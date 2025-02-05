Trump Avrupa’yı sıkıştırıyor

Başkan Erdoğan, dünyanın çeşitli kıtalarından gelen liderler ile Ankara'da buluşma rekorlar kırıyor. Dünyada ve yakın coğrafyamızda yaşanan önemli olaylara kayıtsız kalmayan Türkiye, bu hafta Salı ve Çarşamba günleri 2 jeopolitik görüşmelere ev sahipliği yaptı. Erdoğan, Salı günü Özgür Suriye'nin Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara ile Ortadoğu jeopolitiğini etkileyen konuları ele aldı. Dün de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Külliye'de görüştü. Erdoğan-Steinmeier görüşmesinin, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni dönemi, ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'yı sıkıştırması sürecinde, Almanya'nın Türkiye açılımının derinleşmesine işaret ediyor. Azerbaycan-Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden doğalgaz boru hattından 15 milyar küp daha fazla gazın Almanya'ya geçirilmesi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gelinen son aşama masaya yatırıldı.

20 ADET SAVAŞ UÇAĞI

Erdoğan-Steinmeier görüşmesinde ana gündem maddeleri arasında Türkiye'nin Almanya'dan satın alacağı Eurofighter Typhoon uçakları oldu. Türkiye, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alacak. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın dahil olduğu konsorsiyum tarafından geliştirilen Eurofighter Typhoon için Türkiye, Birleşik Krallık'tan 20 Eurofighter Typhoon (Tranche 1) savaş uçağını 2026 yılında alacak. 20 adet yeni üretim (Tranche 4) uçak daha sonra gelecek. 2026'da başlaması öngörülen teslimatlarla birlikte, 2030 yılına kadar tam operasyon tamamlanacak.

AESA CAPTOR-E radarıyla donatılan Eurofighter Typhoon Tranche 4'ler, 2060'lara kadar hizmet verebilecek kapasitede. Avrupa merkezli savunma şirketi MBDA tarafından geliştirilen Meteor füzeleri, 100 kilometreden fazla menzile sahip ve hedeflerini yüksek hassasiyetle vurabiliyor. Radar güdümlü sistemleri, hedefin ani manevralar yaparak kaçmasını zorlaştırıyor.



YUNAN'IN KORKUSU

Türkiye'nin Eurofighter ve Meteor füzeleriyle hava gücünü artırması, Atina'nın korkulu rüyası haline geldi, moralini bozdu. Bilindiği gibi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 5. nesil Rafale savaş uçaklarını ardı ardına gönderirken, Amerika da Yunanistan'a F-35 verme çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin 6 adet F-35 savaş uçağının parasını ödemesine karşın, Amerika ikiyüzlülük yapıyor ve uçaklarımızı vermiyor. Amerikan yönetimi tarafından, F-35 programından küstahça çıkarılan Türkiye, KAAN 5. nesil savaş uçaklarının üretimine 2027 yılında başlayacak. KAAN'lar filo haline gelinceye kadar (2029), Türkiye Eurofighter ve Meteor gibi sistemlerle açığı kapatmak istiyor. Meteor füzesinin geliştirilmesinde yer alan ülkeler arasındaki üç önemli oyuncu - Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya - Ankara ile güçlü bağları sürdürüyor.



5. NESİL KAAN GELİYOR

Yunanistan'ın korkulu rüyası haline gelen Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN için çalışmalar öne çekildi. 2 adet KAAN yapılırken, süreci hızlandırmak adına 6 adet 6. nesil KAAN prototipleri programları da devreye sokuldu. İlk etapta 10 adet KAAN, 2028 yılında Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlanacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek KAAN Blok-10 konfigürasyonu 2029 yılına kadar geliştirilmesi hedefleniyor. KAAN filoları 2030-2033 yılları arasında devamlı büyüyecek. 2034-2040 yılları arasındaki Faz-3 kapsamında 6. NESİL KAAN'lar gelecek. Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı, 79 adet F-16 Blok 70 modernizasyon kiti alacak. Hâlen F-16 ve F-35 üretimi yapan Lockheed Martin şirketi, Türkiye'yi sıraya aldı. Halihazırda Lockheed Martin, F-16 Blok 70 için Bahreyn (16), Slovakya (14), Fas (24), Tayvan (66) ve Bulgaristan (16)'dan toplamda 136 adet sipariş almış durumda. Bazı ülkelerin yaklaşık 20 adetlik opsiyonu da bulunuyor. Türkiye ile birlikte toplam sipariş, 176'ya yükseldi. Şu anki tablo, Türkiye'nin ilk uçağını 2027 yılında teslim alacağını gösteriyor. Ancak, Türkiye, 2026 yılı için ısrar ediyor. Hemen verilmesi istenen kitler ile mevcut F-16'ların Blok 70 seviyesine çıkarılması işleminin daha kısa sürede ANKARA TUSAŞ'ta yapılması için de teknik görüşmeler sürüyor.



SONUÇ

ABD eski Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron sayesinde Yunanistan, ABD'nin ADALAR DENİZİ (EGE) tetikçisi haline dönüştürüldü.

Yunanistan'a Macron, 5. nesil Rafale savaş uçakları veriyor. Amerika da F-35 vermek üzere. F-35 sadece Türkiye-ABD ilişkileri için değil, Ankara'nın NATO'daki pozisyonu açısından da oldukça kritikti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'lerde başlattığı MİLLİ SAVUNMAGÜÇLÜ ORDU PARADİGMASI ile Türkiye milli üretim kapasitesini yüzde 80'lere çıkararak, Kahraman Türk Ordusu müthiş bir gelişme gösterdi. Türkiye, Eurofighter savaş uçakları ile dengeyi tekrar kurarken, yeni F-16'lar ve MİLLİ SAVAŞ UÇAĞIMIZ KAAN'larla Kahraman Türk Ordusu, dostlarımız için müşfik, düşmanlarımız için kahredici pozisyonda olacak. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İngiltere ziyareti sırasında mevkidaşıyla yaptığı temaslar kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Dümenin ABD yerine İngiltere'ye kırılması mümkün mü? Türkiye kısmını da Arda Mevlütoğlu ile konuşuyoruz.

Mevlütoğlu, "1983 yılında sözleşmesi imzalanan ve 1987 yılından itibaren hizmete girmeye başlayan F-16, Türk- Amerikan askeri ve stratejik iş birliğinin ana eksenini teşkil eden bir uçak. Tam 40 yıl sonra F-16 yine Türk - Amerikan ilişkilerinin merkezinde. İki ülkenin ilişkilerinde bir 'yeniden tanımlama' veya 'yeniden kalibrasyon' gerektiği açık. Muhtemelen F-16V satışının akıbeti, bu yeniden tanımlamanın nasıl olacağını belirleyecek." Acil ihtiyaç kapsamında İngiltere'den Typhoon savaş jetinin alınması, bu alımın nasıl olacağına bağlı olarak iki ülke arasındaki askeri ve dolayısıyla siyasi ilişkilerin nasıl seyredeceğini belirleyebilir. Şöyle ki: Eğer bu alım yalnızca ikinci el uçaklarla sınırlı kalırsa, yaratacağı etki daha dar kapsamlı olur. Ancak, yeni üretim Typhoon'lar; örneğin yurt içinde montaj, milli mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu gibi uzun vadeli savunma sanayii iş birliği gerektiren bir program ile alınırsa, iş değişir. Bu durum, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin daha da derinleşmesine vesile olabilir. Şüphesiz böyle bir değişimin maliyeti, süresi ve jeopolitik etkileri kayda değer ölçekte olur.