Suriye’nin yol haritası Ankara’da çizilecek

BUGÜN SALI. Tarih kitaplarında yer alacak 2 jeopolitik gelişmeye yol açacak bir gün. Yeni Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-şara, Ankara'ya geliyor.

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la bugün Külliye'de Suriye'nin gelecek yol haritasını çizecekler. Görüşmelerde başka neler konuşulacak?

Türkiye-Suriye ilişkilerinin STRATEJİK ORTAKLIĞA geçirilmesi açısından kritik öneme sahip ziyarette, Suriye'deki son gelişmeler detaylı şekilde değerlendirilecek.

Özellikle şu başlıklar ön planda olacak: Suriye'nin yeni siyasi ÜNİTER yapısının oluşturulması, ekonomik toparlanması, bölgede sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanması için iki ülkenin ortak iş birliği projeleri, PKK/YPG'nin tasfiyesi, geçiş dönemi yönetimine sağlanacak uluslararası destek.

ÖNEMLİ BİR HAFTAYDI

Yeni bir Suriye Küresel Lider Erdoğan'ın tecrübeleri ile yol alırken, gelecek senaryolarında Türkiye gerçeği net olarak gözlenmektedir. Türkiye, geçen hafta çok önemli 2 hamle yaptı.

MIT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti, Cumhurbaşkanı Şara ve Bakanları ile Yeni Suriye'nin Savunma stratejileri ele alındı.

Bu görüşmeleri, Türkiye'den giden Milli Savunma Bakanlığı urmay heyeti sürdürdü. SİYONİST NETANYAHU TRUMP'A KOŞARAK GİTTİ. Ortadoğu'nun KÜÇÜK ÜLKESİ İsrail'in siyonist-soykırımcı Başbakanı Netanyahu da tasmalarını elinde tutan Amerikan'ın Yeni Başkanı Trump'a görüşmek üzere koşarak Washington'a gitti ve bugün görüşecekler. Amerika'ya giderken, -Soykırımcı/Siyonist Netanyahu- KÜÇÜK ADAM BÜYÜK LAFLAR etti. ORTADOĞU HARİTASINI YENİDEN ÇİZECEKMİŞ! BU KÜÇÜK ADAM, Trump'la bugün görüşeceği halde, Amerika'ya pazartesi gitti. Belli ki Trump öncesi ABD'deki en büyük siyonist lobisi AIPAC ile görüşecek.

Evanjelist Siyonistlerle temaslarda bulunacak. Zaten, Netanyahu'nun pazartesi akşamı ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la bir araya geleceği açıklandı. Siyonist Netanyahu, masum Filistinlere soykırım yaparak, Gazze'ye saldırarak kirli planlarını uygulamıştı.

Bunları da ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'in yardımıyla sağlamıştı. Soykırımına yeni isim bulmuş. Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum" diye üfürüyor. Biden'le beraber yaptığı soykırımı Trump'la devam ettirmenin rüyasını görüyor. Bu küçük adam Netanyahu'nun, ABD derin devleti içindeki siyonistlere güvendiği belli oluyor. Golan Tepeleri'ndeki işgali sürdüren Netanyahu, Suriye'de yeni kirli oyunlar hazırladığı, bölücü terör örgütü PKK'yı mayın eşekleri olarak kullanmayı, Lübnan saldırılarını sürdürmeyi düşündüğünü unutmamalıyız.

15 ŞUBAT AÇIKLAMASI

Trump'ın Suriye'den asker çekmemesi için yalvaracağından bu küçük adamın, harita çizmek hayalinin, ARZ-I MEVUD (Nil'den Fırat'a kadar) toprakları işgal olduğu, fanteziler peşinde koştuğu, bu hayalleri Batı'nın Siyonistlerin desteklendiği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu küçük adam, bırakın harita çizmeyi, bakalım koltuğunu koruyabilecek mi? Filistin Soykırımının hesabını da muhakak verecektir. ABD'nin yeni Başkanı Trump'ın Netanyahu'nun önünü açıp açmayacağını, bugün görüşmesinden sonra öğreneceğiz. Başkan Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü TERÖRSÜZ TÜRKİYE sürecinde, 15 Şubat'ta çok önemli bir açıklama geliyor.

15 Şubat 1999'da yakalanan Öcalan'ın 15 Şubat'ta İmralı'dan terör örgütüne silahlara veda çağrısı yapacağı söyleniyor. Bu tarih bir süredir seslendiriliyordu ama kesin olarak açıklayan olmamıştı Suriye'de dağıtılmalarına az kalan PKK'nın teröristbaşı aparat Mazlum Abdi, bir taraftan ABD, Fransa ve İsrail'den yardım dilenirken, diğer yandan Avrupa'nın medyasına da konuşuyor.

