Türkiye gözünü uzaya dikti

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı kutlu olsun. Canım ülkemiz ve milletimize nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler dileriz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri olarak inşa edilen Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti'nin sembol mekanlarından biridir. HEDEFLERİMIZ ANIT KABİR ŞEREF

DEFTERİNDE. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim 2002'den bugüne kadar her Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'de anma törenlerine katılıyor ve Anıtkabir Özel Defteri'ne duygularını, düşüncelerini, Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosferi ve gelecek yıllara özgü hedeflerini vurgulayan mesajlar yazıyor. 29 Ekim 2024, bir başka duygusal, ulusal, ruhsal gündü Başkan Erdoğan için. Çünkü,TÜRKİYE YÜZYILI'NIN birinci, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla, Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıkmıştı. Erdoğan'ın Misak-ı Millî Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ne 101. yıl için yazdıkları TÜRKİYE YÜZYILI'NIN RUHU'NU, İÇ CEPHE'NİN SAĞLAMLIĞININ TEMELİ OLAN MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ içeren derin ifadeler barındırıyordu:

"Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz.

Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzam yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir.

Ruhun şad olsun."

UZAY VATAN STRATEJİSİ

TÜRKİYE'NİN MAVİ VATAN. GÖKVATAN VE UZAY VATAN STRATEJİLERİ İLMEK İLMEK ÖRÜLÜYOR.

Cumhuriyetimizin 101. yılında, Büyük Türkiye, gözünü uzaya dikti.

Dünya savaş tekniğini sarsan İHA-SİHA DEVRİMİNİ gerçekleştiren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Türkiye Cumhuriyeti'n 101. yılı müjdesi verdi. TÜRKİYE FERGANİ İLE UZAYA ÇIKACAK. Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'ya vardıktan sonra gözü uzaya diktiklerini belirterek, "Karaları koruyabilmek için Mavi Vatan'a hükmedebilmek gerekiyor. Her ikisini koruyabilmek için göklere hükmedebilmek gerekiyor.

Gökleri de koruyabilmek için muhakkak uzayda varlık göstermek gerekiyor" dedi.

Türkiye ,Fergani, yörünge transfer araçları üzerine çalışıyor.

Uzaya çıktıktan sonra sizi alçak yörüngeden biraz daha uzak yörüngelere taşımak üzere platformlar geliştiriyor.

50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerine çalışmalar hızlandırıldı.

Bayraktar, KIZILELMA'nın seri üretiminin devam ettiğini, 2025'te 10'dan fazla KIZILELMA üretmeyi hedeflediklerini bildirdi. 20 yıllık serüvenlerinde atmosferde geliştirecekleri en gelişmiş platform olan KIZILELMA'ya vardıktan sonra gözü uzaya diktiklerini vurgulayan Bayraktar, "Fergani isimli girişimi yaklaşık 2 yıl önce tümüyle öz kaynaklarla takım uydulardan oluşan küresel konumlama sistemi inşa etmek üzere kurduklarını söyledi.

FERGANİ, fırlatma aracı, sıvı yakıtlı roket motoruna ve uyduları yörüngeye yerleştirme kapasitesine sahip olacak.

İlk test roketinin 2026'da atışı hedefleniyor. YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ UÇUŞ EMNİYETİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK Selçuk Bayraktar, geliştirdikleri insansız hava araçlarında kullandıkları yapay zeka sistemleriyle ilgili bilgi verdi. Geliştirdiğimiz robot uçaklarda, tüm bu birikimi bir kenara koymadan modellenmesi daha karmaşık olan bilimsel kavramları yüksek işlem gücü gerektiren yapay zeka istatistiksel öğrenme algoritmalarına döneceğiz. Bu yönelme ile durumsal farkındalık, ileri düzey planlama, ileri düzey uçuş güvenliği algoritmaları ve doğal dil tabanlı ileri düzey otonomi sağlanacak'. Medeniyetimizin değerleriyle dünyayı yeni teknolojilerle inşa etmek gerekiyor" diyen Bayraktar, yakın zamanda T3 AI isimli yeni bir proje başlattıklarını hatırlattı. Türkçe özelindeki bu büyük dil modelinin üzerinde çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bayraktar, "Geliştirdiğimiz akıllı robotların yanında, kullandığımız tüm elektronik cihazların içine bir şekilde insanın dil modeli de girecek.

Bundan sonra AKINCI nasıl olacak? Biraz daha insanın doğal dilini anlar ve onunla iş yapar hale gelecek. Pilot AKINCI ile konuşacak. Pilot diyecek ki 'Şu an motorları çalıştır, eğer durum uygunsa pist başına kuleden izni al ve kalkışını yap'... Şu an geliştirdiğimiz bu büyük dil model tabanlı çalışma, bütün bu otonomiyi oluşturma kabiliyetine sahip" diye konuştu. Bayraktar, makinenin doğal dili anlayıp işleyebilme kabiliyetinin her yere yayılacağını, insansız kara araçları, deniz araçları ve bilgisayarların içinde de muhakkak doğal dili anlama kabiliyeti olacağını söyledi. T3 AI'ın Türkçe'yi dünyadaki diğer dil modellerinden daha iyi anlaması için geliştirilmiş bir model olduğunu belirten Bayraktar, bu modelin tüm Türk cumhuriyetlerindeki metinleri de rahatlıkla anlayabilecek şekilde geliştirildiğinin altını çizdi.

SONUÇ

EVET. 20. YÜZYIL DÜNYASI YIKILIYOR. YENİ DÜNYA DÜZENİ İNŞA EDİLİYOR. 21. YÜZYIL DÜNYASI 2040'LARDA YERİNE OTURACAK. BÜYÜK TÜRKİYE, YENİ DÜNYADA BÖLGESEL KÜRESEL AKTÖR OLARAK JEOPOLİPİK HAMLELERİNİ SÜRDÜRECEK. EMİR ALAN DEĞİL,YAKIN COĞRAFYAMIZDA GELİŞMELERİ YÖNLENDİREN ÜLKE OLACAK. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mimarı olduğu TÜRKİYE YÜZYILI'nda inanıyoruz ki TÜRK-İSLAM MEDENİYETİMİZİN güneş yüzlü çocukları, huzur ve barış dolu, daha adil bir dünyayı inşa edecekler. BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN HEDEFİ 2071 KIZILELMA...