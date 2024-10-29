Derin Amerika'nın sinsi Kıbrıs- Suriye planı

Dünyada hiçbir şey gizli kalmaz. Çünkü, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Derin Amerika'nın aparatı PKK çapulcularını savunma sanayimizin kalbi Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ'a saldırtmasının arka planı tek tek ortaya çıkıyor.

Alçak saldırı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Başkenti Kazan'da BRICS ZİRVESİ'NE katıldığı, Rusya lideri Putin'le görüştüğü sırada gerçekleşti. Bizler, BRICS Zirvesi'nin nefesini keseceğine, dolar imparatorluğunun çöküşüne yol açacağını öngördüğümüzden ABD'nin bu saldırının neresinde olduğu soru işaretlerine neden olmuştu. Alçak saldırının üzerınden 5 gün geçtikten sonra, İngiliz siyasetçi George Galloway TUSAŞ'a saldırının Kazan'daki BRICS Zirvesi ile eş zamanlı yaşandığına dikkat çekerek, ABD İstihbarat Servisi CIA'in PKK'yı kullanarak Ankara'nın Kazan ilçesinde saldırı düzenlediğini açıkladı. İngiliz politikacı ve gazeteci Galloway, "Dakikalar öncesinde Erdoğan, Kazan'a inmişti. NATO üyesi bir ülkenin BRICS'e üye olma ihtimali bunları delirtti" dedi.

ANMA REZALETİ YAŞANDI

BRICS'in dünyayı yeniden şekillendiren bir olgu olduğunu kaydeden Galloway, "Yeni para birimi, az önce banknotu gördüm. BRICS parası ve finansal sistemi, ABD kontrolündeki diktatörlük sistemi bitirecek. Artık SWIFT dünde kaldı. BRICS sistemiyle üye ülkeler özgürce para transferi yapabilecek" diye konuştu. Alçak TUSAŞ saldırısının aparatları PKK-SDG'ye yaptıran CIA'ın da rezil planları deşifre oldu. Daha çok olacak. ALÇAK SALDIRININ

KIBRIS RUM AYAĞI. ABD APARATI PKK-SDG ALÇAKLARI LİMASOL'DA... Terör örgütü PKK, Limasol kentinde alçak TUSAŞ saldırısında öldürülen teröristleri anma etkinliği düzenlendi.

Rum yönetimin gözetiminde yapılan skandal etkinliği, görüntülerini, ABD aparatı PKK'nın yayın organı ANFNews yayınladı. Limasol'da duvarların PKK flamaları ve Öcalan posterlerinin olduğu etkinlikte, Kıbrıs'ın Limasol kentinde Ölümsüzler Taburu fedaileri şahsında anma rezaleti yapıldı.

Kıbrıs RUM Kürt Halk Meclisi Eşbaşkanı Fatma Doğan açılış konuşması yaparken, Kıbrıs Rum kültür sanatçısı, Mazlum Siwan ve Beritan'ın şarkı söylediği şarkılar seslendirmiş. TUSAŞ'a düzenlenen PKK'lı saldırganlar da katil çetesi başı Murat Karayıl'ın sözde "Ölümsüzler Taburu"nun üyeleriydi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ABD aparatı PKK/PYD terör örgütüne sürekli alan açtığı biliniyor. Rum yönetimi ile terör örgütü arasındaki yakın ilişkiye uzun süredir KKTC yönetimi de tepki gösteriyor. BIDEN, RUM LİDERİNİ BEYAZ SARAY'A ÇAĞIRDI. ABD Başkanı Biden, Amerikan'ın siyasi aparatlarından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'i Beyaz Saray'a çağırdı. BEN SİYONİSTİM diyen Biden'ın, ABD'nin Rumlarla savunma işbirliği anlaşması imzalaması ve alçak TUSAŞ saldırısı sonrasının hemen ardından görüşme yapmak istemesinin bir KİRLİ ve SİNSİ PLAN doğrultusunda olacağı belirtiliyor.

Başka bir habere göre görüşme yarın Oval Ofis'te gerçekleşecek. ABD ile Kıbrıs Rum kesimi arasında, Eylül ayında "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması imzalanmıştı. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliğinin ABD ile Kıbrıs Rumları için "hayati önem taşıdığına" işaret edilmişti.

Türkiye Dışişleri, "ABD ile GKRY arasında savunma alanında işbirliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz" dediği açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı: "ABD makamlarınca, geçtiğimiz haziran ayında GKRY ile stratejik diyalog başlatılacağının açıklanması da dahil atılan bu adımlar, ABD'nin Kıbrıs Adası'na yönelik tarafsız tutumuna zarar vermekte ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını güçleştirmektedir. Ana vatan ve garantör devlet Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini ve refahını her koşulda sağlamaya devam edecektir." ABD-İSRAİL'İN KİRLİ DOĞU AKDENİZ'İN ENERJİSİNE ÇÖKME PLANI. Amerika siyonist Netanyahu'yu, Gazze'ye, Lübnan'a saldırtırma planları içinde Doğu Akdeniz'in enerjisine ÇÖKME tezgahları var. Gazze'yi yıkarak, Lübnan'ı bölerek, Gazze ve Lübnan'ın Doğu Akdeniz gaz-petrol sahalarına el koymayı planlamış durumdalar. Doğu Akdeniz enerjisine çökme de, Amerika-İsrail'in Kıbrıs Rumlarını bir İNGİLİZ ANAHTARI olarak kullanmayı hayal ettikleri asla unutulmasın.

SONUÇ

KIBRIS'A DİKKAT. AMERİKA-KIBRIS RUM KESİMİ-İSRAİL HATTINDA TEZİL İŞBİRLİĞİ VAR.

Amerika, İngiltere ve Fransa sinsi, kirli oyunları için Kıbrıs Rumlarını kullanıyor. İngiltere'nin Dikelya ve Agratur üsleri var. Amerika, Kıbrıs Rum kesimi Mare bölgesinde ABD deniz üssü kuruyor. Siyonist Netanyahu'nun Filistinlilere uyguladığı kalleşçe saldırılarda kullandığı silahlar Larnaka üzerinden gidiyor. ABD'nin Centcom, CIA, Pentagon, Siyonist Netanyahu ile beraber Suriye'yi bölme, Suriye'de ikinci İsrail çıkarmak hayali ile PKK/YPG-SDG'yi mayın eşeği kullanıyor. Kıbrıs Rum kesimini parsellemiş durumdalar.