Aynel Arap'taki inlerde saklanan teröristbaşı önceki gün, İtalyan İl Manifesto'ya konuştu, İMralı'daki PKK kurucusu Öcalan'ın 15 Şubat'ta açıklama yapacağından bahsetti, iki detay daha verdi.

Birinci detay İmralı'dan gelecek açıklamanın görüntülü olma ihtimali, ikinci detay da açıklamada Suriye'nin kuzeyiyle ilgili de cümleler de olacağı tahmini. Bunların sadece bir tahmin mi yoksa Kandil-DEM-SURİYE arasında bir iletişim kanal çalışmasının sonucu mu olduğunu göreceğiz.

PKK-YPG'NİN TASFİYESİ

Türkiye kararlı. Türkiye'de PKK bitirildi. Sıra Suriye PKK-YPG'ye geldi. PKK'nın tasfiye olması bekleniyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara, tasfiye için tarih verdi. Diğer silahlı örgütler kapatıldı, silahları ile yeni Suriye ordusuna katıldılar. Sadece ABD aparatı PKK-YPG kaldı.

Trump'ın kararı bekleniyor. Amerika asker çekse de çekmese de kahraman Türk Ordusu PKK'yı tasfiye edecek. Türkiye, Yeni Suriye yönetiminin PKK'yı tasfiye etmesini bekliyor. Sükunetle Türkiye çalışmalarını sürdürüyor.

MIT Başkanı İbrahim Kalın ve Yeni Suriye yönetiminin üzerinde çalıştığı, PKK-YPG'nin tasfiyesi ve Türkiye-Suriye sınırının tamamının terörden temizlenmesine AZ KALDI. SAYILI GÜNLER KALDI. IRAK'A DİKKAT... Gözler Suriye'ye çevrilmişken Irak'ta da önemli gelişmeler oluyor.

Türk medyasında dikkat çekici bir haber vardı: "İngiltere'nin Musul, Kerkük ve Erbil'in tam ortasına, İngiliz askeri üssü kuracak." Haberin devamında şöyle deniyordu:

"İNGİLİZ ÜSSÜ İngiltere, Musul, Kerkük ve Erbil'in tam ortasına, tüm bu şehir merkezlerinin her birine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Gayyara'ya İngiliz askeri üssü kuruluyor. İngiltere, Irak hükümetiyle "IŞİD'le mücadele" altında zaten askeri işbirliğinin yolunu açmıştı. IŞİD'in Irak topraklarından sökülmesinin ardından ise, Bağdat ile Londra arasında "ikili güvenlik ve stratejik ortaklık anlaşması" imzalandı.

Şimdi İngiltere, bu anlaşmayı temel alarak, Gayyara'da kapsamlı bir üs kuruyor." Amerika Başkanı Trump'ın Suriye'den asker çekip çekmeyeceği konuşulurken İngiltere'nin bu hamlesinin dikkatle takip edilmesinde yarar var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Merkezi Yönetim Başbakanı Sudani arasında önceki aylarda tarihi anlaşmalar yapıldı. Kahraman Türk Ordusu, Irak'ta Pençe operasyonları ile Kuzey Irak'ı temizledi. KİLİT KAPATILDI.

Türkiye ile Irak arasında, küresel bir ticaret koridoru KALKINMA YOLU (BASRA LİMANI İLE OVAKÖY ARASINDA) adım adım kuruluyor. Irak'ta Süleymaniye bölgesinde Talabanı grubu ile PKK'yı bir araya getiren Amerika Centcom'unun sinsi temasları sürerken, aynı bölgeye İNGİLTERE'NİN ÜS KURMASININ dikkatle takip edilmesinde yarar var.

SONUÇ

BİLİNDİĞİ gibi, 100 yıl önce Irak ve Suriye'nın sınır haritalarını gizli SYKESPICOT anlaşması ile İngiliz ve Fransızlar çizdi. Kadim Türk kentleri Musul ve Kerkük'ü İngilizler Türkiye'den kopardılar.

Petrole çökmüşlerdi.

100 yıl sonra Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, Irak ile tarihi beraberliği sağladı.

Irak ve Suriye'de SYKESPICOT planlarını paçavraya çevirdi. Başkan Erdoğan- Türkiye'nin Suriye'de ve Irak'ta ETKİN ROLÜ, belli ki emperyalist Batı'yı rahatsız ediyor.

Irak ve Suriye'de PKK'nın tasmasını elinde tutan Batı'nın yeni sinsi planlarının çok dikkatle takip edilmesinde yarar var. Bu bakımdan, İNGİLİZLERİN MUSUL ve KERKÜK yakınlarında NEDEN ASKERİ ÜS KURMAYA

YÖNELDİKLERİ, Türkiye tarafından stratejik analize tabi tutulduğu ve karşı planların devreye sokulacağı değerlendiriliyor.