CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bizzat seçerek, 31 Mart seçimlerinde CHP ve DEM Parti'nin "kent uzlaşısı" kapsamında aday yaptığı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK örgüt üyeliği" soruşturması kapsamında tutuklandı. Ahmet Özer'in tutuklanmasını bahane eden CHP'nin maskesi Esenyurt'ta düştü. CHP'yi yöneten Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel tandemi; milletvekilleriyle, parti meclisiyle, tüm belediye başkanlarıyla ve Esenyurt'ta ortakları HDP-DEM ile beraber sokakları hareketlendirmeye teşebbüs etti. CHP ve HDP-DEM, vatandaşlarımızı Esenyurt'ta toplamak için büyük çaba sarf etti. Meydana getirilen CHP otobüsünün üstünde mikrofon Özgür Özel ve DEM yöneticilerinin ellerinde dolaştı durdu. Meydanda CHP ve DEM bayrakları yan yana asılmıştı. Özel'in savcıları ve hâkimleri baskı altına almaya yönelik sözleri, bağımsız yargıya saldıran konuşmalar yapması ve Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Esenyurt'ta düştüğü durum ibretlikti.



TUHAF AÇIKLAMA

Esenyurt girişimlerinin mimarı Ekrem İmamoğlu idi. Esenyurt'ta meydana gelen rahatsız edici konuşmalar ve görüntüler, bir İmamoğlu provası şeklinde tecelli etti. Bilindiği gibi, Ekrem İmamoğlu hakkında istinaf mahkemesinin vereceği karara göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi ile Ekrem İmamoğlu ekibi, aylardır toplantılar yapıyorlardı. CHP'nin gövdesini ortaya koyma, sokakları hareketlendiren birçok gösteri, miting, basın toplantıları, TBMM'de çalışmaları kilitleme gibi birçok konu masaya yatırılmıştı. İmamoğlu'nun geleceğine yönelik gösterilecek tepkilerin, Ahmet Özer'in PKK üyeliğinden tutuklanması üzerine devreye sokulduğu gözlendi. Ahmet Özer'in tutuklanması üzerine Özgür Özel, CHP'nin tüm milletvekillerine, parti meclisine, belediye başkanlarına "İstanbul'a gelin" mesajı gönderdi. HDP-DEM ile beraber Esenyurt meydanında sert konuşmalar yaptı, ardından partisinin milletvekilleriyle basına kapalı grup toplantısı öncesi tuhaf açıklamalar yaptı: "Grup toplantımızda, bundan sonra etkili, net ve sert siyasetin Meclis'te ve sahada nasıl takip edileceğini konuşacağız. Bir gözümüz Silivri'de, elimiz Esenyurt'ta. Milletvekili arkadaşlarımız bundan sonra hiç Esenyurt'u boş bırakmayacak. Gün içinde sıcak gündemler oldukça ya da kararlar belirginleştikçe toplantılar yapacağız."



YAVAŞ REST ÇEKTİ

Özgür Özel, meydan konuşmasında ve basın açıklamalarında resmen ve alenen başsavcıyı ve bağımsız mahkeme hâkimlerini baskı altına almaya yönelik açıklamalar yapmaktan çekinmedi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK üyeliği iddiasıyla tutuklanması, CHP'de Cumhurbaşkanı adayı olmak için yola çıkan Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki soğuk savaşın Esenyurt kavşağında yeni bir boyut kazanmasına neden oldu. Özgür Özel'in "İstanbul'a gelin" talimatına uymayan Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt'a desteğe gitmedi, Ankara'da bir cenaze namazına katıldı. Evet, Ahmet Özer'in PKK üyeliğinden tutuklanması olayı, Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ile Mansur Yavaş arasında Esenyurt'ta turnusol etkisi yarattı. Siyasette öyle gelişmeler olur ki, siyaset dünyasından bu gelişmelere, olaylara karşı verilen tepkiler birer turnusol kâğıdı işlevi görür. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kişisel rekabet, Esenyurt olayından sonra ideolojik ayrılığa evrildi. Özgür Özel, CHP'li 411 belediye başkanını İstanbul'a çağırdı. Belediyenin önündeki protestoya katılması istenirken, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da ikindi vakti bir cenaze törenine katılacağı için İstanbul'a gitmedi. Yavaş, 21 Eylül 1993-27 Mart 1994 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve 2020'de vefat eden SHP'li Vedat Aydın'ın eşinin cenazesine katıldı. Murat Karayalçın ise cenazeden haberdar olduğunu, ancak bir mazereti nedeniyle törene katılamadığını ifade etti.



SONUÇ

Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kişisel rekabet, Esenyurt olayından sonra ideolojik ayrılığa evrildi. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel ve CHP üst yönetiminin Ekrem İmamoğlu'na destek olmasını dikkatle takip ediyordu. 6-9 Eylül Tüzük Kurultayı'nda önceden haber verilen Ekrem İmamoğlu'nun hazırlıklı konuşma yapmasına çok az zaman kala, Mansur Bey'in "Siz de konuşun" demesine çok kızmış, sert tepki göstermişti. Bu olaydan sonra Ekrem İmamoğlu ekibi ve medyası, Mansur Yavaş'ı yıpratmaya yönelik algı operasyonlarını artırmıştı. Mansur Yavaş ve ekibi de İmamoğlu'nun Yavaş'ın karizmasını çizme çabalarına tepki gösteriyordu. Aralarındaki rekabet çok yüksekti. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK üyeliğinden tutuklanması bir turnusol kâğıdı etkisi yarattı. HDP-DEM ile Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandemi arasındaki birlikteliğe Mansur Yavaş daha fazla dayanamadı. Milliyetçi bir isim olarak Esenyurt olayına tepki gösterdi ve İstanbul'a gitmedi. Evet, Esenyurt olayı CHP'nin turnusolu oldu. MANSUR YAVAŞ KRAL ÇIPLAK DEDİ: KENT

UZLAŞISI maskesi altında Atatürk'ün kurduğu CHP'yi HDP-DEM ittifakı içine sokan Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandemi ile milliyetçi Mansur Yavaş arasında ideolojik ayrılık net olarak ortaya çıktı. Artık CHP çıkmaz sokakta, CHP çaresiz durumda.