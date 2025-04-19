Ege ve Doğu Akdeniz’e Türkiye hamlesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de oldu bittiye izin verilmeyeceğini vurgulayan yeni jeopolitik hamlelerine hız veriyor. Amerika, Avrupa ve İsrail'in, Ege ve Doğu Akdeniz'de oynamaya kalktıkları kirli oyunlara karşı, Türkiye her daim hazır ve yeni planlarını da ardı ardına devreye sokuyor. Mücadele ve olası çatışmalara özbeöz olan DENİZLER olduğundan, Türkiye'nin yeni jeopolitik hamleleri de Ege ve Doğu Akdeniz'e yönelik devreye giriyor. Ege ve Doğu Akdeniz ısınırken, Kıbrıs adası üzerinde emperyalist ülke ve tetikçilerinin kirli-sinsi hazırlıkları göze batıyor. Cuma günü, 2025'in en güçlü denizaltı donanmaları açıklandı: Türkiye listede zirveye oynuyor. Global Firepower tarafından yayımlanan 2024 yılı denizaltı donanması sıralamasında Türkiye, Avrupa'nın önde gelen donanmalarını geride bıraktı. Türkiye, 12 denizaltı ile Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Yunanistan'ı geride bırakarak 9. sırada yer aldı.

DENİZALTI GÜCÜ

Yerli üretim Reis sınıfı denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesini artırıyor. Akdeniz ve Karadeniz'deki stratejik etkisini artırıyor. Bu sıralama, Türkiye'nin deniz gücündeki artan etkisini gösteriyor. Modernizasyon ve yerli üretimle güçlenen donanma Türk Deniz Kuvvetleri, yerli üretim projeleri ve modernizasyon çalışmalarıyla donanmasını güçlendiriyor. MİLGEM projesi kapsamında üretilen gemiler ve denizaltılar, Türkiye'nin deniz gücüne güç katıyor. Türk Donanması'nın da müthiş hamleleri, Fransa, Yunanistan ve İsrail'i çok rahatsız ediyor. Moralleri çok bozulmuş olduğunu, birbiri ile yakın işbirliği yapan bu üç ülkenin medyasında çıkan yazılardan ve analizlerden anlıyoruz. Türkiye'nin ikinci uçak gemisini kızağa koymasından da Fransa çok rahatsız olmuş. Fransız medyasında, "Türkiye, Akdeniz'de büyük hamleler yapıyor, çok gelişen Türk donanması Akdeniz'de Fransa'yı geçiyor" diye analizler yapıldı. Doğu Akdeniz'de yapılan, 'Mavi Vatan-2025' tatbikatı da Fransa ve Yunanistan'ın moralini çok bozmuştu. Türkiye'nin dev deniz tatbikatı, "Türkiye 100 savaş gemisi ile Ege'de" manşetleriyle çıkmış, paniklerini göstermişti. Evet, güçlü Türk Donanması, Doğu Akdeniz'de bayrak gösteriyor ve düşmanları korkutuyor.

YENİ SAVAŞ GEMİLERİ

MİLGEM PROJESİ kapsamında, Mavi Vatanımız ve çevre denizlerin yanı sıra, ilgi alanımız olan tüm deniz ve okyanuslarda şanlı bayrağımızı dalgalandıran donanmamızın yeteneklerini küresel ölçekte genişleterek daha modern, daha etkin ve daha güçlü hale getirilmesi amacıyla aynı anda 31 savaş gemi inşası sürüyor. Bu çerçevede 'Milli Denizaltı'mızın (MİLDEN), 'TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi' ve 'Milli Uçak Gemisi'nin inşası var. 'MİLGEM İSTİF Sınıfı Fırkateyn' inşası başladı ve ilk gemi TCG İSTANBUL (F515) Fırkateyni, envanterde bulunuyor. 7 adet İSTİF Sınıfı Fırkateyn'in inşası da devam ediyor. HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri. MİLGEM Korvet tasarımını baz alan ancak faydalı yük ve itki sistemleri farklı olan HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri (ADKG) devam ediyor. Toplamda, 6 adet ADKG inşa ediliyor ve bu sayı 10'a çıkarıldı. Bunlar, TCG AKHİSAR (P1220), ADKG-1 (AKHİSAR), ADKG-2 (KOÇ-HİSAR), ADKG-3, ADKG-4, ADKG-5, ADKG-6. YENİ TİP DENİZALTI PROJESİ. Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) Reis Sınıfı Denizaltılar, YTDP kapsamında 6 adet Reis Sınıfı Denizaltı üretimi başlatıldı. İlk gemi TCG PİRİREİS, envantere girdi. Diğer 5 gemi, TCG PİRİREİS, YTDP-2 (HIZIRREİS), YTDP-3 (MURATREİS), YTDP-4 (AYDINREİS), YTDP-5 (SEYDİALİREİS), YTDP-6 (SELMANREİS) arka arkaya denizlere açılacak. Yeni Tip Mayın Arama Gemisi (YTMAG- 1), geminin inşa faaliyetleri devam ediyor.

