Irak’ta pençe atılmıştı Zap’ta kilit kapandı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, "IRAKSURİYE'DE Teröristan'a mutlaka kilit vurulacak" diyordu. Müjdeli haber geldi, Kahraman Türk Ordusu bunu gerçekleştirdi. AMERİKA'NIN KURGULADIĞI TERÖRİSTAN'IN IRAK AYAĞINA KİLİT VURULDU. Gelecek on yılların BEKA HATTI için hayati gelişmeyi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de "Zap'ta kilit kapanmıştır" diyerek açıkladı. Bakan Güler, müjdeli haberi şöyle verdi: "Ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak için terörle mücadelemizde tarihi adımlar attık, atıyoruz. Geçmişte yürütülen sınırlı hedefli ve süreli operasyonların yerine, bugün terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile sürekli ve kapsamlı operasyonlar gerçekleştirerek başta PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz. Azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hale getirilmiştir. En son, kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Kuzey Irak'ta Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir."



TÜRK PENÇESİ

Emperyalistlerin aparatı PKK, yıllarca sözde karargâh olarak kullandı. Türkiye'ye sürekli sızma ve saldırıların olduğu Zap için, "GİRİLEMEZ" propagandası yapılıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Zap'a girdi ve destan yazdı. Türk Silahlı Kuvvetleri, 2019 yılında Irak'ın kuzeyinde ABD'nin aparatı PKK'ya karşı PENÇE atarak, kademeli operasyonlara başlamıştı. "Kilit kapanıyor" mesajları veriliyordu. Türk Pençesi, aparat teröristlerin Kuzey Irak üzerinden ülkemize sızmasının önlenmesi amacıyla başlatılmıştı. Türk Pençesi Irak'ın kuzeyinde Hakurk ile başlamıştı, Sinat-Haftanin, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyerek, bölücü terör PKK'nın ikinci Kandil'i Zap bölgesindeki tüm inlerine girerek sürüyordu. TÜRK PENÇE Serisi TAMAMLANDI. Ve Irak'ın kuzeyine kilit atıldı. SIRA: TERÖ- RİSTAN'IN SURİYE AYAĞINA KİLİT VURULMASINDA.





YOK ETME STRATEJİSİ

Pençe Harekâtları: Türkiye'nin "terörle mücadele" stratejisinde tarihi kavşaklardan birisidir. Kahraman Türk Ordusu, Irak'ta kilit kapatmasaydı, derin aparat PKK çapulcuları Irak sınırlarımıza yönelik saldırılarını, daha önce olduğu gibi devam ettirecekti ve kendi şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik. KİLİT vurulması, terörü kaynağında yok etme stratejimizin başarısını gösteriyor. Başkan Erdoğan- Türkiye'nin "Sınırların emniyetini ilerden sağlama ve terörü kaynağında yok etme" stratejisi 2016 yılından itibaren kapsamlı biçimde devreye sokuldu. Bu strateji ile Türkiye, savunma pozisyonunda kalmayacağını göstermeye başladı. Hedef, sadece Derin ABD aparatı, bölücü terör PKK saldırılarının önlenmesi değil, aynı zamanda PKK'nın "örgütsel olarak zayıflatılması" ve sınır bölgelerinde Türkiye içinde ve dışında saldırılar düzenleme kabiliyetinin kısıtlanmasıydı.



TAMPON BÖLGELER

Derin ABD'nin, Irak'la bağlantılı Suriye'de paralel TERÖ- RİSTAN İNŞA etme planlarını çok iyi okuyarak, Suriye'de de 2016 ve 2017'deki Fırat Kalkanı Harekâtı'nı, 2017'den 2020'ye kadar Bahar Kalkanı Harekâtı'nı, 2018'de Zeytin Dalı Harekâtı'nı, 2019'da Barış Pınarı Harekâtı'nı düzenledi. Ankara tüm bu harekâtlarla "tampon bölgeler" de oluşturdu. Kahraman Türk Ordusu, Mart 2018'de ise bu kez Kuzey Irak'ta Dicle Kalkanı Harekâtı'nı başlattı. PKK'ya karşı yürütülen sınır ötesi operasyonla Hakurk bölgesi büyük ölçüde kontrol altına alındı. Önceki harekâtlarda, kara ve hava kuvvetleri belirlenen hedefleri imha ederek geri çekiliyordu. TSK bu kez Pençe harekâtlarına başladı ve belli bölgelerde askeri üsler kurdu. Pençe Harekâtı (2019), Pençe- 2 Harekâtı (2019), Pençe-3 Harekâtı (2019), Pençe-Kartal Harekâtı (2020), Pençe-Kaplan Harekâtı (2020), Pençe Kartal-2 Harekâtı (2021), Pençe- Yıldırım ve Pençe-Şimşek Harekâtları (2021), Pençe-Kilit Harekâtı (2022), Pençe-Kılıç Harekâtı (2022).



FİDAN'IN SÖZLERİ

İlk Pençe harekâtı, Bradost Dağları'nda ve Hakurk hattında devam etti. Operasyonların kapsamı Pençe-2 ile bölgenin batısındaki Zaho-Barzan'a, Pençe- 3 ile Şırnak-Uludere hattının karşısındaki Haftanin bölgesine doğru genişletildi. Pençe-Kaplan Harekâtı sonrası ise Haftanin Türk komandolarının kontrolü altına girdi. Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek harekâtlarında Metina ve Avaşin-Basyan bölgeleri hedef alındı. Kahraman Türk Ordusu'nun Irak'taki kilidi, Derin ABD'nin Irak-Bafel Talabani bölgesi Süleymaniye ile Suriye'de Deyr-i Zor-PKK-YPG bölgesini birleştirme kirli planlarını paçavraya çeviriyor. Türkiye, Teröristan'ın Irak ile Suriye hatları arasındaki lojistik destek hattını kesip daha sonrasında da bu bölgelerde, terör örgütü varlığını tamamen bitirmeyi hedeflemiş bir strateji izliyor. 2024 Mart ayında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Irak'ta Süleymaniye şehrini işaret etmiş, şehirde etkili olan KYB Başkanı Bafel Talabani'yi "KYB milli güvenlik sorunu haline gelmiştir." demişti. "Bağdat, Kerkük, Musul'da PKK'ya artık yer yok." diyen Fidan, Talabani'nin başında olduğu KYB'nin faaliyetlerini açıklamıştı. KYB Talabani'nin Süleymaniye şehrinde PKK'nın "varlığına destek verdiğini" belirten Fidan, "Bununla kalmıyor, Suriye'deki YPG'nin lojistik olarak desteklenmesi konusunda da Süleymaniye'yi dayanak olarak kullanıyorlar." diye konuşmuştu. Fidan, "Baskımız devam edecek. Yol yakınken yollarından geri dönmeleri lazım." demişti.



SONUÇ

Bakan Fidan'ın, "Bizim amacımız Irak'la Suriye arasındaki sınır emniyetini mümkün kılıp örgütün geçişini bitirmek" sözlerinin üzerinden 8 ay geçtikten sonra, IRAK ZAP BÖLGESİNDE KİLİT VURULMASI ile önemli bir kavşak açıldı. SURİYE'DE KİLİT İÇİN

GERİ SAYIM SÜRÜYOR. ABD APARATI PKK-YPGSDG'YE DE KİLİT VURULMASINA AZ KALDI. KİRLİ PLANLARI TEK TEK PAÇAVRAYA ÇEVİREN TÜRKİYE KARAR VERİRSE, ÖNÜNDE HİÇBİR ŞEY ENGEL OLAMAZ. NOKTA.