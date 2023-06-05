Altın, borsa ve dövizde hareketli bir hafta oldu

Geride bıraktığımız haftada döviz, borsa ve altın hareketlerine hep birlikte bakalım:

USD/TRY: Temsilciler Meclisi'nde borç tavanı tasarısının geçmesinin ardından Cuma ABD borsaları günü pozitif tarafta kapattı. Tasarının Senato'dan da geçtiği gözlenirken, risk iştahı pozitif. Fed üyelerinden iki gündür gelen faiz artışlarına ara verilmesi yönündeki açıklamaların da desteğiyle ABD vadelileri artıda seyrederken, yüzde 0,7 oranında gerileyen Dolar Endeksi (DXY) düşüş eğiliminde.

Yurtiçi tarafta ise seçimlerin ardından ülke risk primindeki iyileşme devam ediyor.

5 yıllık CDS 600 baz puanın altında.

Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarının açıklanması sonrasında 20,81 seviyesinden günü tamamlayan ve bu kapanışın hafif üzerinde seyreden Dolar/TL'de ise denge arayışları sürüyor.

EURO/USD: ABD Tarım Dış İstihdam Raporu bir miktar karışık geldi. İstihdam değişimi 300 binin üzerinde ve beklentilerin oldukça üzerinde gelirken, İşsizlik Oranı yüzde 3.7'ye çıktı ve Saatlik Kazançlar tarafında da bir düşüş var. Dolayısıyla karışık bir veri ve piyasada 300.000+'lik bir istihdam değişimine rağmen EURUSD paritesi dolar lehine hareket etmedi. O tarafta da bir kararsızlık oluştu.



ALTIN POZİTİF SEYİRDE

Sarı metal, son günlerdeki pozitif yönlü hareketlere haftanın son işlem gününde ara verdi ve 1988 (ya da 50 günlük ortalama) bölgesinde kar satışlarıyla tekrar 1965 desteğine geri çekildi. Bu bölgenin hemen yakınında, 1616'dan gelen uptrend çizgisi ana destek konumunda.

Bu sebeple, düşüşlerin devam etmesi halinde bu bölge yükseliş trendi için oldukça önemli. Bu trend şu an için 1951 desteğine denk gelmektedir. Aynı zamanda, omuzları 1951 ve baş bölgesi de 1937'de olan bir ters omuz baş omuz formasyon yapılanması var. Bu sebeple, trend çizgisine denk gelen 1951'in önemini buradan da anlayabiliriz. Kırılırsa formasyon iptal olabilir ve yükseliş trendi sona erebilir. Olası tepkilerde ise boyun bölgesi olan 1985 direncini kontrol edeceğiz. 1985'in aşılması tekrar 2000'in üzerini gündeme getirebilir.



BORSADA SERT YÜKSELİŞ

Haftanın ilk iki işlem günündeki sert yükselişinin ardından +2 standart sapmanın üzerine yükselen BIST-100 endeksinde Çarşamba günü bunun küçük bir düzeltmesini görmüştük. Endeks bir günlük ara sonrasında yeniden kuvvetli performansına geri dönerken bir ayı aşkın sürenin ardından ilk kez 5000 puanın üzeri test edilmeye başlandı. Özellikle yeni kabinede ekonomi yönetiminin piyasaların güven duyduğu isimlerden oluşacağı beklentisinin risk iştahını canlı tuttuğunu görüyoruz. Bu kapsamda endekste yukarı yönlü hareket alanının geçerliliğini koruduğunu söyleyebiliriz. 5000 puanın üzerinde arka arkaya kapanışlar yapılması ise endeksin kısa vadeli teknik görünümünün daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır.

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