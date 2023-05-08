Küresel piyasada istikrar endişesi

Geride bıraktığımız hafta boyunca ABD'de bölgesel banka hisselerindeki satış baskısının sürmesi finansal istikrara yönelik endişelerin süresine neden olurken, piyasalarda satıcılı bir görüntü vardı. Bu durumun yansımalarına altın, döviz ve borsa açısından bakalım:

KURDA HAREKET SINIRLI

USD/TRY: Apple'ın beklentilerin üzerindeki finansalları sonrasında vadelilerde alıcılı bir görüntü var. Ek olarak, bankacılık üzerindeki stres yılın ikinci yarısında faiz indirim beklentilerini canlı tutuyor ki bu da piyasa için destekleyici bir hikaye olarak duruyor. Yurt içinde ise TCMB tarafından yayımlanan yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3 seviyesinde korundu.

2024 yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 8,8 seviyesinde sabit tutuldu. Fiyatlamalar tarafında ise Dolar/TL'de net bir değişiklik yok. Kurda hareketler sınırlı.

EUR/USD: ECB, faizleri beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan artırarak faiz artırım hızını düşürmekle, faiz artışlarına devam sinyali verdi. ECB Başkanı Lagarde da fiyat baskılarının güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, sıkı para politikası koşullarının orta vadeli yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılıncaya kadar devam edeceğini, faiz artırımlarının durmadığını ve daha fazla adım atmalarının gerekli olduğunu vurguladı. Ayrıca ABD'de JP Morgan'ın, First Republic Bank'ı satın almasının ardından bölgesel bankalara yönelik endişeler arttı.

BORSA YİNE TEMKİNLİ

Piyasaların Fed'den beklediği gevşeme adımlarının yakın görünmemesi ve sıkı para politikası koşullarının bir süre daha devam edecek olması yurt dışı piyasaları temkinli bir duruş sergilemeye itiyor.

Buna resesyon ihtimalinin de eklenmesi küresel görünümü bulanıklaştırıyor. 14 Mayıs'a kadar olan süre zarfında ve ikinci tura kalınması halinde sonraki iki haftalık dönemde piyasaların yüksek volatilite eşliğinde temkinli bir seyir ortaya koymayı sürdüreceğini tahmin ediyoruz.

ALTINDA POZİTİF GÖRÜNTÜ

FED sonrasının gecesinde Asya seansında anlık 2079'a kadar sıçramıştı.

Ancak akabindeki yaşanan düzeltme ve tepkiler sınırlı kaldı. Cuma günü çok güçlü bir şekilde gelen ABD Tarım Dışı istihdam verisi bu aşırı alım hareketini geri verdi. Aynı zamanda bu hafta içinden çıktığı daralan üçgen yapısının tekrar içine girmeye hazırlanıyor. 2002'de tutunabilirse görüntü açısından hala pozitif olunabilir. Ancak 2002'nin altında satış baskısı adım adım güçlenebilir.