MİLLİ HÜCUMBOT

Milli Hücumbot inşası, STM bünyesinde devam ediyor. Proje, "Türk Tipi Hücumbot Projesi" olarak biliniyor. Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri (YLCT), YLCT Projesi kapsamında 8 gemi inşa ediliyor. Bunlar, özellikle Amfibi Piyadeler için kritik öneme sahip ve TCG ANADOLU gibi büyük gemilerdeki birlik ve araçların sahile çıkarılmasında görev yapıyor. MİLGEM'in 3'üncü fazı olan TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi kapsamında ilk gemi TF-2000-1'in inşa faaliyetleri devam ediyor. Anadolu Helikopter Gemisi'nden sonra TÜRK UÇAK GEMİSİ (TRAKYA) geliyor. Milli Uçak Gemisi (MUGEM) Projesi kapsamında Milli Uçak Gemisi'nin inşası sürüyor. Pakistan için 1 adet MİLGEM Korveti, Irak için 3 adet Hücumbot, Katar için 2 adet Hücumbot ve Malezya için de 3 adet MİLGEM Korveti üretilecek. Türkiye'nin çevre denizlerindeki hak ve menfaatlerini korumak ve gelecekte denizlerdeki faaliyetlerinin çevresel etkilerini daha iyi değerlendirmek ve denizsel alanlarını belirleyen haritası yayınlandı. MAVİ VATAN DERİNLİK KAZANIYOR. Türkiye'nin EGEDOĞU AKDENİZ-KARADENİZ haritası, çevre denizlerimizdeki karasularının da ötesine geçerek ekonomik, bilimsel ve askeri faaliyetler için planlamalar yapıldığı ve bu faaliyetler için belirli alanları gösteriyor. Evet. Türkiye'nin yeni deniz haritası, MAVİ VATAN STRATEJİSİNE derinlik kazandırıyor.



ÖNEMLİ NOT!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de (KKTC) DENİZ MEKANSAL PLANLAMA ilanına yönelik Türkiye ile benzer çalışmalar yürütüyor. Yeni Deniz Haritası, balıkçılık, enerji üretimi, ulaşım, turizm, doğal koruma ve bilimsel araştırma gibi farklı kullanım alanlarının bir arada değerlendirilerek deniz alanlarının en verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanımını hedefliyor. Türkiye'nin yeni deniz haritası, deniz alanlarında bütüncül ve sürdürülebilir bir yönetim modeli geliştirerek, "Mavi Vatan"ın hem bugünkü hem de gelecekteki kuşaklar için korunmasını ve kalkınmasını hedefliyor. Yeni Deniz Haritası "Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) deklare ettiği Doğu'da KKTC ile 2011'de yapılan kıta sahanlığı anlaşması, Batı'da ise Libya ile yapılan mutabakatın koordinatlarını içeren ve Türkiye'nin resmi olarak BM'ye sunmuş olduğu koordinatları kapsayan bir dış sınır söz konusudur. Adalar Denizi'nde ana karalar arası orta hattı esas alan bir harita...



SONUÇ

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, Mavi Vatan Stratejisi ile deniz milli savunma sanayisinde çağ atladı. Kendi savaş gemilerini, insansız sualtı ve suüstü araçlarını, kendi torpillerini, toplarını, insansız uçaklarını yaptı, yapıyor. EGE'DE CASUS BELLİ. TÜRKİYE TBMM, 8 Haziran 1995'te aldığı bir kararla, EGE'DE KARASULARININ 6 MİLDEN (BİR FAZLA BİLE OLAMAYACAK) 12 MİLE ÇIKARMAYA TEVESSÜL EDİLMESİ DURUMUNDA BUNU

CASUS BELLİ SAYACAKTIR. YANİ SAVAŞ İLANIDIR.