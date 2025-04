Küresel diplomasinin kalbi Türkiye’de atıyor

Dünyada LİDER DİPLOMASİSİNİ en etkin yürüten liderlerin başında Başkan Erdoğan geliyor. Yaşadığımız günlerde, YENİ Dünya Düzeni inşa edilirken, baş döndüren gelişmeler yaşanırken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, en etkili liderler olarak öne çıkıyor. Erdoğan, dünyaya 360 derece bakıyor. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak, 23 yıldan bugüne dünyada en çok liderle baş başa görüşme ve dünya meselelerine el atmasıyla öncü rolü oynuyor. Erdoğan, küresel liderlik özellikleriyle, Türkiye'nin diplomatik aktivizminin boyutunu kıtalara yayarken, masum ve mağdur Türk ve Müslüman dünyanın gür sesi oluyor. Dünyada baş döndüren gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanımız Erdoğan himayelerinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel diplomasinin kalbinin Antalya'da atmasını sağlayan küresel bir forumu gerçekleştiriyor. Küresel Antalya Diplomasi Forumu'na 140'ı aşkın ülkeden; 20'yi aşkın devlet/hükümet başkanı, 60'dan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisi ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu dört bini aşkın konuk katılıyor.

KÜRESEL KONULAR

50'yi aşkın oturumda, Orta Doğu'dan Asya-Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan çeşitli coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zekâ dâhil olmak üzere küresel gündemin öne çıkan başlıkları ele alınmaya başlandı. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısı, Türkiye-Bosna Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları toplantısı, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısı da düzenlenecek.

Teması "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" olarak belirlenen forumuna Erdoğan damga vuruyor. Başkan Erdoğan bu doğrultuda ilk olarak can kardeşimiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Kafkasya güvenlik, enerji mimarisi, savunma sanayisi başta olmak üzere, birçok alanda işbirliğini ileriye taşıyacak adımları değerlendirdiler. Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz jeopolitiği ve Türk-Libya kardeşliğinin yeni aşamalarını ele aldılar. Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile de görüştü.

Balkanlar Barışı kapsamında, Türkiye ile Karadağ ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan'ın, Türkiye ile Karadağ arasındaki işbirliğini geliştirmek için ileriki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini vurguladığı belirtildi.



İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile ikili ilişkileri ve Balkanların huzur ve güveninin sağlanması yolunda fikir teatısında bulundular. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" temasıyla Antalya'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, birinci gün yapılan toplantılarda Gazze'deki insani durumu, ateşkesin yeniden tesis edilmesine yönelik çabaları ve işgal altındaki topraklardaki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi. İsrail'in giderek artan saldırganlığının bölgesel düzeydeki sonuçlarını değerlendirdiklerini ifade eden Fidan, kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözümün tesisi amacıyla uluslararası toplum nezdinde atılabilecek adımları görüştüklerini belirtti. Kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Katar, Mısır ve Amerika'nın öncülük ettiği ateşkes sürecini destekliyoruz. İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz girişi bir an önce sağlanmalıdır. Filistinlileri ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz. Arap Ligi tarafından kabul edilen Gazze'nin yeniden inşasına dair planı destekliyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz. Uluslararası toplumu barışın tesisi için her türlü desteği vermeye çağırıyoruz" dedi.



ŞİDDET İŞE YARAMAZ

Filistin'de yaşanan zulmün uluslararası hukuka ve evrensel değerlere de zarar verdiğini kaydeden Fidan, "İsrail'in saldırgan tavrı bölgesel düzeyde istikrarsızlığa ve küresel düzeyde kuralsızlığa sebep olmaktadır. Ancak İsrail'in Filistinlilere 80 yıldır uyguladığı şiddet sonuç vermemiştir. Filistinliler kendi yurtlarını terk etmediler. Davalarından vazgeçmediler. Filistinlilerin kendi devletlerinin çatısı altında barış ve huzur içinde yaşayacaklarından eminiz" diye konuştu. İki devletli çözümün İsrail'in güvenliğinin de garantisi olacağına dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti: "Buradan İsrail'e bir an önce ateşkes ilan etmesi ve Filistinlilerle barışması çağrısında bulunuyoruz. Biz Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin sorunlarını her platformda gündeme getirmeye devam edeceğiz."



SONUÇ

Küresel lider Erdoğan himayelerinde başlayan Antalya Forumu'nda özellikle iki konu üzerinde önemle durmakta fayda var: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Foruma katılıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la beraber, Suriye'nin savunma, güvenlik, ekonomik düzenine ilişkin önümüzdeki ayları çok etkileyecek dosyaları ele alacaklar ve yol haritasını güncelleyecekler. Savunma ve güvenlik mimarisinde, Türkiye ile İsrail'in çatışmazlık merkezi ve PKKSDG'nın teşrin barajını teslim etmesi, entegrasyonunun hızlandırılması üzerinde son kararlar alınacak. Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanları, Hakan Fidan'ın çok başarılı mekik diplomasisi sonucu, Antalya'da aynı çatı altına girdiler. Bilindiği gibi, Rusya Dışişleri ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarını Hakan Fidan Antalya'da buluşturmuş, iki ülkenin ateşkes imzalamasına az kalmıştı. İngiltere'nin oyun bozuculuğu sonucu, maalesef o günden bugüne yüzbinlerce Rus ve Ukraynalı askerin ölmesi, yüzbinlerce insanın topraklarını terk etmesi gibi bir facia hâlen yaşanıyor. Antalya'dan bir Rusya-Ukrayna anlaşması için masa kurulması kararının çıkmasını Türkiye gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. ANTALYA'NIN VERDİĞİ MESAJ: Yeni dünyanın kilit ülkesi Türkiye. Yeni dünyanın ŞİMAL YILDIZI TÜRKİYE...