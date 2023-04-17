Ons altın gerileyerek 2021 desteğine çekildi

ABD'de mart ayı ÜFE'si aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 2,7 artış kaydetmiş oldu (beklenti aylık yüzde 0,0, yıllık yüzde 3,0). Beklentilerden düşük gelen veri Fed'in faiz artışında sona yaklaşmış olabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi. Veri sonrası Dolar Endeksi'nde (DXY) Nisan 2022 sonrası en düşük seviye görüldü. Borsalarda ise yükseliş gözlendi. Bakıldığında vadelilerde hafif kar realizasyonu gözlense de dolardaki güç kaybı devam ediyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri hafif artıdayken, yurt içinde isi veri gündemi sakindi. Fiyatlamalar tarafında da net bir değişiklik görülmedi. Sınırlı yükseliş eğilimini sürdüren kurda, bu trend devam edebilir. Direnç 19,46 seviyesinde. Aşağıda ise 19,31 destek konumunda.



DOLAR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ OLDU

ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde aylık bazda yüzde 0.8 oranında geriledi. Manşet veri ise aylık bazda yüzde 1 oranında düştü. Bu verilerle birlikte FED'in şahin üyesi Waller'ın açıklamaları geldi.

Waller, şahin olmanın gereği olarak kullandığı dili korudu ve faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini belirtti. Ekonomik büyüme performansının iyi olduğunu ifade eden Waller faiz artışlarına daha yerin olduğunu dile getirdi.

Son zamanlarda ard arda değer kaybeden dolar endeksi bu açıklamalarla tepki verdi ve parite 1.1075'den 1.1030 desteğine geri çekildi. Bu geri çekilmeyi adım adım takip etmek gerekecek. Bir önceki tepe olan 1.1030 seviyesi şu an destek konumunda. Burası kırılırsa dolar lehine hareketler kendini tekrar belli edebilir. Bu durumda 1.0930 gündemimize gelecektir. Haftalık bazda ise 0.9550'dan gelen uptrend çizgisi kırılmadığı sürece dipten gelen bir euro rallisinin sona ermiş olabileceğinden bahsetmek için erken olacaktır.



BİR SÜRE FRENLEME GÖRÜLEBİLİR

Cuma güne pozitif başlayan ve seans içinde 5.131-5.196 aralığında hareket eden BİST100 Endeksi seans sonunda gelen satışlarla 5.092 puandan kapandı. Bankacılık endeksi yüzde 1,62 ve sınai endeks yüzde 0,28 değer kaybetti.

Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizi bir önceki güne göre 23 baz puan azalarak yüzde 16,37 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi 32 baz puan artarak yüzde 13,00 seviyesinden günü tamamladı.

19,30'lu seviyelerden güne başlayan Dolar/TL, seans içinde 19,60 sınırını aşarken, Euro/TL ise seans içinde 21,60 sınırının üzerine çıktı. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 536,9 seviyesinden işlem gördü.

ABD'de üretici fiyatlarının zayıf bir veriyi işaret etmesi sonrasında 2046'ya kadar tepki vermiş olan ons altın burada teknik bir dirence takılmıştı. Bu direnç bölgesinde kısa bir süre yatay ve sıkışma eğilimli hareket eden sarı metal, cuma gün içinde FED üyesi şahin Waller'ın açıklamalarıyla birlikte hızla gerileyerek 2021 desteğine geldi. Gün içi hareketlerde eğer 2032 seviyesi üzerine bir tepki gelmezse sarı metaldeki yükseliş eğiliminde bir süre frenleme görülebilir. Bunu takip edeceğiz.

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