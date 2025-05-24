MGK'dan küresel aktör Türkiye mesajları

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da gerçekleşen Türk Devletler Teşkilatı zirvesine katıldıktan sonra, Ankara'ya dönerken iç ve dış olaylarla ilgili önemli açıklamalarında öne çıkan bir çok başlık var.

Ben bu başlıklardan üçünü (3) ele alarak, değerlendirmelerde bulunacağım.

Bu 3 başlık önümüzdeki aylarda çok konuşulacak parametreler içeriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olacak mı? Yeni Anayasa çıkışı ve erken seçim tartışmaları... Erdoğan, özellikle CHP'nin algı operasyonlarını kıran, oyunlarını bozacak dikkati çeken şu cümleyi ifade etti:

"Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz, derdimiz bu."

ERKEN SEÇİM YOK

Erdoğan, "Yeni anayasaya ihtiyaç var. Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. Yeni bir çağda yaşıyoruz, daha yeni bir çağa doğru ilerliyoruz. Bu kadar hızlı değişen dünyada, eski Türkiye'nin üstelik de darbenin şartlarında hazırlanmış, ne kadar değişiklik yapılırsa yapılsın darbeci zihniyetin satırlarında gezindiği bir anayasa ile bir yere varmak mümkün müdür?

Darbecilerin yazdığı anayasa ile toplumu birleştirmenin ne kadar zor olduğunu 40 yıldır yaşayarak görmüyor muyuz? Bugün yaşadığımız birçok sorunun temelinde darbe anayasasının olduğunu bilmeyen var mı? Artık darbecilerin değil, sivillerin ortaya koyduğu bir anayasaya ihtiyacımız var. Bütün mesele, acaba Cumhuriyet Halk Partisi de bizlerle ortak, müşterek bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkar mı? Önemli olan bu. İlk dört madde ile ilgili herhangi bir sorun yok. Ortada ilk dört madde ile ilgili bir sorun olmadığına göre, sadece yol haritasını belirleyeceğiz.

Süratle heyetlerimizi oluşturabiliriz" dedi. Erdoğan, CHP'nin erken seçim algı operasyonlarını bozan net vurgulamalar yaptı: "Türkiye'yi böyle bir badirenin içerisine sokmayız, sokamayız, buna gerek de yok. Türkiye şu anda tarihinin en istikrarlı, güçlü zamanlarını yaşıyor. Tam bir birliktelik ruhuyla terörü bitirmenin arifesindeyiz.

Enflasyona karşı topyekûn mücadeleyi başarıyla yürütüyoruz. Dış politikada hamdolsun yıldızımız giderek parlıyor. Cumhur İttifakı olarak birilerinin keyfi için bunların zarar görmesine müsaade etmeyiz.

Şu anda TBMM'deki tabloya bakıldığında ara seçimi gerektiren bir durum da yoktur. Yani erken seçim olduğu zaman ne olacak? Bunlar iktidara mı gelecekler? Erken seçim hesaplarıyla ile heba ettikleri vakitleri, millete hizmete harcasalar, belki milletin gönlüne girebilmenin bir yolunu bulabilirler."

YPG-SDG'NİN TASFİYESİ

Gazetecilerin "Terörsüz Türkiye sürecinin gelinen aşamasında terör örgütü hem silah bırakma hem de fesih kararı aldı. "Ben burada baldıran zehri de içerim" diyen sizin döneminizde gerçekleşti bu. Bundan sonraki yol haritası nedir?" sorusuna Erdoğan, "PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsamakta. YPG, Türkiye'de yapılan çağrıya mı cevap verecek?

Yoksa Şam'da yapılan 8 Mart mutabakatına mı sadık kalacak?

Yoksa her ikisini beraber mi yapacak?

PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsamaktadır. Önümüzdeki günlerin çok kritik olduğunu değerlendiriyoruz. İlgili kurumlarımız muhataplarıyla bütün silahlı grupların Suriye ordusuna dâhil olma sürecini izliyor.

