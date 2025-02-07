CHP’de İmamoğlu ile Yavaş yangını

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, dış politikada usta bir satranç oyuncusu gibi yapılan stratejik hamlelerle bölgede ve dünyada anahtar konuma geldi. Dünyanın tarihi bir kavşakta bulunduğu süreçte, ülkemize ardı ardına dünyanın çeşitli kıtalarındaki ülkelerin bir lideri geliyor, onu bir başkası takip ediyor. Başkan Erdoğan, yabancı ülke liderleriyle stratejik görüşmeler yaptı. Güvenlikten ticarete, ulaştırmadan ekonomiye, beşeri ilişkilere birçok konu Ankara'da değerlendirildi. Önümüzdeki hafta Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan bir Asya seyahatine çıkacak. Dünyada ve yakın coğrafyamızdaki olaylarla çok yakından ilgilenirken, Ana Muhalefet Partisi CHP ne yapıyor?

Muhalefet nelerle uğraşıyor?



CHP ARI KOVANI

Erdoğan, CHP'nin içinde bulunduğu krizi çok iyi analiz ediyor. Bizler de aylardır yazıyoruz: CHP, içindeki kliklerin savaşından gözünü açamıyor.

Devrik Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Beni hançerlediler" diye Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na hücum etmesinden tutun, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gizli-açık mücadelelerine kadar, CHP adeta bir ARI KOVANI durumundaydı. Özel'in, partisinin geçen haftaki Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyeceklerini açıklaması, CHP'de büyük kavga başlattı. CHP koridorlarında, "ön seçim" isteyen İmamoğlu'nun, adaylık konusunda ilk raundu kazandığı yorumları yapıldı. Özel-Ekrem İmamoğlu tandemin, Mart ayında CHP üyeleriyle Cumhurbaşkanı adayı belirleme taktiğine, Mansur Yavaş, KIRMIZI KART gösterince CHP'de yangın çıktı. Özgür Özel'in ön seçim sürecini başlattıklarını açıklaması, en kuvvetli potansiyel adaylardan Mansur Yavaş cephesinde olumsuz karşılandı. Zamanlamaya ve kendisine bilgi verilmeden sürecin başlatılmasına itirazı olan Yavaş'ın ön seçime katılmayacağı konuşuluyor.



ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Yangını söndürme telaşı ile Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la 9 Şubat'ta bir araya gelme kararı alındı. Ortak toplantıda İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı barıştırma görüşmeleri yapıldıktan sonra, 10 Şubat tarihinde yapılacak Parti Meclisi toplantısında, üyelerin önüne ne zaman sandık konulacağını, aday belirlemeye kimlerin katılacağına karar verecekler. Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen Yavaş ve İmamoğlu ile sürece yönelik görüşmeler yapmıştı. Hafta başında Yavaş ile baş başa görüşmede, Yavaş'ın ön seçim sürecine başlanmasının erken olduğuna yönelik değerlendirmelerini, gerekçeleri ile birlikte Özel'e ilettiği biliniyor. Yavaş, Özel'le görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada: "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihimiz belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir." 'Aday olur mu?' sorusu üzerine Yavaş: "Adaylığı erken buluyorum. GÜN OLA HARMAN OLA. O GÜNE KADAR KİM KALACAK, önce bir seçim tarihi belli olsun. Daha geniş konuşuruz." dedi.



MALUMUN İLANI

Ekrem İmamoğlu, Yavaş'ın açıklamasına karşı Özgür Özel'in sandık koyma kararına destek vererek: "Açıkçası şu anda partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir, en doğru yolu buluruz. Bütün ellerimizin birlikte havaya kalktığı bir süreci birlikte tarifleriz, tariflemek zorundayız." Kulislerde, Özgür Özel'in durduk yerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda neden konuştuğu, bu kararı almasında Ekrem İmamoğlu'nun baskısının rolü olduğu konuşuluyor. Geçen yıldan bu yana CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında önce çok gizli, sonra açık hale gelen, iki aydan bu yana da Cumhurbaşkanlığı mücadelesi vardı. Özel'in İmamoğlu'ndan yana, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Yavaş'tan yana tavır koyduğu gözleniyordu. CHP Milletvekilleri, Parti Meclisi, il ve ilçe başkanları da gruplaşmış, birbirlerini kollar hale gelmişlerdi. Özel'in yaptığı açıklama, malumun ilanı oldu. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in terör, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın yolsuzluktan görevden alınması sürecinde, İmamoğlu ile Özel sık sık İstanbul'da buluşmuş, direnme mitingleri yapmışlardı.



