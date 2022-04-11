Dolar TL’nin yukarı yönlü hareketi sınırlı

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Fed mart ayındaki toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı. Bilanço daraltılmasının mayıs ayında başlayacağına ilişkin güçlü sinyal verildi. Ayrıca geçen ayki toplantıda Fed'in Ukrayna Rusya arasındaki savaşın yarattığı belirsizliklerle Fed üyelerinin 50 baz puan artırım yerine 25 baz puan artırım yaptığı görülmekte ve sonraki toplantılar için faiz artırımlarının 50 baz puan olabileceği vurgulandı. Şahin tutanaklarla birlikte risk iştahının zayıfladığını izledik. ABD borsaları satıcılı bir görüntüyle kapatırken, Dolar endeksi (DXY) yükseliş eğilimini korudu.DXY'de hafif geri çekilme gözlense de şahin Fed, düşüşlerin sınırlı kalmasına neden olabilir.

Fed tutanakları ardından ECB'nin toplantı tutanaklarında faiz artırımına yönelik mesajlar izlenecek. Bu arada, petrolde ek rezervlerin piyasaya sürülmeye çabalanmasının ve Çin'deki koronavirüs kısıtlamalarının etkisiyle Brent petrol dün sert düşüş kaydetti.

Rusya'ya yaptırımların artırılmasının etkisiyle gözlenen tepki yükselişi ise zayıf. Bir taraftan şahin Fed diğer yandan yurtiçinde enflasyon kurda yukarı yönlü riskleri artıran faktörler olarak ön plana çıksa da, petroldeki baskı ve özellikle de kur korumalı mevduat uygulaması Dolar/TL'de yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalmasına neden olabilir. Bu kapsamda, kurda 14,81 direncinin altında hareket sürebilir. Aşağıda ise 14,62 destek konumunda. TCMB, DTH, rezerv ve menkul kıymet istatistiklerini paylaşacak.



ALTIN: Altının gram fiyatı, Cuma güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 913 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.497 lira, Cumhuriyet altını da 6.117 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.926,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Rusya'ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesiyle piyasalarda oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Fed toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildiğini anımsatan analistler, yetkililerinin çoğunun, 'bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu' yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.



BORSA: BIST100 son iki işlem gününde yatayda geçirdi. İki günün dip noktası ve destek seviyesi 2300'ün korunmuş olması bir kar realizasyonun tetiklenmediğini göstermektedir. 2300 desteğinin üzerinde yükselişin sindirilmesi, 2400'de bulunan zirve seviyesinin test edilmesini ve kırılmasını olasılık halinde kalmasına neden olacaktır.

2300-2350 aralığında hisse bazlı işlemler ile dengelenme bekliyor, 2300'ü kısa vadeli stop seviye olarak belirliyoruz.