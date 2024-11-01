Gök Vatan'ın çatısı Çelik Kubbe

Siyonist Netanyahu'nun Filistinlilere gaddarca saldırması, ardından Lübnan, Suriye ve İran'a karşı kullandıkları füzeler ve dronelar bir gerçeği gösterdi. Günümüzde artık tehdidin nereden, ne zaman ve nasıl geleceği konusu giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Bu gerçek üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Gök Vatan Stratejisini ilmek ilmek örüyor. Çelik Kubbe kurma kararı hızla işleme sokuldu.

Gök Vatan'ın çatısı Çelik Kubbedir. Aziz vatanımızın hava güvenliği için hayati enstrümanlar birer birer devreye giriyor. Hava güvenliğinin çatısını oluşturan Çelik Kubbe hızla kurulurken, çelik kubbenin milli ve yerli stratejik füzesi SİPER-1 ve GÖKBEY helikopteri kahraman ordumuzun envanterine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda girdi. Türkiye, Çelik Kubbe'sinin vurucu ve koruyucu gücü olacak yeni F-16 ve Avrupa ortak yapımı Eurofighter savaş uçakları alımı konusunda diplomasiye hız kazandırdı.

ACİL İNİŞ YAPTI

Türkiye, dört Avrupa ülkesi (İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya) ortak yapımı Eurofighter savaş uçakları almak üzereyken, geçtiğimiz gün ilginç bir olay oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Diyarbakır'a acil iniş yapan Eurofighter uçağı ile ilgili bir açıklama yaptı: "29 Ekim 2024 tarihinde Doğal Kararlılık Harekâtı (Operation Inherent Resolve-OIR) kapsamında görev yapan İngiltere'ye ait bir Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssüne uçaklarımız refakatinde acil iniş yapmıştır. Bahse konu Eurofighter'ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, müteakiben Diyarbakır Üssünden ayrılması planlanmaktadır."

GÜZEL GELİŞMELER

Avrupa ortak üretimi Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam ediyor.

Yakın zamanda olumlu sonuçlanması bekleniyor. Amerikan F-16 Blok-70 tedariki kapsamında Türkiye başlangıç ödemesini yaptı. Satış sözleşmeleri yürürlüğe girdi. F-16 Blok-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler sürüyor.

Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, İngiltere'de hükümetin değişmesinin ardından ilk kez Londra'ya gitti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önceki gün (30 Ekim) Londra'da buluştu. Fidan'ın Londra ziyareti, ikili diyaloğun bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi açısından önem taşıyor. Görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı ve iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının detayları yer aldı.

MÜTTEFİK MESAJI

İki bakan, görüşmeleri öncesinde basına yaptıkları kısa açıklamalarda, Türkiyeİngiltere ilişkilerinin geldiği noktadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İngiliz Bakan Lammy, "Türkiye, İngiltere'nin vazgeçilmez müttefikidir.

Güvenliğimizi güçlendirmeye kararlıyız. İlerlemeyi ileri taşımak için ikili işbirliği çerçevesini geliştirirken, iki ülke birçok konuda birlikte hareket ediyor" dedi. Fidan da, "Türkiye ve İngiltere olarak stratejik ilişkilerden yararlanıyoruz.

Amacımız bunu daha da ileriye götürmek" ifadelerini kullandı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Eurofighter satışında olumlu bir noktaya gelindi.

Türkiye ve İngiltere 2022'de Savunma İşbirliği Niyet Beyanı imzalamış ve somut işbirliği alanlarını belirlemişti.

Bunların arasında Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil KAAN savaş uçağı ve Eurofighter savaş uçağı tedariği olduğu açıklanmıştı. Türkiye'nin, öz kaynaklarıyla geliştirmeye çalıştığı KAAN savaş uçağı için motor seçenekleri arasında Rolls-Royce ile ortak üretim de bulunuyor. Bu konuda yeni adımlar atılıyor.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Savunma sanayi konusunda daha hızlı ve somut ilerleyen konu başlığı ise Eurofighter savaş uçağı tedariği. İngiltere'nin liderliğinde Almanya, İspanya ve İtalya'nın katıldığı bir konsorsiyum tarafından üretilen savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı konusunda dört ülke olumlu noktaya geldi. İngiltere, İtalya ve İspanya'dan sonra, Almanya da satışa izin vereceği mesajını İstanbul'a Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere gelen Başbakan Olaf Scholtz tarafından verdi.

Hakan Fidan'ın Londra temaslarında Berlin'den alınan yeşil ışık sonrası sürecin bundan sonraki aşamaları ele alındı. Siyasi onayın tamamlanmasının ardından Savunma Sanayi Başkanlığı ile konsorsiyum sürecin teknik boyutlarını planlayacak.

Hakan Fidan, gelişen işbirliği kapsamında ulaştırma ve enerji alanlarına işaret etti; bu alanlarda yatırım ve ortak projelere Türkiye'nin hazır olduğunu İngiliz mevkidaşına iletti.

SONUÇ

Amerika ve Fransa, Yunanistan'a yeni nesil savaş uçakları vererek Ege'de dengeleri bozuyor. Amerika ve Avrupa, Kıbrıs Rum Kesimi'ni garnizon olarak kullanıyor. İşte böyle bir süreçte Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türk devlet aklı, Mavi Vatan ve Gök Vatan stratejilerini ilmek ilmek örüyor. Gök Vatan, Türkiye'nin hava sahasını ve stratosfer üstü bölgelerdeki egemenlik haklarını kullanmasını, yeni yüzyılın Türkiye'sinin göklerini yerli ve milli sistemlerle korumasını ifade ediyor. Türkiye'nin Çelik Kubbesi, Türk Hava Kuvvetleri'nin kullandığı F-4, F-16 ve yeni alınacak Eurofighter savaş uçakları, milli ve yerli KAAN savaş uçakları, insansız savaş uçağı Kızılelma, İHA-SİHA-Akıncı dronelar, milli uydular ile SİPER ve HİSAR savunma füzelerinden oluşan bütün uçan sistemler ile entegre ve eşzamanlı olarak çalışacak. Gök Vatan'ın çatısı olan Çelik Kubbe süratle kuruluyor.