Akkuyu’da Almanya engeli aşıldı

Türkiye, gizli veya açık ambargoları kıra kıra yürüyor.

Emperyalist ülkelerin Büyük Türkiye yürüyüşünü kırmak için atmaya çalıştıkları zincirleri tek tek tek kırıyor. Milli Savunma'da kırdığımız emperyalist zincirler, Türkiye'mizi bugün savunma sanayiinde çok önemli ülkeler arasına çıkardı. Milli İHA'LAR, SİHALAR, AKINCILAR, KIZIL ELMALAR küresel silah baronlarının nefeslerini kesecek noktalara ulaştı. Türkiye, Milli Savunma'da olduğu gibi ENERJİDE DE ÇAĞ ATLIYOR. Enerji alanında da küresel güçlerin zincirlerini kırıyoruz.

TARİH: 12 Eylül 2024. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar çok önemli bir açıklama yapmıştı: "Akkuyu dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesi. Zira 4 reaktörü aynı anda yapıyoruz, böyle bir örnek dünyada çok fazla yok. Nükleerin doğası gereği yaşadığımız zorluklar var. Bir de maalesef dışarıdan kaynaklı zorluklar var.

Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etmişti, Siemens'in (ALMANYA) henüz depolarında beklettiği teslim etmesi gereken nükleer ada ile ilgili ekipman var. Elektriğin iletimini sağlayan, şant sahasında kullanılan ekipmanlar. İnşaatı yavaşlatma etkisi var maalesef. Geciktirme etkisi olabilecek bir şey. Maalesef böyle bir siyasi tutumla alınmış bir karar var" demişti. Bayraktar, söz konusu firmanın hiçbir hukuki sorumluluk taşımadan böyle bir karar aldığının altını çizerek, "Bu projede bir gecikmeye sebebiyet verecek ama alternatifi mevcut. Bu yapımı üstlenmiş olan Rus şirket Rosatom, bu ürünle alakalı alternatif siparişini Çin'e vermiş durumda. Ürün oradan gelecek" değerlendirmesinde bulunmuştu. VE AKKUYU'DA ALMANYA ENGELİ ÇİN

ÜZERİNDEN AŞILDI. Almanya Siemens Energy'nin şalt ekipmanlarının teslimatında yükümlülüklerini yerine getirmeyince proje ekibi hızlıca bir çözüm üreterek ekipmanları Çin'den temin etti. Çin'den gelen şalt bileşenlerinin ilk partisi Akkuyu NGS sahasına teslim edildi. Türkiye'deki ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sürecinde önemli bir dönemeç aşıldı.

GÜZEL HABERLER VAR

Akkuyu Nükleer AŞ İnşaati birinci ünitenin devreye alınması için hazırlıklar son aşamaya geldi. Sahadaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor ve birinci güç ünitesinin sistemleri kademeli olarak işletme durumuna getirilmeye başlandı. Rus devlet nükleer şirketi Rosatom, dört adet VVER-1200 reaktörünü BOO (build-own-operate/ yap-sahip ol-işlet) modeli adı altında inşa ediyor.

15 MW'lık dünyanın en büyük kara rüzgar türbini kuruluyor. Akkuyu NGS'nin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek ve santral yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde ise Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Türkiye, 2050 yılına kadar nükleer enerjide 20 GW kapasiteye ulaşmak istiyor. Akkuyu NGS, 4,8 GW'lık kapasite ekleyecek.

SON HAFTA DURUMU

2024 yıl sonuna kadar en önemli operasyonlardan biri, türbin ünitesinin şaft döndürme cihazına monte edilmesi sağlanacak. Bu, türbin kurulumunun son noktası olacak. Geçtiğimiz hafta ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde, ana sirkülasyon pompalarının elektrik motorlarının montajı Rus ve Türk mühendisler tarafından tamamlandı. Her biri 58,3 ton ağırlığında olan bu büyük motorlar, soğutma sıvısının reaktör çekirdeğinden ısıyı uzaklaştırmasını sağlayacak.

Montajın tamamlanmasıyla birlikte, motorların boru hatlarıyla donatılması ve rölantide çalışmayı da içeren kabul testlerine başlanacak. Bu testlerle ilgili 300 Türk uzman eğitildi.

TORYUMLU NÜKLEER SANTRALLER

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, Enerji'de BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR.

BÜYÜK HAMLELERE HAZIRLANIYOR.

Türkiye TORYUMLA ÇALIŞACAK ikinci ve üçüncü nükleer santral yapmayı planlıyor.

Dünyanın ikinci TORYUM MADEN REZERVLERİ GÜZEL ÜLKEMİZDE BULUNUYOR.

Toryumla çalışacak nükleer santrallar Türkiye'nin kaderini değiştirecek.

Toryum yakıtlı nükleer reaktörü soğutma için suya ihtiyacı olmayan, 20 bin yıl enerji üretebilecek sıvı toryum nükleer reaktörü dünyada dengeleri değiştirecek öneme sahip. Türkiye'nin 120 TRİLYON DOLARLIK bir TORYUM zenginliği var.

Dünya toryum rezervi ise toplam bir milyon 780 bin tondur. BUNUN 790 BİN TONU TÜRKİYE'DEDİR.

SONUÇ

STRATEJİSTLER, toryum reaktörlerinin 2030'lu yıllarda dünyada ana enerji kaynağı olmaya aday olduğunu vurguluyor. Toryumun radyoaktif doğasından kaynaklanan sağlık ve çevre sorunlarının, toryum pazarının büyümesini engellemesi de öngörüler arasında. GELECEĞİN YAKITI TÜRKİYE TOPRAKLARINDA.