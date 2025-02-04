Erdoğan-Şara görüşmesinin yansımaları

Ankara küresel diplomasinin merkezi oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel liderlik özelliğiyle 360 derecelik dış politika izlemesi ANKARA'yı uluslararası BARIŞ MERKEZİNE çevirdi. Başkan Erdoğan'ın dünyanın çeşitli kıtalarından gelen liderler ile Ankara buluşmaları rekorlar kırıyor. Dünyada ve yakın coğrafyamızda yaşanan önemli olaylara kayıtsız kalmayan Türkiye, bu hafta Salı ve Çarşamba günleri jeopolitik görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Başkan Erdoğan, dün Özgür Suriye'nin Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara ile Ortadoğu jeopolitiğini etkileyen konuları ele aldı. Bugün de (Çarşamba) Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Külliye'de görüşüyor. Türkiye- Almanya ikili ilişkileri ve Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerini derinleştiren konuları ele alacaklar.



DEVLET TECRÜBESİ

Başkan Erdoğan ile Ahmet El Şara, Suriye'deki son gelişmeleri, terörle mücadeleyi, PKK-YPG'nin tasfiyesini, İsrail'in Filistin'e uyguladığı katliamın ardından sağlanan ateşkesi ve önümüzdeki dönemin yol haritasını, Gazze'ye insani yardımları ele aldıkları açıklandı. Geçen hafta MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'de detaylı planlar üzerinde çalışmış ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir askeri heyet de Suriye'nin yeni yönetimiyle askeri iş birliği ve güvenlik dosyalarını ele almıştı. Başkan Erdoğan ile El Şara'nın, yeni kurulacak siyasi sistemin ana unsurlarını ele aldıkları, bu konuda Türkiye'nin devlet tecrübesiyle verebileceği destekleri değerlendirdikleri öğrenildi. Suriye Arap Cumhuriyeti adı altında varlığını sürdürecek olan ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması, üniter yapısının devam etmesi konusunda ORTAK GÖRÜŞ dile getirildi. Erdoğan, anayasa yazımı, siyasi süreçle ilgili yasal düzenlemeler gibi konularda uzman desteği verebileceğini belirtti.



SURİYE'YE YENİ ORDU

Türkiye ile Suriye arasında, siyasi sürece paralel gelişen diğer önemli konu ise güvenlik iş birliği oldu. Daha önce, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye tarafının talebi olması durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkede yeni bir ordunun oluşturulması konusunda destek sağlayabileceğini kaydetmişti. Bu yönde ilk adım Ocak ayı sonunda Türkiye'den Suriye'ye giden üst düzey askeri heyet tarafından atılmıştı. Bu konunun El Şara ile Erdoğan görüşmesinde detaylı şekilde konuşulduğu belirtiliyor. Askeri iş birliğinin boyutu, sınır hattında güvenlik şeridi, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki Deyrizor, Kamışlı bölgesini işgale devam eden PKK-YPG'nin tasfiyesi ve nihayetinde Türkiye ile Suriye arasında Savunma Anlaşması yapılmasına kadar uzanıyor. Türkiye, PKK-YPG-SDG'nin tasfiyesi yolunda, Suriye yönetiminin işgali bitirecek operasyonlarını bekliyor. Gerekirse Türk ordusu yardımcı olacak. Bilindiği gibi, Şam yönetimi PKK-YPG'ye silah bırakması için süre verdi. Başkan Erdoğan ile El Şara'nın, IŞİD ile mücadelede bazı formülleri ele aldıkları öğrenildi.



İSRAİL-GOLAN PLANI

Başkan Erdoğan ve El Şara görüşmesi yapılırken, Washington'da Trump'ın siyonist Netanyahu ile görüşmesi vardı. Bu gelişmeye paralel olarak, Erdoğan ve El Şara'nın İsrail'in Golan işgalini bertaraf etme programını ve İsrail'in güneydeki (Dürziler) sinsi planlarını ele aldığı belirtiliyor. YPG konusunda ise Ankara'nın sorunu "kan dökmeden" çözme niyetinde olduğu Dışişleri Bakanı Fidan tarafından açıklandı. Bu konuda Şam ile YPG arasında süren görüşmelerin nasıl gelişeceği de Ankara'nın dikkatle beklediği bir süreç olarak görülüyor. Ankara'da, El Şara ile yapılan görüşmeler sonrası, PKK-YPG'nin silahlarını bırakıp ülkenin yeni güvenlik mimarisine katılım sürecindeki gelişmeleri önümüzdeki günlerde göreceğiz. El Şara, Suudi Arabistan'da yaptığı temasları, olası gelişmeleri Erdoğan'a aktardığı ifade ediliyor. Suriye'de hayatın normale dönmesi ve ekonomik çarkların etkin işlemeye başlaması, başta Türkiye'dekiler olmak üzere yurt dışındaki Suriyelilerin dönüşleri açısından kritik önemde.



EKONOMİK İLİŞKİLER

Erdoğan ile Eş-Şera'nın ekonomik ilişkileri masaya yatırdıkları, izlenecek yol haritasını ele aldıkları belirtildi. Türkiye'nin kısa vadede vereceği destek alanları arasında ulaştırma ve enerji de geliyor. Suriye altyapısında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Erdoğan'ın ulaştırma ve enerji olmak üzere bakanlara talimat verdiği biliniyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bugün Türkiye'ye geliyor. Erdoğan-Steinmeier görüşmesinin, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni dönemi, ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'yı sıkıştırması sürecinde, Almanya'nın Türkiye açılımının derinleşmesine işaret edeceği değerlendiriliyor. Başkan Erdoğan ile Steinmeier görüşmelerinin ana gündem maddeleri arasında bölgesel güvenlik, istikrar, Gazze ve Suriye'ye yönelik insani yardımlar konuları bulunuyor. Türkiye'nin Almanya'dan satın alacağı Eurofighter Typhoon uçakları konusunda son gelişmeler değerlendirilecek. Görüşmelerde ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gelinen son aşamanın da masada olacağı değerlendiriliyor.



MISIR'DAN ZİYARET

Başkan Erdoğan'ın, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile geliştirdiği yeni dönem güzel gelişmelerle sürüyor. Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, Mısır-Türkiye ilişkileri tüm yönleriyle ele alındı. 2026'da düzenlenmesi öngörülen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısı ve ilerleyen döneme yönelik planlama raporu değerlendirildi. Fidan ile Abdulati, başta Gazze ve Suriye olmak üzere Libya, Afrika Boynuzu ve Sahel gibi bölgesel konularda istişarelerde bulundular. Ayrıca, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılını teşkil edecek 2025 yılında, ikili ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınması yönündeki iradenin altı çizildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi kapsamında yatırımların teşvikine yönelik yol haritası gözden geçirildi. Gazze'nin yeniden imarı ve iki devletli çözüme yönelik ortak çabalara dair ortak görüş teyit edildi.



SONUÇ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan- Türkiye, gerçekleştirdiği jeopolitik hamlelerle, başarı ile uyguladığı 360 derecelik dış politikalarla, Avrasya'nın bölgesel ve uluslararası diplomasi merkezi konumuna geldi. Erdoğan-Türkiye, birçok uluslararası etkinlik ve ağırlanan devlet ve hükümet yetkilileriyle diplomasinin merkezlerinden biri olurken, bölgesel ve küresel barış mesajlarıyla parlayan bir ülke olarak tarihi yürüyüşünü (KIZIL ELMA) sürdürüyor.

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