SİYASİ YASAK RİSKİ

Son olarak Özel, geçen hafta Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı için Ankara'ya gelen İmamoğlu ile uzun değerlendirmeler yapmıştı. İmamoğlu'nun (gizlemeye çalıştılar ama) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarılması yolunda, partisinin yeni yol haritasını planladığı biliniyor.

Ancak Bolu Kartalkaya'daki felaket nedeniyle bu program iptal edilmişti. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylık açıklamasını öne almak için bastırıyordu. Özgür Özel, geçen hafta aday belirlemek için CHP üyelerinin önüne sandık koyma kararını açıklamak zorunda kaldı. Özel'in kararının arka planında, İstinaf Mahkemesi'nden olası SİYASİ YASAK KARARI üzerine, Ekrem İmamoğlu'na CHP kalkanı koyma planı olduğu belirtiliyor. Eğer İstinaf'tan siyasi yasak kararı çıkarsa, Ekrem İmamoğlu Yargıtay'a gidecek.

Yargıtay'ın karar verme sürecinde İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye'yi dolaşacak, mitingler düzenleyecek ve böylece Yargıtay üzerinde bir baskı oluşturulacak.



DESTEK ALMASI ZOR

Gerçekten, İmamoğlu CHP üyeleri sandığından çıkabilir mi? Parti Meclisi'ne, milletvekili desteğine ve Türkiye'nin çeşitli il ve ilçeleri, belediye başkanlıklarında ağırlığını koymuş olan İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP üyelerinin önüne sandık koyma kararının lehine olacağı belirtiliyor. Halk nezdinde hemen hemen çıkan birçok ankette, İmamoğlu'nun önünde çıkan Yavaş'ın, CHP teşkilatından destek alması zor. Nitekim, milliyetçi kesimden gelen, CHP çekirdek kadrosu (Derin CHP, Sol Sosyal Demokrat kesim) tarafından CHP'li olmadığı iddia edilen Mansur Yavaş'ın, CHP üyelerinden destek alması sıkıntılı. Evet. Özel-İmamoğlu tandemi, bu işi iyi biliyorlardı. Onun için CHP üyeleri sandığını getirdiler. Yavaş da kurt siyasetçi. Bunu yemedi, CHP Cumhurbaşkanı adayının Türkiye'de çok geniş kamuoyu anketleri ile belirlenmesini istiyor. Eğer geniş katılımlı kamuoyu anketleri yapılsa, Yavaş birinci çıkıyordu ve yine çıkacağını biliyordu.



SONUÇ

Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin 'Cumhurbaşkanı adayı olmak' için bastırdığı bir süreçte, Mansur Yavaş'ın şu açıklaması bir şifre veriyor: "Ben adaylığı erken buluyorum. GÜN OLA HARMAN OLA. O GÜNE KADAR KİM KALACAK? Önce bir seçim tarihi belli olsun." Mansur Yavaş, olası istinaf mahkemesinin kararına göre konuşuyor. Şimdi birlikte düşünelim: Ekrem İmamoğlu aday olamazsa, meydan Özgür Özel ile Mansur Yavaş'a kalabilir.

Ekrem İmamoğlu aday olamazsa, Özgür Özel teknik direktörlüğü bırakıp, CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığına soyunur mu? Soyunursa, devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'i mi, Mansur Yavaş'ı mı destekler? İşte CHP'de olmak ve olmamak.

Bütün mesele bu.

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