Cumhur İttifakı’nın 2025 yürüyüşü

2016 yılından bugüne Cumhur İttifakı taş gibi yol alırken, Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrarın da çimentosu olduğunu gösteriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya dönüşünde Cumhur İttifakı'nın özelliklerini bir kez daha anlattı: "Cumhur İttifakı'nın uyumu, insicamı, birlikteliği ile Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal konjonktürde kritik önemdedir. Bizim aramızda bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık, bir fikir ayrılığı asla yoktur ama birileri 'Cumhur İttifakı bölündü, çatladı' gibi iddiaları ileri sürüyor. Kimse bizim ittifakımızı kendi naylon ittifaklarıyla, 'al gülüm, ver gülüm' düzenine dayalı çıkar ilişkileriyle karıştırmasın. Bizim ittifakımız karanlık koridorlarda, kirli masalarda kurulmadı, bizimki sağlam. Gönül birlikteliğiyle inşa edilmiş bir ittifakımız var. Bu ittifakın hamuru aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğruldu. Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız her görüşme, Cumhur İttifakı'ndaki mefkûre birlikteliğinin pekiştirilmesi açısından bir fırsattır."



ASIRLIK MİRAS

Cumhur İttifakı'nın 2025 yılı yol haritası belli oldu. Türkiye Parlamenterler Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, Yeni Asır Gazetesi'ne yaptığı özel açıklamada, "Türkiye'nin Dünü, Bugünü ve Yarını: Güçlü Bir Milletin Şanlı Yolculuğu" olduğunu belirtti ve Cumhur İttifakı'nın 2025 yürüyüşünü anlattı. Türkiye, çağları aşan bir medeniyetin, cesur milletlerin ve zaferlerle dolu bir tarihin mirasçısıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun üç kıtada hüküm süren adalet ve güç anlayışı, bugün modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhunda yaşamaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözleri, milletimizin gücüne olan inancın bir sembolüdür. Tarih boyunca hiçbir boyunduruğu kabul etmeyen Türk milleti, geçmişten bugüne bağımsızlık ve adalet ideallerini korumuştur.



YÜKSELEN GÜÇ

Türkiye, bugün dünyanın en stratejik bölgelerinden birinde, tarihî misyonuyla yeniden sahneye çıkmıştır. Bölgesel güç olmanın ötesine geçen Türkiye, sahada ve masada etkisini hissettiren bir lider ülke konumundadır. Askerî Güç ve Teknoloji: Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en disiplinli ve etkili ordularından biri olmaya devam etmektedir. Savunma sanayimizde gerçekleştirilen millî üretim hamleleriyle Türkiye, kendi silahlarını üreten ve bu teknolojileri ihraç eden bir ülke hâline gelmiştir. Türkiye'nin bu yükselişi, Sayın Cumhurbaşkanımızın "Artık bize parmak sallanan değil, gücünü sahada gösteren bir Türkiye var" sözleriyle vurgulanmıştır. Türkiye, coğrafi konumunun getirdiği stratejik avantajlarıyla enerjide oyun değiştirici bir aktördür. TürkAkım ve TANAP gibi projelerle enerji geçiş hatlarının kalbinde yer alan Türkiye, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervleriyle enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir adım atmıştır.



JEOPOLİTİK STRATEJİ

Türkiye, Asya ile Avrupa'nın kesişim noktasında bir kale gibidir. Orta Doğu, Kafkasya, Akdeniz ve Karadeniz'deki varlığıyla Türkiye, küresel güç dengelerinde stratejik bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Suriye'den Libya'ya, Karabağ'dan Doğu Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyada ortaya koyduğu diplomasi ve askerî başarılar, Türkiye'nin jeopolitik gücünü pekiştirmiştir. Türkiye, 2023'te olduğu gibi 2024'te de Rusya-Ukrayna savaşında barışa giden yolların açılması için aktif bir arabulucu rolü üstlenmiştir. Kadim coğrafyamızda hak ettiğimiz yeri yeniden inşa eden Türkiye, bölgesel liderliğini pekiştirerek mazlumların sesi, hakkın savunucusu olmuştur. Libya'da siyasi denklemi değiştiren, Suriye'de masayı kuran ve Filistin meselesinde adaletin yılmaz savunucusu olan Türkiye, mazlum milletlerin umudu olmayı sürdürüyor.