Özellikle YPG ile ilgili konuyu çok ama çok yakından takip ediyoruz. Şam yönetiminin bu konudan dikkatini ayırmaması önemli. Çünkü şu anda konuşma gereken çok konu var. Onları bu konuya odaklandırmaya çalışıyoruz. Kamplar meselesinde Irak'ın odaklanması lazım. Özellikle El Hol kampındaki kadın ve çocukların büyük çoğunluğu Irak ve Suriye'ye ait. Onlar kendilerine düşeni almalılar. Bunlar çözüldükçe YPG'nin önemi azalacak ve entegrasyonu daha kolay olacak." MGK'NIN KODLARI

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Millî Güvenlik Kurulu, PKK'nın acil olarak tasfiyesi, silahları teslimine yönelik önemli kararlar alırken,

BÖLGESEL GÜÇ KÜRESEL AKTÖR TÜRKİYE

VİZYONU resmedildi. 8 maddelik bir bildiri açıklandı: PKK/ KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla operasyonlar yürütülmektedir.

Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar, tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine, terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasına, milletimizin birlik ve beraberliğinin tahkim edilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşılmasına yönelik kararlılık vurgulanmıştır. Müşterek coğrafyamızın tüm terör örgütlerinden arındırılması neticesinde, başta komşularımız Irak, Suriye ve İran olmak üzere bölge ülkeleri için de huzurlu bir dönemin başlayacağına işaret edilmiş; güvenlik alanındaki iş birliğinin daha da ilerletilmesinin, bölgemizin ortak geleceğinin inşasına en önemli katkıyı yapacağı belirtilmiştir. Suriye'deki gelişmeler ve son durum ele alınmış; Suriye yönetiminin tüm ülke sathında istikrarı sağlama gayretlerine verilen güçlü desteğin sürdürüleceği kaydedilmiş, Suriye halkını mağdur eden uluslararası yaptırımların kaldırılmasına yönelik eğilimden memnuniyet duyulduğu ifade edilmiştir. Bu kritik süreçte, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, üniter yapısına ve siyasi birliğine zarar verebilecek girişimlerin bertaraf edilmesinin önemine dikkat çekilmiş;

Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya matuf faaliyetlere karşı ilkeli bir tutum benimsenmesi çağrısında bulunulmuştur.

BARIŞ ÇABALARI

Gazze'de soykırım ve işgali sürdüren İsrail'in, Filistin'in yanı sıra Suriye, Lübnan ve Yemen'e yönelik sistemli saldırılarının ve yayılmacı emellerinin Orta Doğu'daki barış çabalarını sekteye uğrattığı belirtilmiş; mesuliyet mevkiindeki uluslararası aktörlerin, İsrail yönetiminin politikalarından kaynaklanan risk ve tehditlerin bertaraf edilmesi hususundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Kuzey ve Doğu Afrika'da cereyan eden hadiseler görüşülmüş;

Türkiye'nin, Afrika'daki kardeş ülkelerin güvenlik ve istikrarı tesis etme çabalarına verdiği desteği artırarak devam ettireceği belirtilmiştir.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için hassas bir sürece girildiği kaydedilmiş; kalıcı ve adil bir barışa ulaşılması için inisiyatif üstlenen ülkemizin, barış diplomasisi ve arabuluculuk faaliyetleriyle küresel barış ve istikrara katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilmiştir. Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşması taslağı üzerinde mutabakata varmalarından memnuniyet duyulduğu belirtilmiş; bölgemizdeki tüm aktörlerin menfaatine neticeler ortaya çıkaracak nihai barışın tesisi için gerekli koşulların sağlanması yönündeki beklentimiz bir kez daha teyit edilmiştir.

SONUÇ

MGK açıklamasının çok önemli 1. maddesindeki 'PKK/KCK-PYD/ YPG' ifadesi, Suriye'de PKKYPG- SDG'nin kesinlikle yok edilmesini ifade ediyor. Irak, Suriye, İran ile Türkiye'nin ortaklaşa PKK ve uzantılarını yok etmekte kararlı duruşu belirtiliyor. 5. madde ise "İsrail'in Filistin, Suriye, Lübnan ve Yemen'e yönelik sistemli saldırıları ve yayılmacı emellerini" ifade ederken, Siyonist Arz-ı Mevud fantezisi tekrar öne çıkarılıyor.