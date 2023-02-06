Kur korumalı mevduat hesaplarında artış oldu

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sıkı istihdam piyasasının sürdüğüne işaret etse de enflasyon adına izlenen iş gücü maliyeti yavaşlarken verimliliğin de arttığı görüldü. Bu gelişme ışığında enflasyonda yumuşama sinyalleri, istihdamda ve ücretlerdeki olası yavaşlama Fed'in yumuşak iniş senaryosunu destekleyici bir görüntü olması adına izleniyor.

Bu arada Avrupa Merkez Bankası (ECB), 50 baz puan faiz artışı gerçekleştirdi. Yurt içi enflasyonu % 6,65 olarak açıklandı.

Yıllık enflasyon ise % 57,68 oldu.

ECB Başkanı Lagarde, Mart ayında da 50 baz puanlık artış yapmayı değerlendirdiklerini açıkladı. Karar metninde ise faizlerin, enflasyonun % 2'lik hedefe dönmesi için ciddi şekilde sınırlayıcı seviyede tutulacağı ve faizlerin istikrarlı bir hızla yükselmeye devam etmesinin beklendiği belirtildi. Merkez bankalarının faiz kararları sonrası Almanya'da 10 yıllık tahvil faizi 21 baz puan gevşedi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi ile arasındaki fark açıldı. Euro/dolar paritesinde 1,0835 ve 1,0780 sıralı destekler olarak izlenebilir.

Yukarıda ise 1,0985 ve 1,1035 sıralı dirençler konumunda.



ONS ALTINDA 1900 DESTEĞİ

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 5,16'lık yükselişle 4.997 puandan kapattı. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 502,3 seviyesinden işlem gördü. Borsa İstanbul'un, BIST 100'de yukarı adım kuralı getirilmesine yönelik açıklaması internet sitesinde yayımlandı. Açıklamaya göre, pay piyasasında BIST 100 endeksinin gün içerisinde önceki gün kapanış değerine oranla % 3 veya üzerinde düşmesi durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralı seans sonuna kadar otomatik uygulanacak.

Yukarı adım kuralının getirildiği durumlarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki toplam mevduat, 27 Ocak haftasında % 1,53 artış kaydetti. Kur Korumalı Mevduat'a girişler 21,2 milyar lira ile 16 haftanın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Fed kararının ardından haftalık kaybını telafi eden ons altında volatil hareketler dikkat çekiyor.

Ons altın için 1965 $/ons'u direnç olarak takip ediyoruz. 1932$/ons üzerindeki bar kapanışlarını pozitif değerlendiriyoruz.

Kısa vadeli ortalamalarının (15 günlük) altına geri çekilen değerli metalde 1920 - 1900 $/ons bandını da destek olarak takip edeceğiz. 22 - günlük ortalama seviyesi olan 1905 $/ons kritik destek konumunda. Bu seviyenin altına sarkmalarda düzeltme hareketi derinleşebilir.

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