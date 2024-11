Küresel Çete’nin 2025 kehanetleri

Londra merkezli dünyaca ünlü dergi The Economist, her yıl sonu klasikleşen, "önümüzdeki yılın takip edilmesi gereken gizemli görsel konseptli" 2025 yılı kapağını yayınladı. Dünya jeopolitiği ve jeoekonomisine yön veren küresel çetenin (Rothschild ailesi) meşhur dergisi The Economist kapakları, gizemli şifreleri ile meşhurdur. The Economist dergisini önemli kılan, doları basan ABD Merkez Bankası'nı kuran siyonist Yahudi milyarder baronu Rothschild ailesinin varlığıdır. Geçmişi 1859'lu yıllara dayanan, "gizli dünya devleti reisi" olarak konuşulan Rothschild ailesi, birçok komplo teorisine konu olmaktadır. Dolar imparatorluğunun arkasında 8 aile var. En büyükleri, Rothschild ve Rockefeller aileleridir. Bu bakımdan Rothschild ailesine ait The Economist dergisinin yeni yıl sayılarının geleceğe ilişkin mesajlar veren bir yayın olduğuna inanılmaktadır. Başlıkları ne tesadüf ki doğru çıkmaktadır.



2025 KAPAĞI

The Economist'in 2025 kehanetleri belli oldu! Şifreler ve semboller ne anlatıyor? The Economist, Trump'ın küresel ticareti, ekonomiyi ve jeopolitiği altüst ettiği belirsizlik ve istikrarsızlık dolu bir yıl öngören The World Ahead 2025'i yayınladı. The Economist editörü Tom Standage, şöyle dedi: "Donald Trump'ın kesin zaferi ve Beyaz Saray'a yakın zamanda dönmesi, her şeyden çok, yalnızca Amerika için değil, dünya için de birçok politika alanında etkileri olacak olan 2025'i şekillendirecek. Bu, küresel güvenlik, temiz enerji geçişi, uluslararası ticaret ve hükümetlerin açıkları azaltma çabaları için ne anlama gelecek? Olağandışı bir değişim ve belirsizlik derecesi vaat eden bir yılda, The World Ahead köşeyi görmenize ve bundan sonra ne olabileceğini anlamanıza yardımcı oluyor." 2025 yılı, 2024 yılının devamı olacak.



DOLAR VE YEN

Kapağın tam ortasında Trump'ın fotoğrafı yer alıyor. Hemen yanında bir uzay roketi var; bu, Donald Trump ve Elon Musk'ın yükselişine işaret ediyor. Trump'ın görselinin hem solunda hem de altında dolar işareti var. Bu işaretin yanında bulunan yükseliş grafiği dikkat çekiyor. Japon Yeni için ise aşağı yönlü bir ok ile düşüş tahmini yapıldı. Kapakta inişli çıkışlı piyasaları gösteren çizimler var. Piyasalarda düşüşü gösteren ters ok işaretleri yer alıyor. The Economist, küresel ekonomi ve piyasalar için çalkantılı bir tablo çiziyor. Kapağın içerisinde yer alan borsa göstergeleri, dolar ve yen simgeleri, dünya ekonomisindeki dalgalanmaların ve yeni ekonomik paradigmaların şekillenebileceğini ima ediyor. Trump'ın gelmesiyle doların yükseleceği ön planda. Şırınga ise, yeni küresel bir salgının sembolü. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in hemen altında çatırdamış sandık görseli var; Avrupa'da yükselen aşırı sağ rüzgarının sembolü.



ÇİP TEKNOLOJİSİ

Kapakta çip çizimleri yer alıyor. Çip teknolojisine dair gelişmelerin gelecek dönemde de gündemde olacağı mesajı veriliyor. Nükleer simge ve roket görselleri, 2025'te güvenlik tehditlerinin, askeri yarışın veya uzay rekabetinin gündemde olacağını ima ediyor. Yapay zeka ile ilgili simgeler de ilginç. Bu, iş tarihindeki en büyük kumar: Şirketler hala nasıl kullanacaklarından emin olmamalarına ve benimseme oranları düşük olmasına rağmen (birçok çalışan gizlice kullanıyor olabilir) yapay zeka için veri merkezlerine 1 trilyon dolardan fazla para harcanıyor. Yatırımcılar cesaretlerini kaybedecek mi, yoksa "ajan" sistemler daha yetenekli hale geldikçe ve yapay zeka tarafından geliştirilen ilaçlar ortaya çıktıkça değerini kanıtlayacak mı? İklim değişikliğini sembolize eden kum saati ve dünya görselleri, çevresel krizlerin kritik eşiğe ulaşabileceğini gösteriyor. Alttaki görsel Jane Austen'a ait. Güçlü kadın karakterleri temsil eden İngiliz roman yazarı. Hemen yanındaki görsel ise kırmızı renkte bir yumruk. Yani isyan! Buradan güçlü bir kadın hareketinin 2025'e damga vurması mesajı veriliyor.





