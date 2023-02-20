Ons altın 1830 desteğini kırdı

Dolar/TL kuru Cuma gününü yatay yönde 18,8523 seviyesinden tamamladı.

Gün içi işlem aralığı 18,83-18,87 oldu. Teknik olarak 18,80 üzerinde kalıcılığın devamı ile yukarı yönlü hareketin sınırlı pozitif seyirle devam etmesi beklenebilir. Kurda, yukarı yönlü hareketin 19,00 TL üzerinde yeniden ivme kazanması beklenebilir. 19,10- 19,30 sonraki direnç seviyeleri olarak yer alırken, tarihi zirve 19,30'da bulunuyor. Olası geri çekilmelerde ise 18,75-18,70 kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır. 50 günlük ağırlıklı ortalama 18,78'de 100 günlük ağırlıklı ortalama ise 18,72'den geçiyor. Euro/dolar parite işlemleri haftayı yüzde 0,15 düşüş ile 1,0674 seviyesinden tamamladı. Teknik görünümün zayıf seyrettiği paritede yukarı yönde 1,0765 üzerinde kalıcılık oluşmadığı sürece yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Bu seviye üzerinde direnç olarak 1,0830-1,0920 seviyeleri takip edilebilir.



TEPKİLER SÜRPRİZ SAYILMAZ

Sarı metal altın 1830 desteğini dört saatlik mumlar ile kırdı ve bu alanı test ediyor.

1830 seviyesi, 1614/1930 yükselişinin Fibo 38.2 düzeltmesine denk geldiği için önemliydi. 1830 seviyesi altında geçirilen dört saatlik mum kapanışları devam ettikçe sarı metaldeki negatif eğilim sürebilir.

Bunu izleyeceğiz. Olası düşüşlerin devamında günün en düşük seviyesi olan 1818 ve sonrasında da 1805 seviyesini takip edeceğiz. Dört saatlik grafikte aşırı satış bölgesinde ve yavaş yavaş pozitif uyumsuzluklar oluşmaya başladı. Bu sebeple 1888'den bu yana kademeli olarak düşen sarı metal için olası tepkiler sürpriz olmayabilir..

Ancak 1830'un altında kaldıkça bu tepkilerin güçlü kalmasını beklemeyiz.



BORSA 5 BİN PUANIN ÜSTÜNDE

BİST100 Endeksi günü haftanın son işlem gününü yüzde 0,36'lık yükselişle 5.028 puandan tamamladı. Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 3 baz puan azalarak % 11,18 ve 10 yıllık tahvil faizi 38 baz puan düşerek % 10,95 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 18,82-18,93 aralığında hareket ederken, 20,16 seviyesinden güne başlayan Euro/ TL ise gün içinde 20,10 sınırının altına indi.

Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 557,1 seviyesinden işlem gördü.

ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin bina ve altyapıya verdiği doğrudan hasarın yarattığı maliyetin 25 milyar dolar seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.

Bu rakam GSYH'nin % 2,5'ine denk gelmekte. JPMorgan ayrıca, TCMB'nin gelecek haftaki para politikası toplantısında faizleri 100 baz puan daha düşürerek %8'e indireceğini öngördü. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası afetlerin Türkiye'nin GSYİH'sını % 1 aşağı çekeceği tahminini makul bulduğunu belirtti.

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