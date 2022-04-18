Gram altında yatay seyir

Dolar/TL paritesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısı sonrası da sakin seyrini korudu.

TCMB beklendiği gibi faiz oranında bir değişikliğe gitmemiş ve politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakmıştı. Pariteye teknik açıdan bakıldığında, daralan üçgenin alt bandını test eden parite bu bölgeden hafif tepki alımlarıyla karşılaştı.

Paritede yukarıda 14.68 ve üçgenin üst bandı üstüne olası yönelimlerde 14.90 ve 15.24 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Diğer yandan paritenin üçgenin ve 14.55 destek seviyesinin altına yönelmesi durumunda 14.40 ve 13.95 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

TATİLİN ETKİSİYLE SAKİN

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yaptığı toplantıda beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi. Varlık alım programının da önümüzdeki aylarda sonlandırılacağı ifade edildi. Bu gelişmeler eşliğinde Euro/ Dolar paritesinde 1.0800 desteği test ediliyor. Bu seviyenin kırılması ve altı fiyatlamalarda 1.0765 ve 1.0707 destek olarak izlenebilir. 1.0800 desteği üzerinde tutunma sağlanması halinde ise 1.0845 ve 1.0900 direnç oluşturabilir.

Nisan vadeli gram altın sözleşmesi 932,32 TL - 936,66 TL arasında yatay seyir izledi. Spot piyasada gram altın 928,80 TL seviyesinde işlem gördü. Paskalya tatili nedeniyle birçok piyasa kapalı, bu nedenle spot piyasada ons altında işlem olmadı. Dolar/TL kuru ise 14,59- 14,63 TL arasında seyretti.

YENİ BİR ZİRVE GETİRMEDİ

Bankacılık sektörü iki günlük düzeltme sonrasında yüzde 1.89 yükseldi ama BIST100'e yeni zirve getirmedi.

Banka harici büyük ölçekli hisselerde kar realizasyonunun olması, işlem hacminin 44 milyar TL'ye gerilemesi Paskalya tatilinin etkisi olabilir. Yurt dışı piyasaların önemli bir bölümünün tatil olması nedeniyle, Borsa haftayı beklentiler doğrultusunda yüzde 0,77'lik artışla 2.494 puandan tamamladı.