ARKA PLAN ANALİZİ

2025 yılı için en önemli birçok temaya da dikkat çekiliyor. Trump'ın zaferinin yankıları, göç ve savunmadan ekonomi ve ticarete kadar her şeyi etkileyecek. "Önce Amerika" politikası, dostların ve düşmanların Amerika'nın ittifaklarının sağlamlığını sorgulamasına neden olacak. Bu jeopolitik yeniden yapılanmalara, artan gerginliklere ve hatta nükleer risklere yol açabilir. 2025 beklentilerin yılı olacak. Dünyada yeni liderler vaat ettiklerini yerine getirebilecek mi? Alçakgönüllü liderler değişecek mi? Trump, Ukrayna'yı Rusya ile bir anlaşma yapmaya ve İsrail'e Gazze ve Lübnan'daki çatışmalarında serbest hareket etme hakkı vermeye zorlayabilir. Amerika'nın Çin ile rekabeti, bir ticaret savaşı olarak kendini gösterecek. Korumacılık yoğunlaştıkça, Çinli firmalar hem ticaret engellerini aşmak hem de küresel güneydeki yeni pazarlara ulaşmak için yurtdışına açılacak. Meksika'dan Macaristan'a kadar fabrikalar inşa eden Çinli firmaların başka planları olabilir.



SÜRPRİZLER OLACAK

Çin hükümetinin, güneş panelleri, piller ve elektrikli araçların artan ihracatını teşvik etmesi tahminleri aştı. Batı ekonomileri yeni bir zorlukla karşı karşıya. Birçoğunun savunma bütçelerini de artırması gerekebilir. Siyasi liderler için yaş sınırları hakkında daha fazla tartışma bekleniyor. Çatışma, küresel havacılığı sekteye uğratıyor. Avrupa yeni sınır kontrolleri ekliyor ve sınırsız Schengen sistemi yıpranıyor. "Aşırı turizme" karşı tepki 2025'te azalacak, ancak Amsterdam'dan Venedik'e kadar birçok şehrin getirdiği kısıtlamalar devam edecek. 2025'te çip teknolojisi, yapay zeka ve nükleer sürprizler var.



SONUÇ

The Economist, 2025 yılı için karamsar tablolar çiziyor. "Jokerler" bölümü, yıkıcı bir güneş fırtınası, kayıp antik metinlerin keşfi ve hatta başka bir küresel salgın dahil olmak üzere dikkat etmeniz gereken bir seçki sunuyor. Belli oldu ki, küresel çete Trump'ın başkan seçilmesinden memnun değil. 2025 yılının önemli 10 teması içinde, küresel çetenin adamı Biden ile Donald Trump'ın Ukrayna ve İran politikalarının zıt olduğu düşüncesi ağırlıklı görüş. ABD derin devleti Ukrayna, Orta Doğu ve Çin'de silah baronlarının yönlendirmesi ile savaşları devam ettirmek isterken, Trump, Rusya ile anlaşmaya zorlayabilir ve İsrail'e Gazze ve Lübnan'daki çatışmalarında daha da serbestlik tanıyabilir. Amerika ve NATO'nun Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'yi "kaos dörtlüsü" olarak ilan ettiği bu süreçte, bölgesel güçlerin daha fazla karışması teşvik edilecek mi? Putin, Zelenskiy, Xi Jinping gibi aktörler, süregelen çatışma ve jeopolitik rekabetlerin süreceğine dair ipuçları veriyor. Ancak Amerika'nın Tayvan ya da Güney Çin Denizi ile ilgili bir çatışmada Çin'e karşı durup durmayacağı stratejik masaların senaryolarına konu olmaya aday. 2025 yılının Asya-Pasifik gerilimlerine damga vuracağı değerlendiriliyor.