KURUMSAL BAŞARI

Türkiye, sadece askeri ve siyasi anlamda değil, insani yardımlarıyla da gönüllerde taht kurmuştur. TİKA, AFAD ve Kızılay gibi kurumlarımız, bölge halklarına umut ışığı olmuş, "Türkiye'nin eli uzandığı yere merhamet gelir" dedirtmiştir. Türkiye, savunma sanayinde dışa bağımlılığı hızla azaltmış ve tamamen yerli üretime dayalı bir yapıya geçişte büyük adımlar atmıştır. Yerli ve millî İHA ve SİHA üretiminde dünya liderleri arasında yer alan Türkiye, Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi sistemlerle sahada oyun değiştirici bir aktör hâline gelmiştir. Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu'nun hizmete alınması, denizlerdeki caydırıcılığını artırırken; Altay tankı, Hürjet eğitim uçağı ve KIZILELMA insansız savaş uçağı gibi projelerle kara ve hava gücünde de büyük bir sıçrama yaşanmıştır.



SAVUNMA SANAYİ

Türk savunma sanayisi, ihracat rakamlarını her yıl artırmaktadır. Bayraktar TB2, Azerbaycan'dan Ukrayna'ya, Polonya'dan Afrika ülkelerine kadar birçok ülkenin tercih ettiği bir teknoloji olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, "Türk savunma sanayisi artık dünyanın sayılı güçlerinden biridir ve bu başarı sadece milletimizin değil, dost ve müttefik ülkelerin de güvenliğine katkı sağlamaktadır." Türkiye, uzay programıyla geleceğin savaş sahasına hazırlık yapmaktadır. 2023 yılında ilk yerli gözlem uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması ve milli uydu projeleriyle Türkiye, uzay alanında da gücünü pekiştirmektedir. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin balistik füze teknolojilerindeki gelişimi, bölgesel caydırıcılığını artıran önemli bir unsurdur.



KÜRESEL YARIŞ

Savunma sanayisinin yanı sıra, dijitalleşme, yapay zekâ ve enerji teknolojilerindeki atılımlar, Türkiye'nin gelecekte daha büyük bir küresel aktör olmasını sağlayacaktır. TOGG gibi projeler, Türkiye'nin teknoloji üretim kapasitesinin genişlediğini göstermektedir. Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'den Gaziantep'e kadar dört bir yanda kurulan teknoparklar, Ar-Ge merkezleri ve inovasyon ekosistemleriyle, Türk mühendisleri ve girişimcileri dünyaya ilham veriyor. Türkiye Yapay Zeka Stratejisi ile 2025 yılı hedeflerimiz doğrultusunda, küresel yapay zeka ekonomisinde en ön sıralarda yerimizi alıyoruz. Bugün, Türk gençleri ve mühendisleri, millî iradeyi yapay zeka algoritmalarına kodlayarak teknolojideki bağımsızlığımızın teminatı oluyor. "Bağımsızlık benim karakterimdir" diyen bir millet, teknolojide de bağımsızdır!



SONUÇ

Türkiye, geçmişten aldığı güçle bugünü şekillendiren ve yarınlara umutla bakan bir ülke olarak, dünyada parlayan bir yıldızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi: "Hedefimiz, lider Türkiye'dir; güçlü Türkiye'dir." Bu kutlu yolda her Türk, vatanına, bayrağına ve milletine olan inancıyla ülkesini daha da yüceltmeye devam edecektir. HEDEF: KIZIL ELMA...