Dolar geri çekiliyor

USD/TRY:

ABD'de verilerin daha yüksek ve uzun süreli faiz artışlarını desteklemesine karşın Çin tarafındaki toparlanma ve Fed üyelerinden Bostic'in konuşması sonrası piyasalarda toparlanma gözlendi. Bostic, Fed'in faiz artırım sürecini yaz mevsiminin ikinci yarısında durdurabileceğini söylerken Fed'in gelecek toplantıda faizi 25 baz puan artırmasını desteklediği görülmekte.

Amerikan tahvil faizleri 2 yıllıklarda % 4,97'ler, 10 yıllıklarda % 4,1'leri test ettikten sonra geri çekildi.

Dolar da benzer şekilde yaşanan primin ardından bu sabah hafif geri çekiliyor.

Günün veri akışında S&P Global'in hazırladığı imalat PMI anketi sonuçları izlenecek, ISM imalat dışı PMI'da açıklanıyor olacak.

Ek olarak, Fed'den Bostic, Logan ve Bowman'ın konuşmaları takip edilecek.

Yurt içinde enflasyon rakamları takip edildi.

TÜFE Şubat'ta aylık % 3,15 artarken (Beklenti: % 3,48) yıllık % 55,18 olarak açıklandı. Fiyatlamalar tarafına bakıldığında, birçok gelişmeye net bir tepki vermeyen Dolar/TL'de düşük oynaklıktaki sakin seyir devam ediyor. kurda kapanış seviyesi olan 18,89 etrafında sakin görüntü sürebilir.



EURO/USD:

EUR/USD: Aylık ortalaması civarında satışlarla karşılaşan parite günü % 0,7 oranında düşüşle 1,06 seviyesinden kapattı. hafif toparlanma gözleniyor.

Fed'e yönelik şahin beklentiler artsa da ECB'nin de sıkılaşma adımlarına devam edeceği görülüyor.

ECB tutanakların faiz oranlarının sınırlayıcı bölgeye girmesi için daha fazla faiz artırımının gerekli olduğu belirtildi. ABD-Almanya on yıllık tahvil faiz farkında da bir açılma gözlenmiyor.

Bu kapsamda parite 1,0565 seviyesinin üzerinde kaldıkça tekrar aylık ortalamanın bulunduğu 1,0670 civarını hedef yapabilir. Aksi durumda, 1,0565 desteğinin kırılması durumunda güçsüz teknik göstergelerle birlikte 1,05 seviyesine doğru düşüş görülebilir.



BORSA:

Geçtiğimiz gün, Euro Bölgesi 'TÜFE' ve işsizlik verileri paylaşıldı. Euro Bölgesinde, verilerin beklentilerin üstünde açıklanması ile satıcılı bir günü geride bıraktık. Öte yandan ABD tarafında verilerin beklentinin altında kalmasıyla ABD borsalarının Cuma günü alıcılı bir seyir ile kapattığını görüyoruz. Değerli metallerde ise yatay negatif bir günü geride bıraktık. Yurtiçi 'Tüketici Fiyat Endeksi' verisi yayınlanacak, bu veriyi takip ediyor olacağız. Asya borsa endekslerinde satıcılı bir seyir izliyoruz.

Alıcılı satıcılı izleyen Bist100 Endeksi, % 1,15 azalışla 5.261,41 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. 50 günlük hareketli ortalamasının üzerindeki seyrini sürdüren endekste dün gün içi en düşük 5.256,81 puan seviyesi, en yüksek ise 5.352,08 puan seviyesi test edildi, yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 5.320 direnç puan seviyesini, ardından 5.380 direnç puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek noktamızı 5.210 puan seviyesi oluştururken, ana destek noktamız 5.170 puan seviyesi.



ALTIN:

Ons altın, istihdam maliyet endeksinin beklentilerin üzerinde yükselmesinin ardından sınırlı düşüş kaydetti.

Akabinde ise değerli metal Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'ten Mart toplantısı için gelen 25 baz puan faiz artırımı mesajının ardından desteklendi. ABD 10 Yıllık tahvil faizinde sınırlı düşüş var.

Tahvil faizlerindeki zirve seviyelerde tutunmalar tepki alımlarını sınırlayabilir.

Ancak 100-g ortalama üzerinde (1820 $/ons) kalıcı kapanışların momentumu destekleyeceğini düşünüyoruz.

Olası bir yükseliş trendinden bahsetmek için ise 1840 -1847 $/ons bandının güçlü bir direnç bölgesi olarak çalıştığını belirtebiliriz.

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