Ekrem İmamoğlu panik içinde

31 Mart Belediye Başkanlığı seçimlerinden sürpriz şekilde önde çıkan CHP'de hemen gölgeler savaşı başlamıştı. Bir yanda devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden dirilme mücadelesi, diğer yanda ise CHP'nin direksiyonunu tam anlamıyla ele geçirmeye çalışan Ekrem İmamoğlu'nun şovları ve erkenden başlayan cumhurbaşkanlığı adaylık savaşları... CHP'de yaşanan bu maskeli balo görüntüleriydi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK-KCK üyeliğinden tutuklanması, CHP'deki maskeli baloyu bitirdi. Özer'in tutuklanması, CHP'de maskeli balonun sona ermesinin yanı sıra, arka planda yaşanan pek çok olayı da netleştirdi. Sırayla bakalım:

DEŞİFRE OLDULAR

CHP'de maskeli balonun bitişinin en net sonucu, HDP-DEM ile CHP arasındaki "kent uzlaşısı" mimarı Ekrem İmamoğlu'nun oyun planının deşifre olmasıdır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, İstanbul ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri seçiminde devre dışı bırakan İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i bizzat atamıştı. Ahmet Özer, sadece PKK'nın siyasi kolu HDPDEM'in değil, İmamoğlu'nun da güvendiği bir isimdi; Esenyurt'a belediye başkanı seçilmeden önce İmamoğlu'nun danışmanıydı. Özer'in tutuklanması karşısında İmamoğlu'nun yaşadığı panik ataklar gözlerden kaçmadı. Genel Başkan Özgür Özel ve CHP yönetimi daha devreye girmeden İmamoğlu, Bursa'dan tepki gösterip acele İstanbul'a döndü ve en sert açıklamaları yaptı. İmamoğlu, aynen kendisi hakkında Yüksek Seçim Kurulu hakimlerine hakaretten ceza aldığı saatlerde, Saraçhane'de yaptığı gibi, Ankara'daki genel başkanını ve partisini beklemeden inisiyatif aldı.



DEM'LE POZ VERDİ

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu sayesinde genel başkan seçildiği için eziklik yaşıyordu. Genel başkanlığını tahkim ettiği bir sırada, Esenyurt olayında İmamoğlu'na rol kaptırmamak için CHP milletvekillerini, parti meclisini ve 411 CHP'li belediye başkanını İstanbul'a sürdü. İmamoğlu Esenyurt'ta depar atarken, Özel İstanbul'da CHP il başkanlığında CHP grup toplantıları yaptı. Ardından, Esenyurt Belediye Başkanlığı önünde, sonra işi daha büyütmek için Esenyurt Meydanı'nda miting kararı aldı. Mitingde otobüs üstünde el yükseltirken yanında DEM Eş Başkanı ile beraber poz verdi. Ahmet Özer'i daha çok sahiplenerek savcılara, hakimlere yönelik sert ifadeler kullandı. Ahmet Özer'in tutuklanması, CHP içindeki fay hatlarını net olarak ortaya çıkardı. İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı çekişmesi, CHP içindeki ideolojik fay hatlarını gözler önüne serdi. Ekrem İmamoğlu, PKK-KCK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Ahmet Özer'e tam destek verirken, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul'a gitmedi. HDP-DEM'lilerle beraber resim vermedi.



TEPKİLER ARTAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İstanbul'a gelin" talimatı, CHP içinde yaşanan hızip savaşlarını öne çıkardı. CHP'li belediye başkanları arasında, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal İstanbul'a gitmediler. Gitmeyen belediye başkanlarının önemli bir bölümünün ulusalcı kanattan olduğu ve Atatürk'ün kurduğu CHP'nin HDP-DEM ittifakına çevrilmesine tepki gösterdiği biliniyor. Özel'in liderliği tartıya vurulmuştur. Bu tablo, bundan sonra yeni genel başkan tartışmalarına hız kazandıracaktır. Uzun zamandır siyasette yumuşama konusunda Özel'e çok kızan, eleştiren Kılıçdaroğlu, Ahmet Özer'in tutuklanması konusunda da ters düştüler. Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri sine-i millete dönmeli derken, Özel karşı çıktı ve "Bu teklif iktidarın işine gelir" diyerek Kılıçdaroğlu'na karşı çıktı. CHP içindeki Atatürkçü-milliyetçi-ulusalcı kanat, Esenyurt olayından sonra Mansur Yavaş'a daha çok destek verecek gibi görünüyor. Ekrem İmamoğlu'nun, PKK ile bağlantısı iddiasıyla tutuklanan Ahmet Özer'e destek vermesi, CHP'nin ulusalcı kanadının tepkisini artıracaktır.



SONUÇ

Ekrem İmamoğlu hakkında istinaf mahkemesi kararı bekleniyor. Bir ihtimal üzerine CHP'de İmamoğlu'nun arkasında olan İstanbul il başkanlığı, parti meclisi ve MYK'nın, nasıl tepki verilmesi gerektiği üzerinde çalışıyordu. Sert tepki ve sokakları harekete geçirmeye yönelik gösterileri içeren bir yol haritası çizilmişti. Ahmet Özer'e sahip çıkan İmamoğlu'nun olası hamleleri gündeme gelebilir. İmamoğlu'nun, olumsuz bir karar çıkması halinde olağanüstü kurultay organize ederek CHP genel başkanlığına aday olması da söz konusu olabilir. CHP'de bundan sonra, yeni genel başkanlık ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu meydan muharebesi şeklinde genişleyerek sürecektir. CHP'deki fay hatları ortaya çıktı; Mansur Yavaş'a daha çok dikkat...