MİT'in büyük başarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyareti dönüşü uçakta önemli dış politika mesajları verdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın verdiği mesajlardan birisinin jeopolitik gelişmeler açısından DERİNLİĞİ var.

"İsrail'in Gazze'ye saldırılarına paralel, Türkiye'de de toplumsal fay hatlarına yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Yürütülen kirli kampanyalarla sokak eylemleri tetiklenmek isteniyor. Bu konuda istihbarat birimlerimizin tespitleri var mı? Karşı tedbirlere ilişkin bir çalışma söz konusu mu?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Şu anda Türkiye istihbarat teşkilatımızla A'dan Z'ye İsrail'in Türkiye'ye yönelik attığı veya atabileceği her türlü adımı kontrol altında tutuyoruz" dedi.

TÜRKİYE İÇİNİ KARIŞTIRMA.

Başkan Erdoğan'ın İsrail'i Türk İstihbaratının çok dikkatli takip ettiğini söylemesinden sonraki şu cümleleri çok dikkat çekici:

"Şu anda biz istihbarat teşkilatımızla A'dan Z'ye İsrail'in Türkiye'ye yönelik attığı veya atabileceği her türlü adımı tabii ki kontrol altında tutuyoruz" dedi. Erdoğan'ın soruya yanıtı şöyle oldu: "İsrail'in bu saldırganlığı kulak ardı edilemez. Şu anda biz istihbarat teşkilatımızla A'dan Z'ye İsrail'in Türkiye'ye yönelik attığı veya atabileceği her türlü adımı tabii ki kontrol altında tutuyoruz. İsrail, sadece saldırdığı Filistin ve Lübnan'ın istikrarını hedef almıyor. Oradaki yangının çevreye etkilerinin olması için de uğraşıyor. Bunları bizim göz ardı etmemiz mümkün değil. Biz bütün bunların farkındayız. Elimiz kolumuz da bağlı durmuyoruz. Elbette toplumu tehdit eden her türlü riske karşı hükümetimizin tespit ve bertaraf etme çalışmaları var.

Provokasyon peşinde koşanlar, kaos iştahı ile hareket edenler bugüne kadar hep karşısında bizi buldu. Bundan sonra da bulacak. Hangi yola başvururlarsa vursunlar karşılarında başta istihbaratımız olmak üzere her an hükümetimizi, bizleri bulacaktır. Bunlara karşı eli kolu bağlı duran bir hükümet yok.

Bunu benim milletim gayet iyi bilmelidir. Vatandaşlarımız sosyal medya başta olmak üzere birçok mecradaki organize yalanlara karşı son derece dikkatli olmalıdır. Her duyduklarına inanmamalı, resmî açıklamalara odaklanılmalıdır."

CIA-MI6-MOSSAD

Burası çok önemli. İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD, Amerikan İstihbarat Servisi CIA ve İngiliz İstihbarat Servisi MI6 ile çok yakından ilişki içinde olduğu biliniyor.Tek tek ve ortak şekilde de İstanbul ve Ankara'da çalışmaları gözden kaçmıyor.

Yaşadığımız günlerde, Türkiye çok önemli bir jeopolitik mevzide bulunuyor. Batı, Amerika ve Avrupa ülkelerinin istihbarat servislerinin ajanlarının Ankara ve İstanbul'da yoğunlaştığını duyuyoruz. Sadece yabancı ajanlar değil, batı ülkelerine çalışan YERLİ etki ajanlarının da ortalıkta gezdiklerini, sosyal medya üzerinden yapılan algı operasyonlarına da sıklıkla rastlamaktayız. AMAN GÖZLERDEN GÖZLERDEN

KAÇMASIN... İşte, yabancı servis elemanlarının Ankara, İstanbul ve Adana'da faaliyet gösterdiği bir süreçte, dün çok dikkat çekici bir haber yayınladı.

Haber CIA'İN TÜRK AJAN DEVŞİRME MEKANİZMASINA yönelikti. Türk medyasında ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN MARY'SİNE CIA AJANLIK TEKLİF ETMİŞ. Bu önemli haberi birlikte okuyalım.

Çocuklar Duymasın'ın Mary'si:

CIA'den teklif aldım, "Ne ülkemi ne ailemi satarım" dedi.

Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer, CIA'in kendisine 'ajanlık' teklifinde bulunduğunu ancak reddettiğini anlattı.

2002-2019 yılları arasında Türk televizyonlarında ilgiyle takip edilen aile ve durum komedisi ÇOCUKLAR DUYMASIN'ININ Mary'si Demet Tuncer hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. İstanbul Levent'te doğup büyüyen Tuncer, ABD'ye nasıl gittiğini ve CIA ile yollarının nasıl kesiştiğini anlattı: "15 yaşında Türkiye'yi temsilen ABD-Türkiye ortak bursuyla United World College'dan (UWC-USA) tam burs kazandım. 90 farklı ülkeden öğrenciyle eğitim almak, dünya görüşümü ve kültürel birikimimi zenginleştirerek hayatımı değiştirdi."

CIA TEKLİFİ

Demet Tuncer, üniversitede siyasal bilgiler okurken aldığı şaşırtıcı bir teklifle hayatında farklı bir sayfa açılabileceğini belirtti. CIA'den teklif aldığını söyleyen Tuncer, bu ilginç hikâyeyi şöyle anlattı: "Uluslararası güvenlik dersimize giren ve CIA'de analist olarak çalışan profesörle birkaç makalede birlikte çalışmıştık. İstihbaratın insan unsuruna olan merakımı fark etmiş olmalı ki, benimle çalışmaya devam etti. İnsanları okumak, psikolojik kalıplarını analiz etmek ve beden dillerini anlamak beni her zaman heyecanlandırıyordu ve bu konuda oldukça başarılıydım. Kariyer haftasında, hocam bana ilginç bir soruyla yaklaştı: 'Demet, ajans için çalışmak ister misin?' Soruya şaşırarak 'Benim ajansla ne işim olabilir ki? Ne boyum uzun, ne yapım mankenlere uygun' dedim. Sonrasında profesör, Merkez İstihbarat Ajansı'nın (CIA) neden beni istediğini açıkladı." "NE AİLEMİ NE ÜLKEMİ

SATARIM"

HaberTürk'ün haberinde Tuncer, teklifin kendisini başta heyecanlandırdığını, ancak düşündükçe teklifi anlamlandıramadığını belirtti. Hocasına neden CIA'in kendisini istediğini sorduğunda aldığı cevabın daha da kafa karıştırıcı olduğunu ifade etti: "SENİ ÜLKENDE ÜST DÜZEY BİR BÜROKRAT

VEYA DİPLOMAT YAPARLAR ve zamanı geldiğinde senden sadece tek bir şey isterler.' Bu düşünce midemi bulandırdı ve teklifi reddettim. O yaşta böyle bir cümle kurduğuma hâlâ inanamıyorum.

Sanırım bu sözler ailemin değerlerinden döküldü:

'Üzgünüm, ben ne ailemi ne de ülkemi satarım' dedim."

SONUÇ

Yeni Dünya Düzeni kuruluyor. Bir kutup Amerika (NATO)-Avrupa, diğer kutup Çin-Rusya. Türkiyemiz, iki kutup arasında dünyanın en stratejik konumuna sahip. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, bölgesel güç küresel aktör olarak Avrasya'nın kalpgahına, yeni dünya düzeninin kaderini belirleyecek özelliklere sahip. Evet. Stratejik konumu ile Türkiye, Küresel Güçlerin merceklerini çevirdiği ülke. Bol bol ajan gönderiyorlar, YERLİ ETKİ AJANLARI DEVŞİRİYORLAR.

NE YAPARLARSA YAPSINLAR.

Küresel Güçlerin istihbarat servislerinin Türkiye üzerinde, OYNAYACAKLARI HER OYUNU BOZARIZ. MİT'İN BÜYÜK BAŞARISI.... Milli İstihbarat Teşkilatı'nı Hakan Fidan çağa uydurdu. İbrahim Kalın, MİT'in başarılarına başarı katıyor. Son bir yılda MİT'in İsrail, İran, Avrupa odaklı başarılı operasyonlarında ETKİ AJANLARI da yakalandı. NEFESLERİNİ TAKİP ETMEKTEYİZ.