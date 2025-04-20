‘Mescid-i Aksa sadece Müslümanlara aitttir’

Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir'inde Harem-ü Şerif denilen bir alan içerisinde yer alan 142 dönümlük (142.000 m2) bir alanın Kur'an'daki adıdır. Cami, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin genişletilmesi ile birkaç on yıl öncesine kadar (1980'ler) dünyanın en büyük camisi olarak düşünülüyor. Müslümanlar tarafından Aksa; Hz. Peygamber ve erken dönem Müslümanları için ilk kıble, yeryüzüne inşa edilen ikinci camii ve Müslümanların ziyaret etmesi gereken üç camiden biri olarak kabul edilmektedir. İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda o zamana kadar Ürdün'ün kontrolü altında bulunan Doğu Kudüs'ü işgal etti. O tarihten bu yana bu alan İsrail işgali altında bulunuyor. 2000'de o zamanlar muhalefetin başında olan Ariel Şaron'un Harem-ü Şerif'e yaptığı ziyaret, Filistinlilerin ikinci intifadayı başlatmasına neden olmuştu.

ERDOĞAN'IN GÜR SESİ

Ayaklanmalar sırasında 3 binden fazla Filistinli, bin kadar Yahudi hayatını kaybetti. Mayıs 2021'de ise Filistinliler bazı ailelerin alandan sürülmesi yüzünden İsrail polisine karşı çıktı; olayların sonucunda 163 Filistinli ve 17 polis yaralandı. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya siyonist Netanyahu'nun kışkıtmaları sonucu baskınlar, saldırılar maalesef sürüyor. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda tarihi konuşmalarından birisini yaptı, Gazzelilerin mücadelesiyle İstiklal Mücadelesi arasında fark olmadığını ifade etti ve ilk kez, "Mescid-i Aksa sadece Müslümanlara aittir" dedi. Erdoğan'ın dakikalarca alkışlanan tarihi konuşmasında yaptığı vurgulamalar Müslüman dünyada büyük yankı uyandırdı. Başkan Erdoğan şöyle söyledi: "Netanyahu ve cinayet şebekesinin uluslararası mahkemelerde er veya geç yargılandığını inşallah göreceğiz. Kudüs-ü Şerif'e ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik baskıların arttığını görüyoruz. Fanatik soykırımcı İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya girerek Müslümanları tahrik ediyor. Şunu bir kez daha açıkça ilan ediyorum: Mescid-i Aksa sadece Müslümanlara aittir ve bir bütündür. Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir." Evet. Başkan Erdoğan, Müslüman dünyanın gür sesi, Filistin davasında öncü olan lider. Toplantıda Filistin davasına candan sahıp çıkışı dakikalarca alkışlanan ifadeleri çok özellikli ve derinlikli oldu: "Filistin davasını savunmak, sadece mazlum bir halkı savunmak değildir, insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır. Tüm bunlarla birlikte Filistin davası özü itibarıyla insan olma, insan kalma mücadelesidir. Müslümanların yanı sıra vicdan sahibi her insanın meselesidir." Başkan Erdoğan, önemli vurgulamalarına devam etti: "7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz son asrın en büyük haydutluklarından birine maruz kalıyor. İsrail hükümeti çocuk, kadın, bebek, yaşlı demeden tam bir cinnet halinde Filistinli kardeşlerimizi katlediyor. İsrail'in vahşice öldürdüğü 60 bine yakın Filistinlinin kahir ekseriyeti kadın ve çocuk. Nüfusun yüzde 7'den fazlası ya katledildi ya da sakat bırakıldı. Sahadaki gerçekleri dünyaya aktarmak için çalışan tam 212 gazeteci infaz edildi. Önceki gün bir kadın gazeteciyi 10 kişilik ailesiyle birlikte şehit ettiler. Yüzlerce doktor, hemşire, sağlık personeli kurşunların hedefi oldu. Yardım görevlileri öldürüldü. İlaç, su, gıda bulamadığı için bebekler göz göre göre hayatını kaybetti. Çocuğunun doğum gününü Gazzeli çocukları öldürerek kutlayacak kadar insanlıktan çıkmış bir güruhla karşı karşıya kaldık.

