalardan da uzaklaşma eğilimini koruyan endeks, tarihi zirvenin bulunduğu 1.589 seviyesinin üzerine çıkarak rekor denemesi yapabilir ki olası yükselişlerde 1.597 hedef olarak izlenebilir.



ALTIN:

Cuma günkü yükseliş eğilimini haftanın son işlem gününde koruyan Ons Altın 200 günlük ortalaması üstüne yükseldi.

Değerli madende yükselişin devam etmesi durumunda siyah alçalan trend çizgisi ve 1805 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak ön plana çıkmakta. Bu bölge üstüne olası yönelimlerde 1813 ve 1820 seviyeleri direnç oluşturabilir. Aşağıda ise üstüne kırdığı 200 günlük üssel hareketli ortalamayı ilk destek bölgesi olarak takip ediyor olacağız.