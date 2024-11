Beka Hattı’nda güvenlik çizgisi tamamlanacak

Aramızdan ayrılışının 86. yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü vefa ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde tazimle eğiliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, çok önemli mesajlar verirken önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın "Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, tutum doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir" sözleri damardan mesajdı. Başkan Erdoğan, başta gardırop Atatürkçülerinin maskeli yüzlerine ortaya çıkarırken, IRAK-SURİYE BEKA HATTIMIZLA ilgili de stratejik değerlendirmelerde bulundu.

"OYUNU BOZACAĞIZ'

Başkan Erdoğan'ın BEKA HATTIMIZ açıklaması önemli:

"Önümüzdeki dönemde sınırlarımızdaki güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız.

Terör örgütleri ile ülkemiz sınırları arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın yıldızı yükselirken geçmişin kötü hatıralarının izleri silinerek tarihin tozlu raflarındaki yerini alacaktır. GARDIROP ATATÜRKÇÜLERİNE... Bilindiği gibi, CHP içindeki ve etrafında, GARDROP ATATÜRKÇÜLÜĞÜ tartışmaları sürüyor.

Başkanımız Erdoğan'da bu konuya parmak bastı, dikkat çeken mesajlar verdi: "Türkiye, bir dönem gardırop Atatürkçülerinden çok çekmiştir, bugün de sosyal medya Atatürkçülerinin ülkemizin birlik bütünlüğüne verdiği zarar, Türkiye'nin düşmanlarıyla yarışır duruma ulaşmıştır.

Hepimizin ortak hedefi ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her söz, her tutum, her eylem doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir." Başkan Erdoğan, PUTLAŞTICILARI şöyle uyardı:

"Geniş cephede izlerine rastladığımız marazi duruşların gerisindeki saikleri gayet iyi biliyoruz. Putlaştırmak isteyenler kadar yok sayanlar da Gazi'nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaklardır. Atatürk posterinin arkasına saklanarak ülke ve millet düşmanlarının değirmenine su taşıyanların, onlarla omuz omuza yol yürüyenleri riyakarlıkları artık kimseyi kandırmaya yetmiyor.

Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hain emellerine hizmet eden bu azgın güruhu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca milletimiz her dönem farklı görünümler altında ama hep aynı gayeye hizmet eden nice sinsi oyunlarla boğuşmuştur. Tek parti faşizminin ülkemizin gelişmesine engel olan vizyonsuzluğunun bedelini ağır bir şekilde ödedik. Gazi'nin ömrü ve sağlığı bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi, hiç şüphesiz 2. Dünya Savaşı sonrası bambaşka Türkiye görecektik. Gazi'nin vefatı ile bu fırsatı kaçırdık"

CHP GARDIROPCULUĞU

Atatürk'ün kurduğu CHP'de, Atatürk konusunda ikiyüzlülük o kadar büyük ve çarpıktır ki Atatürk'e yakın çevresindeki Cumhuriyet Gazetesi Kurucusu Merhum Nadir Nadi, 12 Eylül 1980 sonrası Atatürkçülük adına yapılanları görerek isyan etmişti. Aydın ve Atatürkçü olması gereken kişilerin kimi zaman gizli kimi zaman açıkça bu çıkarcıların yanında yer aldıklarını görünce 'Ben Atatürkçü Değilim' demekten kendini alamamış, bir de kitapta şöyle yazmıştı. "Yıllardır görüyoruz.

CHP'de "Altı Ok" ilkeleri tam olarak hayata geçirilememiştir. Bu sonuçtaki en ciddi engel, Atatürk'ü ve Kemalizm'i açık şekilde tehdit olarak gören karşı devrimciler kadar, Atatürkçü maskesi altında ikiyüzlülüktür." Merhum İlhan Selçuk'un da 9 Eylül 1966 tarihindeki yazısının başlığı 'Gardırop Atatürkçülüğü'dür.

İlhan Selçuk ikiyüzlüleri şöyle tarif eder: "Türkiye'de hiç kimse gardırop Atatürkçüsü kadar Atatürkçülüğe zarar vermedi. Hiç kimse Türkiye'nin çağdaş medeniyet seviyesine erişmek çabasını gardırop Atatürkçüsü kadar baltalayamadı. Atatürk'ün milli kurtuluş savaşını, emperyalizmine satmakta mezat memurlarının olayları iyice ortaya çıkıyor. Bunların menfaatleri uğruna yapmayacakları hiçbir şey yoktur. Atatürk'ü güya benimsemiş görünüyorlar.

CHP'nın 18. ve 22. dönem CHP etkili Milletvekili ve genel sekreteri Kemal Anadol da gardırop Atatürkçülerini 9 Kasım 2020 günü yayınladığı mesajı ile şiddetle eleştiriyor ve şöyle diyor:

"Atatürk ve Kemalizm her girdiği kabın şeklini alan bir sıvı değildir. Ulusal bağımsızlığı sözde değil özde amaçlamayan bir anlayışın Atatürk ile yan yana gelmesi düşünülemez. Antiemperyalizm ve ulusal bağımsızlık etle tırnak gibi kaynaşmış kavramlardır. Gardırop Atatürkçüleri hem Atatürk'ün kişiliğine hem de demokrasiye büyük zarar vermektedirler."

SONUÇ

CHP içindeki ve etrafındaki GARDIROP ATATÜRKÇÜLERİNİN maskesi tek tek düşüyor. CHP'yi bir dönem yönetmiş Kemal Kılıçdaroğlu ve bugün yöneten Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun BATI HAYRANLIĞI dikkatlerden kaçmadı. Hem Atlantikçi hem Atatürkçü olmak mümkün mü?

Atatürk'ün bağımsızlık karakterine tamamen zıt şekilde AB ve ABD'den onay ve destek almaya çabalamalar ne demektir?

Amerika ve Avrupa Birliği'nin, Irak, Suriye, Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'ta aleyhimize jeopolitik manevraları artık açıkça ortadayken bunlara yaranma ve yakınlaşmanın sosyo genetiğini anlamakta zorlanıyoruz. Atatürk fıkrıyatı Bağımsızlığı savunmaktır.

Milliyetçiliktir. Halkçılıktır.

İmamoğlu ve Özel'in yönettiği CHP'de net olarak görülebiliyor mu? Takdiri, Aziz Milletimize ve CHP'ye oy veren değerli vatandaşlarımıza bırakıyoruz.