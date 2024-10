Başkan Erdoğan’ın Scholtz ve Putin görüşmelerinin şifreleri

10 gün içinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholtz ve Rusya lideri Putin'le görüşecek. Erdoğan'ın 19 Ekim'de Almanya Başbakanı ile İstanbul'da, 23 Ekim'de Kazan'da Rusya lideri Putin ile yapacağı görüşmelerin dünya siyasetinde dikkat çeken dalgaları olacak. Evet, Erdoğan'ın iki önemli liderle yapacağı görüşmelerin Avrupa'da ve BRICS marjında Asya'da önemli yansımaları görülecek. Erdoğan'ın yapacağı görüşmelerin küresel şifreleri var. Almanya şifresi: Eurofighter savaş uçağı...



EUROFIGHTER UÇAĞI

Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 19 Ekim İstanbul görüşmesiyle son üç ayda üçüncü kez Erdoğan ile buluşmuş olacak. Diplomatik çevre kulislerine göre, İstanbul görüşmesinde, başta Eurofighter savaş uçağı satışı, Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu'daki durum, Netanyahu'nun savaşı yayma saldırıları, doğalgaz akışı, göç, ikili ilişkiler ve ekonomi politikalarının ele alınması bekleniyor. Almanya hükümet sözcü yardımcısı Büchner, "Bu ziyaretle ilgili yeni bir şey beklememiz gerekir mi?" sorusunu, "Elbette Alman şansölyesinin Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ziyaretinden her zaman yeni bir şeyler bekleyebilirsiniz." diye yanıtladı. Sözcü yardımcısı Büchner, ziyarette Ukrayna savaşının önemli bir konu olacağını aktararak, "Burada Türkiye önemli bir ortaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'un son üç ayda üçüncü kez görüşecek olması dikkat çeken bir diğer nokta oldu. İki lider daha önce 11 Temmuz 2024'te ABD, Washington'da gerçekleşen NATO zirvesinde ve 23 Eylül 2024'te New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında görüşmüştü.



MÜTTEFİKLİK RUHU

Milli Savunma Bakanlığı sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edildiğini belirtmiş, basın bilgilendirme toplantısında savaş uçağı Eurofighter'larla ilgili müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığına, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğuna dikkat çekmişti. Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine Eurofighter konsorsiyumu üyesi İngiltere, İtalya ve İspanya izin verirken, yalnızca Almanya karşı duruyordu. Başkan Erdoğan çok bastırdı. Almanlar kıvranıyordu. İstanbul'dan Eurofighter savaş uçağı tedariki yolunda olumlu haberler çıkabilir. Alman haber platformu Spiegel'e göre; Almanya, Türkiye'ye yaklaşık değeri 336 milyon avro olan bir silah paketinin satışına yeşil ışık yaktı. İddia doğru ise Alman hükümeti, yıllar sonra ilk kez Türkiye'ye büyük çaplı silah ihracatına onay verdi. Spiegel'e göre, gizli olarak toplanan Federal Güvenlik Konseyi, geçtiğimiz günlerde NATO üyesi Türkiye'ye birkaç yüz milyon avro değerinde Alman silahının teslim edilmesine yeşil ışık yaktı.



BRICS ZİRVESİ

2) Rusya görüşmesinin şifresi: BRICS... Erdoğan-Putin BRICS marjında Kazan'da buluşuyor. BRICS dönem başkanı Rusya, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Başkan Erdoğan, Kazan'da yapılacak BRICS zirvesine katılıyor. Dünyanın çok dikkat edeceği, özellikle Amerika-Avrupa-NATO'nun dikkatle takip edeceği zirve sırasında, 23 Ekim'de Rusya lideri Putin ile baş başa görüşecek. Erdoğan'ın zirve kapsamında diğer liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Zirvede Türkiye'nin BRICS üyeliği için yaptığı başvurunun da görüşülmesi bekleniyor. Cuma günü, Moskova'da Rus-Türk toplantısı: BRICS Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç'in bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Erdoğan'ın da katılacağı BRICS Zirvesi hazırlıkları ele alındı.



GÜÇ MERKEZLERİ

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Toplantısı için gittiği New York'ta Türkiye'nin BRICS üyeliğine ilişkin de konuşmuştu. Erdoğan, "Eksen kayması" tartışmalarının yersiz olduğunu, Türkiye'nin ekonomi, üretim ve teknoloji alanlarında oluşan yeni "güç merkezlerine" uyum sağladığını belirtti. "Ülkemizin Şanghay İşbirliği Örgütü'nden BRICS'e kadar hepsiyle diyalog zeminini genişletme iradesinin arkasında yatan yaklaşım budur," demiş, "Türkiye olarak yüzümüz Batı'ya dönüktür. Bu, Doğu'ya sırtımızı döneceğimiz, ilişkilerimizi geliştirmeyeceğimiz anlamına gelmez" şeklinde konuşmuştu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Suriye lideri Esad arasında beklenen ilk görüşmenin Rusya'daki Kazan BRICS Zirvesi'nde gerçekleşebileceği de konuşuluyor. Başkan Erdoğan, BM toplantısı için New York'a hareket ederken, Başkan Esad'la görüşmesi konusunda şöyle konuştu: "Suriye'deki gerilimin artık sona ermesi gerektiğini, oradaki istikrarsızlığın başta terör örgütleri olmak üzere tabii İsrail'in bir devlet terörü estirdiğini çok açık, net ortaya koyacağız. Bu artık sıradan bir basit terör değil, devlet terörü. Bunu bugüne kadar çok kez tekrar ettik, söyledik. Ama bazıları hâlâ, özellikle Batılı ülkeler, bunu anlamamakta ısrar ediyor. Biz de söylemekte ısrar edeceğiz. Suriye topraklarının tamamında huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve Suriye'nin birlikte atabileceği adımlar..."



SONUÇ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) dahil olmak üzere Doğu ile bağlarını derinleştirmekten vazgeçmeyecek" açıklaması, 22-24 Ekim'de yeni bir evreye girecek. Evet, dünyanın en tecrübeli lideri Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye bugün sadece oyun bozan değil, oyun kuran bir ülke konumunda. Türkiye, yakın coğrafyamızda (Orta Doğu, Akdeniz'in doğusu, Balkanlar, Kafkasya, Kuzey Afrika) emperyalist Batı'nın (Amerika-Avrupa) kurguladığı kirli oyunları bozarak yürüyor. Yaşadığımız günlerde (2040 süreci) yeni dünya düzeni şekillenirken, Başkan Erdoğan ve Türkiye stratejik üstünlüklerimizi çok iyi kullanarak doğru oyun kuruyor ve doğru oynayarak kazanıyor.