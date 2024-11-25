Rutte’nin Trump ve Erdoğan rotası

ABD'nın yeni Başkanı Donald Trump, uluslararası ilk üst düzey temasını NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna'nın geleceği ile artan Nato ülkelerının olası pozisyonları, Rusya, Çin ve Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'da savaşa girmesi ve nükleer füzeler tehdidinin ele alındığı belirtiliyor.

Rutte, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz ve ekibiyle de bir araya geldi.

Nato Genel Sekreteri Rutte, Donald Trump'la görüştükten hemen sonra Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye hareket etti.

Rutte'nin rotasının, TRUMP VE ERDOĞAN ROTASI dikkatleri çok çekiyor. Trump'ın ofisi Florida'dan hareket edip, bugün Ankara'da olacak, NATO Genel Sekreteri Rutte, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geliyor. Rutte, Anıtkabir'i de ziyaret ettikten sonra, TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesislerini ziyaret edecek. Rutte'nin, ABD Atamcs füzeleri ile Rusya derinliğine saldırması ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kıtalararası balistik füze saldırısının hemen ardından gerçekleşen ABD BAŞKANI TRUP VE TÜRKİYE BAŞKANI ERDOĞAN'la görüşmenin zamanlaması dikkat çekici.

RUTTE NE İSTEYECEK?

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin ABD'nin yeni Başkanı Trump'la temasından hemen sonra rotasını hemen Başkanımız Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya çevirmesi ağırlıklı 2 stratejik analizi gündeme taşıdı.

1) Trump'tan Başkan Erdoğan'a bir özel mesaj getirdi mi?

Başkan Erdoğan'ın hem Putin hem de Zelensky ile konuşan tek lider olduğu için Trump, Rusya- Ukrayna Savaşını durdurmak için nasıl bir yol izleyecek?

2)Topal ördek ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna Savaşını tırmandırdı. ABD-NATO ile Rusya gerilim tırmanmasında NATO'nun en güçlü ordusuna sahip, Küresel lider Erdoğan'la masada ne konuşacaklar?

SIZAN HABERLER

Hollanda medyasına göre Trump ve Erdoğan temaslarının gündeminde, Ukrayna'nın geleceği ile artan Rusya, Çin ve Kuzey Kore tehdidi var. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD başkanlık seçimleri sonrası yaptığı açıklamada, artan Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore tehdidine karşı ortak mücadele konusunda Trump ile görüşmek istediğini açıklamıştı.

Bu bağlamda, Rutte'nin RUSYA'YA KARŞI NATO'NUN ORTAK MÜCADELE temaslarının sonucu merak konusu. Amerika ve Avrupa basınına göre Rutte, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore arasındaki işbirliğinin, sadece Avrupa için değil ABD için de tehdit oluşturduğunu ifade ediyor.

NATO liderinin, Rusya'nın nüfuz alanını genişletmesini önlemek amacıyla, Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamasını isterken, TRUMP'ın farklı bir görüşe sahip olup olamayacağı, yeni tartışmaları gündeme taşıyor.

ATEŞKES DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Brezilya G20 Zirvesi'nden dönerken, Rusya-Ukrayna Savaşının tırmanmasına yönelik stratejik açıklamalar yaptı. ABD FÜZELERİNİN RUSYA'YA KULLANILMASINI TASVİP ETMİYORUZ. "ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Amerikan yapımı 'Ordu Taktik Füze Sistemi'nin Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiğini açıkladı.

Bu karara Ocak ayında göreve başlaması beklenen Donald Trump yönetimine, Ukrayna'ya yapılan Amerikan yardımlarını azaltacağı beklenirken bu iddialara karşı yanıt mı? Bu kararın hemen ardından Fransa ve İngiltere de bu füze işini desteklediklerini açıkladılar. Hatta Ukrayna füze ile vurdu. Dolayısıyla Biden giderayak sizce dünyayı bir felakete mi sürüklüyor?" sorusu üzerine Başkan Erdoğan, şunları ifade etti: "Her şeyden önce bu kararı doğru bulmadığımız gibi tasvip de etmiyoruz. Ukrayna- Rusya Savaşının başından bu yana daha fazla silah, daha fazla kan, daha fazla gözyaşı ile değil, daha fazla barış çabası, daha fazla iyi niyet ve diplomasiyle sona erebileceğini düşünüyoruz.

Şimdi savaşı körüklemek, hiç bitmemesini hatta yayılmasını sağlamak için yapılmış bir hamle olarak yorumlanacak bir adım Sayın Biden'dan geldi. Biden'ın bu adımı, çatışmayı tırmandırmasının ötesinde Rusya'nın daha büyük bir tepki vermesine yol açacaktır. Sayın Putin de ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla cevap verilmesine imkân tanıyan doktrini onayladı. Tüm bunlar bölgeyi ve dünyayı yeni ve büyük bir savaşın eşiğine getirebilir. 'Benden sonrası tufan' anlayışıyla hiçbir yere varılmaz.

Ukrayna ve Rusya tarafının kışkırtmalara kapılmadan, sükûneti muhafaza ederek barışa odaklanmaları beklentimiz ve temennimizdir.

Bu büyük hatanın oluşturduğu zeminde yapılacak en ufak yanlış, provokasyonlara kapılmak, barut fıçısına ateş atmaktan farksız olacaktır. Dolayısıyla herkese dikkatli davranmayı tavsiye ediyorum."

FİDAN'DAN ANALİZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşmeden önce, "Rusya- Ukrayna Savaşı, Rusya NATO Savaşına dönüşürse bizim buradaki tavrımız ne olur? sorusunu cevapladı: "Putin'in ifade ettiği küresel savaş riski, tabii ki savaşı geniş manasıyla kullanmak koşuluyla, sürekli bizim de uyardığımız bir konu. Ukrayna'da devam eden savaşın, Gazze'de devam eden savaşın artık fay hatlarını giderek derinleştirdiğini ve belli aktörleri bir araya getirdiğini, kutuplaşmanın arttığını görüyoruz.

Dolayısıyla belli kanatlar artık birbirini gözlemeye başlıyorlar.

Bu manada bir küresel yaygınlaşma var. Amerika'nın baştan beri gönderdiği silahlar, Avrupa'nın gönderdiği silahlar, savaşa açıktan taraf oldukları bir durumu ortaya çıkardı. Şu anda hem ekonomik, hem siyasi hem de sıcak savaş olarak devam eden topyekun bir mücadele var. Bunu kelimenin geniş anlamıyla bir küresel savaş olarak nitelendirmek mümkün. Önemli olan bunun şiddetinin artmaması.

Belli yerlerdeki ekonomik ve siyasal savaşın, sıcak savaşa dönüşmemesini temin etmek.

Şimdi her iki taraf da elini yükselterek bir gerçekliği ortaya koyuyor. Demokratların belli konularda atmak istedikleri adımları, şimdi seçim baskısı olmadan attıkları kanaatindeyim."

SONUÇ

ŞAKA DEĞİL. Hakan Fidan'ın final cümleleri ürpertici: "Açıkçası nükleer adı konuşulmaya başladığı andan itibaren nükleer risk oluşur. Putin, şunu söylüyor: 'Siz benim topraklarımın içerisinde benim tolere edebileceğimden daha fazla füze ve saldırı yaparsanız, benim bunu durdurmamın yolu, elimdeki araçlarla olmuyorsa, diğer bir üst aracı kullanırım'. Bunu açıktan söylüyor. BU ŞAKA DEĞİL'.'

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE, TRUMP DÜŞÜNCELERİNİ BAKALIM BUGÜN ANKARA'YA NASIL YANSITACAK?