'TEK DİŞİ KALMIŞ BATI'

TEK DİŞİ KALMIŞ BATI DİLSİZ." KULAKLARI DUYMAYANLARI uyaran Başkan Erdoğan'ın, şu sözleri Müslüman dünya tarafından mutlaka değerlendirilecektir: "NEREDE CNN, NEREDE BBC? Yıllardır özgürlükten, haktan, hukuktan, basın hürriyetinden bahsedenler, İsrail'in katliam politikası karşısında tam 18 aydır üç maymunu oynuyor. Buradan bir kez daha soruyorum. Nerede uluslararası hukuk? Nerede İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi? Nerede ortalığı ayağa kaldıran, bütçesi milyarlarca doları bulan yapılar, örgütler, kurumlar? En küçük bir hadisede ambargo silahını çeken batılı devletler, soruyorum, İsrail'e karşı neredeler? DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR." Başkanımız Erdoğan'ın bugün dünyanın masum-mağdur milyarlarca insan tarafından kabul edilmiş, DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR mottosu, İstanbul toplantısında bir kez daha çınladı: "GAZZE'DE ULUSLARARASI SİSTEM SINAVI KAYBETMİŞTİR." Mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzen, zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur.

Bugün dünya zalim karşısında susan, hatta zulmü alkışlayan bir düzenin esiri olmuştur. Uluslararası hukuk, adaleti tesis etmenin değil, güçlünün gücünü tahkim etmesinin aparatı haline gelmiştir. Hukukun üstünlüğü yerine kişiye ve devlete göre hukuk düzeni hakimdir. Gazze'de uluslararası sistem sınavı kaybetmiştir." Başkan Erdoğan'ın "İçim kan ağlıyor" sözlerini katılımcılar gözyaşları ile dinledi: "İçim kan ağlayarak söylüyorum. İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir."

SONUÇ

BAŞKAN Erdoğan'ın final sözlerini tekrar hatırlayalım: "BİR ASIRDIR DİRENİŞ DESTANI YAZIYORLAR. Filistin halkı, işgal kuvvetlerine karşı bir özgürlük mücadelesi vermektedir. Gazzeli kardeşlerimizin mücadelesiyle, milletimizin bundan bir asır önce müstevlilere karşı verdiği istiklal mücadelesi arasında hiçbir fark yoktur. Filistin direniş hareketi bizim nazarımızda bir Kuvâ-yi Milliye hareketidir. Filistinliler yalnızca son bir buçuk yıldır değil, aslında son bir asırdır direniyorlar. Uluslararası hukuku hiçe sayan işgalci ve istilacı bir devlet karşısında bir asırdır direniş destanı yazıyorlar. Ama birileri bizim bunları dile getirmemizden rahatsız oluyorlar. Varsın rahatsız olmaya devam etsinler. Biz hakkı haykırmaktan, gerçekleri söylemekten geri durmayacağız. İzzet kavramının şahsiyetlerinde somutlaştığı Filistin halkını ve Gazzeli kardeşlerimizi ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Vatanlarını savunurken toprağa düşen Filistin'in kahraman evlatlarını, ortak şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Buradan bir kez daha İsrail zulmüne karşı direnen Filistinli kardeşlerimize en güçlü ifadelerle destek ve dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum. İslam alemini ve tüm dünyayı, Filistin halkının tüm insanlık adına yürüttüğü haysiyet mücadelesine destek olmaya davet ediyorum. Sadece vicdan sahiplerini değil, İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet ediyorum." EVET. SİYONİST NETANYAHU'YA TÜRKİYE'DEN GEÇİT YOK...