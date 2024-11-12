Erdoğan- Trump’ın liderler diplomasisi

Donald Trump'ın 5 Kasım seçimlerinde Başkanlığını kazanmasından sonra, neler yapacağı birer birer belli oluyor.

Trump'ın resmen göreve başlayacağı 20 Ocak'a kadar, ortaya birçok dosyanın açılmasını göreceğiz. Nitekim, Trump önceki gün, Rusya Lideri Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile sürpriz görüşmeler yaptı. Görüşmelerin detayına girmeden önce, Başkan Erdoğan ile Trump arasında başlayan olumlu gelişmelerin bazı parametrelerini değerlendirmekte yarar var. Çok önemli bir söz var: "Savaşın başında yapılan taktik hata, savaşın sonuna kadar devam eder." Başkan Erdoğan ile Trump arasında, ilk temaslar olumlu. Devamında bazı sıkıntılı konulara karşın, olumlu gelişmeler de söz konusu olacak.

TRUMP-ABBAS

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önce sosyal medya hesabından Trump'ın seçim zaferini "Dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum" diyerek kutladı. Sonra telefonla ,Türk-Amerikan ilişkilerinin yeni ivme kazanmasını sağlayacak konuşmalar yapıldığı açıklandı.

Evet. Türkiye ile Amerika arasında beklenilen ivme değişikliğinin temeli Başkan Tayyip Erdoğan ile Trump arasında geçmişte var olan yüksek düzeyli ilişkiye dayanıyor.

Yani Erdoğan ile Trump arasında, LİDERLER DİPLOMASİSİ çok önemli. Bu ne demek?

İki liderin birçok sorunu önceden görüşmesi, kurumsal yapılara olumlu sinyaller gönderilmesi, ÇÖZÜMLERİN OLUMLU OLMASINDA BÜYÜK YARAR

SAĞLAR. Trump, geçen cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın çok önem verdiği ve telefonla yaptıkları konuşmada da, özellikle çözülmesini istediği FİLİSTİN-GAZZE konusunda hızlı bir hamle yapması dikkat çekti. TRUMP, MAHMUT ABBAS'LA KONUŞTU. Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonla görüştü. Abbas görüşmede, barışa ulaşmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Görüşmede Abbas, Trump'ı seçim galibiyetinden dolayı tebrik etti, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışı sağlamak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Donald Trump da Mahmud Abbas'a BÖLGEDEKİ SAVAŞI DURDURMAK İÇİN ÇALIŞACAĞINI ve Orta Doğu'ya barışı sağlamak için tüm taraflarla birlikte çalışacağını ifade etti. TRUMP ILE PUTİN TELEFONLA KONUŞTU. UKRAYNA NE OLACAK?

Rusya'nın Trump'a el uzatması sonrası, Trump geçen perşembe günü Putin'le görüştü. Trump, seçim kampanyasında ve seçimi kazandığı gece, savaşları durduracağını vaat etmişti. Trump'ın Ukrayna savaşını nasıl bitireceği tartışılmaya başlarken, Putin ile yaptığı konuşmanın detayları sızdı.

Washington Post'un haberine göre, Trump Putin'e "Rusya- Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme" çağrısında bulundu.

Toprak konusunun, "Rusya'nın işgal ettiği bölgenin bir bölümünün (Kırım ve Dombass) Putin'e bırakılacağı, Rusya ile Ukrayna arasındaki diğer işgal edilmiş toprakların TAMPON BÖLGE ilan edilmesi ve korumasını BM'nin yapması, Ukrayna'nın Nato'ya alınmama garantisi verilmesi şeklinde çözüm planı olarak masaya oturulması iddia ediliyor. Trump- Putin görüşmesinin ardından 20 ocak sonrası, ABD İstihbarat servisi ile Rusya istihbarat servisinin hızlı arka plan çalışmasını yapacağı belirtiliyor. Bilindiği gibi, MIT Başkanımız İbrahim Kalın'ın müthiş organizasyonuyla ABD ile Rus istihbarat Başkanları Ankara'da gizlice buluşmuş, Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı askerlerin takası yapılmıştı.

KRİTİK DOSYALAR

Başkan Erdoğan'ın da daha önce Rusya ile Ukrayna'yı İstanbul'da buluşturmuş, tam anlaşma olacağı sırada İngiltere- Amerika, ateşkesin önünü kesmişti. Başkan Erdoğan ıle Trump'ın LİDERLİK DİPLOMASİSİ, Türkiye ile Amerika arasındaki KRİTİK DOSYALARIN kaderini etkileyebilir. Nedir bu kritik dosyalar?

