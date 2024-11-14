Erdoğan ile Trump’ın liderler diplomasisi

Trump'ın 5 Kasım seçimlerini kazanmasının ardından, neler yapacağı birer birer belli olmaya başladı. Trump'ın resmen göreve başlayacağı 20 Ocak'a kadar, birçok dosyanın açılmasını göreceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, önce sosyal medya hesabından Trump'ın seçim zaferini "Dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum" diyerek kutladı. Sonrasında ise Türk- Amerikan ilişkilerinin yeni bir ivme kazanmasını sağlayacak konuşmalar yapıldığı açıklandı. Çok önemli bir askerî söz var: "Savaşın başında yapılan taktik hata, savaşın sonuna kadar devam eder." Başkan Erdoğan ile Trump arasında, ilk temasların olumlu seyredeceği gözleniyor.

OLUMLU SİNYALLER

Evet, Türkiye ile Amerika arasında beklenen ivme değişikliğinin temeli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasında geçmişte var olan yüksek düzeyli ilişkiye dayanıyor. Yani Erdoğan ile Trump arasında "liderler diplomasisi" çok önemli. Bu ne demek? İki liderin birçok sorunu önceden görüşmesi, kurumsal yapılara olumlu sinyaller göndermesi, çözümlerin olumlu olmasında büyük yarar sağlar. Trump, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın çok önem verdiği ve telefonla yaptıkları konuşmada özellikle çözülmesini istediği Filistin-Gazze konusunda hızlı bir hamle yaparak dikkat çekti. Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la telefonla konuştu. Abbas, görüşmede barışa ulaşmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Abbas, Trump'ı seçim galibiyetinden dolayı tebrik etti ve Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışı sağlamak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Trump da Mahmut Abbas'a bölgedeki savaşı durdurmak ve Orta Doğu'ya barışı sağlamak için tüm taraflarla çalışacağını belirtti.

UKRAYNA SAVAŞI

Rusya lideri Putin'in, Trump ile görüşmek istediğini belirten açıklamasından sonra, Trump'ın Rusya'ya yönelik vereceği karşılık merakla bekleniyor. Zira "Savaşları durduracağım" diyerek ABD halkından destek alan Trump'ın Ukrayna savaşını nasıl bitireceği tartışılmaya başlandı. Trump'ın Ukrayna savaşını durdurmak için ilk hamlesinin, Putin ile 20 Ocak'tan önce bir telefon görüşmesi yapması olacağı öne sürülüyor. Trump-Putin görüşmesi sonrası, 20 Ocak sonrasında ABD ve Rusya istihbarat servislerinin hızlı bir arka plan çalışması yapacağı belirtiliyor. Bilindiği gibi, MİT Başkanımız İbrahim Kalın'ın üstün organizasyonuyla ABD ile Rus istihbarat başkanları Ankara'da bir araya gelmiş ve Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı askerlerin takası yapılmıştı. Ukrayna ateşkesi için böyle bir toplantıyı, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın gerçekleştirmesi söz konusu olabilir. Başkan Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna'yı İstanbul'da buluşturma çabalarını da unutmayalım.

KRİTİK DOSYALAR

Başkan Erdoğan ile Trump'ın liderlik diplomasisi, Türkiye ile Amerika arasındaki kritik dosyaların kaderini etkileyebilir. Nedir Bu Kritik Dosyalar? ABD, Suriye'de PKK-YPG-SDG teröristlerini silahlandırdığı bir süreçte; Trump'ın Suriye'den asker çekme ihtimali enine boyuna konuşuluyor. Nitekim önceki günlerde, ABD'de Trump'ın Sağlık Bakanı olacağı konuşulan Robert Kennedy Jr, "Trump, ABD askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekmek istiyor" açıklamasını yaptı. Kennedy Jr., Trump ile aralarında geçen bir diyaloğu aktararak, Trump'ın kendisine "Eğer, Türkiye ile Suriye karşı karşıya gelirlerse biz ortada kalırız" dediğini belirtti ve ekledi: "Çıkarın onları!" Bilindiği gibi, ABD 2014 yılından bu yana PKKYPG- SDG militanlarına destek veriyor. Geçtiğimiz yıl, ABD Başkanı Biden'ın önerisiyle Senato, Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde kalması yönünde oy kullanmıştı. ABD'nin görünürde 900 askeri olduğu ve İngiltere ve Fransa'nın özel kuvvetlerinin de bölgede bulunduğu biliniyor. Başkan Erdoğan, "Suriye'de asla bir teröristan kurdurmayacağız" kararlılığıyla ABD ordusunun Suriye'den çekilmesini ve özellikle PKK-YPG-SDG'ye silah desteğini sonlandırması için bastırıyor.

KIBRIS KONUSU

Biden, 30 Ekim'de Kıbrıs Rum Kesimi liderini Beyaz Saray'a davet etmiş ve federasyon konusunu yeniden gündeme getirmişti. Başkan Erdoğan, Kıbrıs'ta federasyonun hayal olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını güçlendirmeye yönelik adımlar atıyor. Nitekim, Bişkek'te Türk Devletler Teşkilatı, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gözlemci üye olarak toplantıya davet etti ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma süreci hızlandı. Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarına sahip olmayı hedefleyen ABD derin devleti karşısında Trump etkili olabilir mi? Yunanistan'da ABD'nin 9 üssü var. Dedeağaç'ta çok büyük bir üs kuruldu. ABD derin devletinin varlığı karşısında Trump ne yapabilir? Amerikan Başkanı Trump, Irak'tan Amerikan askerini çekebilecek mi?

SONUÇ

ABD'nin yeni Başkanı Trump, Siyonist Netanyahu'nun Gazze ve Batı Şeria'da (Filistin) gaddarca saldırılarını durdurabilir mi? Mahmut Abbas ile yaptığı görüşme bir sürpriz oldu. Başkan Erdoğan'ın, Siyonist Netanyahu'nun Filistinlilere yönelik gaddarca saldırılarını durdurmak için aktif çalışmalar yaptığı bir dönemde Trump'ın Mahmut Abbas ile yaptığı görüşme, soykırımcı İsrail yönetimi için ilk uyarı niteliğinde. Yani, İsrail yanlısı olarak bilinen Trump'ın Mahmut Abbas ile yaptığı görüşme, Siyonist Netanyahu için uyarıcı bir etki taşıyor. Trump, 20 Ocak 2025 tarihinde resmen göreve başlayacak.

Trump yeni sürpriz hamleler yapabilir mi?