Borsada 5 bin puanın üzerinde taban oluşmalı

ABD'de son çeyrek büyümesi ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri takip edildi. Büyüme % 2,6 olarak açıklanırken, PCE % 4,4 seviyesinde gerçekleşti. ABD Başkanı Biden yönetiminin orta ölçekli bankaları güçlendirmek için yeni önlemler listesi teklif etmesi bankacılık hisselerinde baskı oluşturdu. Vadeli piyasalarda olumlu bir görünüm var. Veri takvimine bakıldığında ise ABD'de kişisel gelirler/harcamalar, Michigan tüketici güven endeksi ve FOMC üyesi Williams'ın konuşması takip edilen konulardan bazıları. Yurt içinde dış ticaret dengesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Nisan-Haziran dönemi iç borçlanma programı takip edilecek. Ek olarak, S&P'nin Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor. Fiyatlamalar tarafına bakıldığında ise Dolar/ TL 19,1 seviyesinin üzerindeki hareketini sürdürüyor. Ancak, yükseliş eğilimi sınırlı kalmaya devam ediyor. Kurda bu eğilimin sürebileceğini düşünüyoruz, 19,10 - 19,30 hareket alanı olarak takip edilebilir.



ALMANYA'DA TÜFE YÜZDE 7.8

Euro /Dolar paritesi 1.089 seviyesinde seyretti. Almanya TÜFE verisi beklentilerin üzerinde açıklandı. TÜFE % 7.8 olarak açıklanırken, veride beklenti % 7.5'idi. TÜFE'nin beklentilerden sapmasında hizmet ve yiyecekiçecek kalemlerindeki artış etkili oldu. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Mart ayı başında 50 baz puan arttırım kararından sonra gelecek adına yönlendirmeden kaçınmıştı. Veri sonrası piyasalar ECB'nin ek faiz arttırım yapma ihtimalinin kuvvetlendiğini düşünmeye başladı.

Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 1.0922 seviyesi takip edilebilir. 1.092 seviyesinin devamında ise çanak formasyonu oluşumunu destekleyen 1.098 seviyesi ve 1.10 öne çıkıyor. Geri çekilmelerde ise 1.085 seviyesi kritik görünüyor.



AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER ARTAR

Sarı metal iki günde 1982/1975 aralığında fiyatlamasını sürdürürken, daha geniş zaman diliminde 2010'dan başlayan bir daralan üçgen mevcut. Bu üçgen gün geçtikçe daralıyor.

O yüzden gelecekteki günlerde daralan üçgen yapısı içindeki fiyatlamaları daha dikkatli izleyeceğiz. Cuma gün boyu yukarı yönlü bir eğilim sergileyen BIST-100 endeksi 4900 puanı tabana dönüştürüp 5000 puan seviyesine doğru denemeler yaptı. Ancak bu noktayı aşmasını sağlayacak momentumu yakalayamayan endeks kapanışı ise ağırlıklı olarak üzerinde işlem gördüğü 4900 puanın altında yaptı. Şimdilik teknik açıdan görünümün çok fazla bozulduğunu söyleyemeyiz. Ancak gün içinde 4900 puanın altında rakamlar görmeye devam edersek bunun aşağı yönlü riskleri artırabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir.

Böyle bir senaryoda 4750 puan desteği yeniden ön plana çıkacaktır. Kısa vadeli görünümde iyileşme yaşanması için ise 5000 puanın üzerinde taban oluşumu görmemiz gerekir.

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