1) TRUMP SURİYE'DEN ASKER ÇEKEBİLİR Mİ? ABD Suriye'de PKK/YPG-SDG teröristlerini silahlandırdığı bir süreçte, Trump'ın Suriye'den asker çekme ihtimali enine boyuna konuşuluyor.

Nitekim, önceki günlerde ABD'de Trump'ın Sağlık Bakanı olacağı konuşulan Robert Kennedy Jr., "Trump, ABD askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekmek istiyor" açıklamasını yaptı. Robert F. Kennedy Jr. Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Trump'ın bir uçak yolculuğu sırasında Suriye'nin kuzeyine ilişkin niyetlerini dile getirdiğini açıkladı. Kennedy Jr. "Orta Doğu hakkında konuşuyorduk ve bir kağıt parçası aldı ve üzerine çoğu Amerikalının yapamayacağı şekilde tüm ülkelerin yer aldığı bir Orta Doğu haritası çizdi" diyerek Trump ile arasında geçen diyaloğu aktardı. ."Kennedy, Trump'a, 'Eğer Türkiye ile Suriye karşı karşıya gelirlerse biz ortada kalırız" dediğini belirtti. Geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Biden'ın önergesiyle, Senato, Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde kalması yönünde oy kullandı.

ABD'nin görünürde, 900 askerin (aslında daha çok) ve sayıları belirtilmeyen İngiliz ve Fransa'nın da özel kuvvetlerinin olduğu biliniyor.

Başkan Erdoğan, "Suriye'de asla teröristan kurdurmayacağız" kararlı duruşu ile ABD ordusunun Suriye'den çekilmesini ve özellikle PKK/YPG-SDG'ye silah desteğini sonlandırması için bastırıyor.

2)KIBRIS konusunda Trump ne yapabilir? Biden, 30 Ekim'de küstahça Kıbrıs Rum kesimi liderini Beyaz Saray'a çağırdı. Yine Federasyon lafları etti. Başkan Erdoğan-Türkiye, KIBRIS'ta federasyonunun hayal olduğunu belirtiyor, KIBRIS Türk Cumhuriyeti'nin varlığını güçlendiriyor.

Nitekim, Bişkek'te Türk Devletler Teşkilatı, Kıbrıs Türk Cumhuriyetini gözlemci üye olarak toplantıya davet etti. Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınma süreci hızlandı.

3) Doğu Akdeniz'de enerjiye çökmek isteyen bir ABD derin devleti var. Trump etkili olabilir mi?

4) Yunanistan'da ABD'nin 9 üssü var. Dedeağaç'ta çok büyük üs kurdular.

ABD'nin Derin Devlet varlığı karşısında Trump ne yapabilir?

5) Trump Irak'tan Amerikan askerini çekebilecek mi?

RUSYA YALANLADI

Putin'in Trump'la telefon görüşmesi yaptığına dair ABD basınında çıkan iddiaları yalanlayan Peskov, Almanya Başbakanı Scholz'la telefon görüşmesi yapmak için Berlin'den bir sinyal almadıklarını kaydetti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Donald Trump'ın telefon görüşmesi yaptığına dair iddiaları tekzip etti. İddialara yanıt veren Peskov, "Herhangi bir konuşma olmadı. Bu, kesinlikle gerçekle bağdaşmıyor, tamamen uydurma" dedi. Washington Post Gazetesi, birkaç kaynağına dayandırdığı haberinde, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın, geçen perşembe Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Ukrayna konusunu ele aldığını iddia etmişti.

SONUÇ

SURİYE'DE yeni gelişmeler olacak.

Türkiye kararlı.

Başkan Erdoğan, Atatürk'ü anma töreninde, "Türkiye'nin Suriye'de eksik kalan sınır hattını tamamlayacağını" açıkladı.

Tel Rıfat, Mümbiç, Aynel Srap ve Kamışlı harekatları gündeme girdi. Suriye'de eksik kalan sınır hattının tamamlanmasına az kaldı.

Başkan Erdoğan'ın, Siyonist Netanyahu'nun Filistinlilere gaddarca saldırmasını durdurmak için aktif çalışmalar yaparken, Trump'ın Mahmut Abbas'la yaptığı görüşme, soykırımcı İsrail yönetimi için ilk ikaz manasına geliyor. Yani İsrail hayranı Trump'ın Mahmut Abbas'la yaptığı görüşme Siyonist Netanyahu'nun kulağına kar suyu kaçırması açısından şaşırtıcı oldu.

YENI SÜRPRİZ HAMLELERE HAZIR OLUNUZ.