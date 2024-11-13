CHP arı kovanı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "iç cephe tahkimatı ve PKK'nın silah bırakması" tarihi çıkışıyla başlayan yeni süreç, ardından CHP Esenyurt ve HDP'li Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının PKK üyeliğinden görevden alınması; CHP ve HDP çevrelerini karıştırdı. CHP ve HDP yönetimleri şaşkınlık yaşıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyum ile başlayan süreç, CHP ile HDP'nin beraberliğini netleştirdi. Ekrem İmamoğlu'nun mimarlığını yaptığı "Kent Uzlaşısı" CHP'de ayrışmaya yol açtı, fay hatlarını tetikledi. Artık net bir şekilde ortaya çıktı:

CHP'de dört isim ve dört hizip birbirini yokluyor, yaptıkları manevralar baş döndürüyor.



ADAY OLMA SEVDASI

Özgür Özel, genel başkanlık mücadelesiyle uğraşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan olmanın peşine düştü. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olma sevdasıyla birbirlerine manevra üstüne manevra çekiyor. Ekrem İmamoğlu ve Saraçhane medyası, CHP'de en büyük rakip gördükleri Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerini hızlandırdı. "Sessiz adam" olarak bilinen Mansur Yavaş'ı çileden çıkardılar. Sanatçı Ebru Gündeş'e 60 milyon lira ve son beş yılda konserlere 900 milyona yakın harcama yapması yüzünden köşeye sıkışan Mansur Yavaş, CHP içinde tartışma yaratan açıklamalarda bulundu: "Son bir hafta, on gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden gerek her türlü iddiaya başladılar saldırmaya. Bunu görüyoruz ve bu sağlı sollu yapılıyor."

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

Mansur Yavaş'ın "sağlı sollu" ifadesinin Ekrem İmamoğlu ve Saraçhane medyasına yönelik olduğu dikkat çekti. CHP arı kovanına bir çomak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın adamı, eski teşkilat başkanı Oğuz Kaan Salıcı "Olağanüstü kurultay" istediği açıklamayla soktu. CHP, genel başkan dahil parti yönetiminin tamamen değiştiği olağanüstü kurultayın üzerinden henüz bir yıl geçmişken yeni bir kurultayı tartışıyor. Parti içinde yeni yönetimin politikalarına muhalif siyasetçiler rahatsızlıklarını kamuoyuna açık bir şekilde dile getirmeye başlarken Salıcı, "Kurultay haktır, genel başkanlar padişah değildir" diyerek gündemi iyice karıştırdı. CHP sözcüsü Deniz Yücel, genel başkan Özgür Özel'den aldığı güçle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamı Salıcı'ya yüklendi: "Gözü dönmüş bir ihtirasın eseri." Yücel, "Geçmişte partimizde önemli görevlerde bulunmuş bir milletvekilinin CHP'nin genel başkanı ve partimizin siyasi stratejisi hakkında çıktığı bir TV yayınında haksız eleştiri ve ithamlarda bulunması, parti üyeliği ve sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, bu durum basın tarafından sorulduğunda CHP genel başkanının buna cevap vermemesini beklemek ne akılla ne mantıkla izah edilebilir. Sayın Oğuz Kaan Salıcı, bu durum olsa olsa katıksız bir kibrin, gözü dönmüş bir ihtirasın eseri olabilir" ifadelerini kullandı.



YÜCEL'E TEPKİ VAR

Deniz Yücel'in açıklamasına CHP milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat ve Orhan Sarıbal tepki gösterdi. Milletvekilleri Yücel'in üslubunu eleştirdi. Bu tartışmalardan panikleyen CHP lideri Özel, "CHP genel başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Bundan sonra hiçbir CHP'linin böyle kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir. Artık bu lüzumsuz tartışmaları bir yana bıraksınlar. Bundan sonra CHP'den sözüme değer veren herkesi asla ve asla bu tartışmalara girmemeye çağırıyorum" dedi. Oğuz Kaan Salıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden genel başkan yapmaya yönelik olağanüstü kurultay istemesine karşılık vermek üzere Özel, parti il başkanlarını harekete geçirdi.

Kurultay tartışmasına ilişkin son açıklamaya CHP'nin 81 il başkanından tepki geldi. İl başkanları, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e inanıyoruz, güveniyoruz. Kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz" diyerek dolaylı yoldan Kemal Kılıçdaroğlu'na kırmızı kart gösterdiler. Özgür Özel'i devirmeye karar veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden bir CHP'li siyasetçi, "Tartışmanın gereksiz bir biçimde büyütüldüğünü ve uzatıldığını" belirterek il başkanlarının açıklamasını da yersiz bulduğunu ifade etti.

SONUÇ

CHP'de çatlak büyürken, dar alanda baş döndüren manevralar sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi, Özgür Özel'i devirmek için Mart- Nisan 2025'te olağanüstü kurultay için imza topluyor. Ekrem İmamoğlu, en büyük rakibi Mansur Yavaş'ın gardını düşürecek hamlelere hazırlanıyor. Saraçhane medyası, Ekrem İmamoğlu'nun istinaf mahkemesinden çıkacak olumsuz karar karşısında genel başkan olmasını planlıyor. Onlara göre, CHP genel başkanı olacak İmamoğlu'na Yargıtay'ın olumsuz karar veremeyeceği düşünülüyor. Böyle bir durumda olağanüstü kurultayı İmamoğlu delegeleri de destekleyebilir. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun birbirine rakip olarak karşıya çıkması gündeme gelebilir. Peki, Özgür Özel ne yapacak? Ya Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da Ekrem İmamoğlu'na "ikinci adam" olmaktan başka şansı yok gibi. Ömür biter, CHP'de hizip bitmez. Manevralar hızlanacak. Allah CHP seçmenine sabır versin.