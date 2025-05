Erdoğan’ın enerji ve orta koridor hamleleri

Türkiye geleceğe emin adımlarla yürüyor.

Türkiye kabuğuna sığmıyor. Arka arkaya gerçekleştirilen jeopolitik ve jeo-ekonomik hamleler dünyanın dikkatini çekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya ve İstanbul Diplomasi zirvelerinde dünyaya önemli mesajlar vermişti. Bu hafta da 3 jeopolitik - jeoekonomik hamleye imza attı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı açısından 2 müjde verdi. Birincisi, Karadeniz GÖKTEPE-3 KUYUSU'NDA 75 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfi. Erdoğan, enerji bağımsızlığında önemli bir adım olarak yeni keşfin, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma çabalarına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Keşif, Türkiye'nin ileri teknoloji sondaj gemilerinden Abdülhamid Han tarafından Göktepe-3 kuyusunda yaklaşık 3 bin 500 metre derinlikte yapıldı. Keşfin yapıldığı Göktepe-3 kuyusu, Sakarya Gaz Sahası'nın 69 kilometre batısında, karaya ise 165 kilometre uzaklıkta yer alan Göktepe Sahası'nda bulunuyor. 27 Mart'ta başlayan ve yaklaşık 50 gün süren sondaj operasyonları sonucunda 16 Mayıs'ta müjdeli haber verildi. Ekonomik değeri 30 milyar dolar olarak açıklanan keşfin tüm konutların ihtiyacını 3,5 yıl boyunca karşılayacağı hesaplanıyor.

785 MİLYAR METREKÜP

Karadeniz'deki potansiyel sahalar ve özellikle Sakarya Gaz Sahası ve çevresi adım adım sondajlarla araştırılıyor. Keşfin maddi değerine ilişkin, "Doğal gazın metreküpü 15 lira olarak hesaplandığında, tamamı üretilebilir 75 milyar metreküplük hacmin yaklaşık 1,2 trilyon lira yapacağı tahmin edilebilir. Bu da mevcut dolar kuru üzerinden 30 milyar dolarlık ekonomik değer olarak hesaplanabiliyor" dedi. Karadeniz'deki 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin son keşifle birlikte 785 milyar metreküpe ulaştığı açıklandı. Cari açığımız hâlâ oldukça yüksek. Bu açığın önemli bir kısmını enerji oluşturuyor.

Adım adım, biz her yaptığımız keşifle, üretime aldığımız her metreküple enerjide dışa bağımlılığımız azalacak. Enerjide yapılan keşiflerin Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu destekleyici rol oynadığı, Türkiye'nin son yıllarda doğal gaz ithalatçısı konumundan gaz ihraç eden ülke konumuna doğru ilerlediği belirtiliyor. Şu an doğal gaz ihraç eden bir ülkeyiz. Suriye'ye de doğal gaz ihraç etmeyle alakalı çalışmalar yapılıyor. Balkan ülkelerine doğal gaz ihraç ediliyor. Diğer taraftan Nahçıvan'a da doğal gaz sevkiyatı devam edecek. İşte bu bağlamda Türkiye, doğal gaz ticaretinde de merkez olma pozisyonunu güçlendiriyor.

GABAR DAĞI MÜTHİŞ

İkincisi Şırnak Gabar'daki kuyulardan günlük üretimin 810 varile çıktığını, 100 bin varilin hedeflendiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'lilerin Diyarbakır bölgesinde 6,1 milyar varillik kaya petrolü rezervi tahmin ettiğini belirterek, "Müthiş bir şey. Bu dönemin en önemli projesi.

Böyle bakıyorum çünkü bunun oyun değiştirici bir etkisi olabilir.

Yani bu konuştuğumuz binlerce, on binlerce varil (üretim), çok farklı bir yere gidebilir." dedi.

TPAO, Diyarbakır havzasında petrol ve doğalgaz kaynaklarının tespiti ve çıkarılması için ABD'li Continental Resources ve hali hazırda Türkiye'de faaliyet gösteren TransAtlantic Petroleum ile ortak girişim anlaşmasını 13 Mart'ta imzalamıştı. Kaya gazı, kayaların içerisine sıkışmış doğal gaz ve kaya petrolü... Türkiye'de üretim yapılan Adıyaman'da günlük yaklaşık 10 bin varil, Batman'da yaklaşık 30 bin varil, Diyarbakır'da ise 15 bin-20 bin varil petrol üretimi yapılıyor.

MACARİSTAN MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen TDT Gayriresmi Zirvesi'ndeki konuşmasında jeopolitik mesajlar verdi. Erdoğan, "İnşallah uzak olmayan bir gelecekte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni teşkilatımıza tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri hep birlikte görmeyi ümit ediyorum. Türk dünyasının doğru bildiği yoldan şaşmadan, gönülden bağlı olduğu Kıbrıs Türkleri'nin hak, özgürlük ve adalet mücadelesine çok daha fazla omuz vermesini bekliyoruz.

Aksakallar Konseyi'mizin mayıs ayı başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiği toplantıyı çok anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bugün zirvemizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Akademisi'ne gözlemci üyeliğine ilişkin aldığımız kararı çok önemli bir ilave adım olarak görüyoruz" diye konuştu. Erdoğan, Türk Dünyası Kültür Elçisi, Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da aralarında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendisine Bişkek Zirvesi'nde almış olduğumuz kararla, Türk dünyasında bilimsel çalışmalara üstün katkılarından dolayı Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü'nü birazdan takdim edeceğiz.

İstikbalimizin teminatı olan gençlerimizin Sayın Sancar'ın izinden giderek bilimde, teknolojide, ilimde ve diğer alanlarda Türk milletine daha nice başarılar yaşatacaklarını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

PEKİN'DEN LONDRA'YA

Bugün imzalanacak Budapeşte Deklarasyonu'nun ve alacakları kararların Türk dünyası başta olmak üzere tüm dost ve kardeş ülkelere hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk dünyasının tam bir dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlik içinde geleceğe hep beraber yürüyeceğine inanıyorum.

Doğu ile Batı arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım hattını teşkil eden Orta Koridor stratejik bir güzergâh olarak öne çıkıyor. Orta Koridor'un başarısı için teşkilat bünyesinde işbirliğine büyük önem veriyor, üye devletlerin desteğini bekliyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, Macaristan'da Çin-İngiltere arasındaki Türk Devletlerinden geçen küresel Orta Koridor'un önemini belirtirken, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin'de düzenlenen İpek Yolu Uluslararası Fuarı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi Küresel Ortaklar Eşleştirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin küresel lojistik, ulaşım ve ticaret alanındaki stratejik rolünü vurguladı. Bakan Uraloğlu'nun fuara katılımı ile Türkiye'nin Çin ve Orta Asya ile olan ekonomik ve lojistik iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanacak ve Orta Koridor'un önemi bir kez daha ön plana çıkarmış oldu.

Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile ikili bir görüşme yaptı.

SONUÇ

Türkiye, artık oyunda elini, kartını büyüttü. Türkiye, hem siyasi anlamda hem askeri anlamda hem de diplomatik anlamda merkez ülke konumuna geldi. Türkiye, konumunu daha da güçlendiriyor ve bunu enerji kartıyla taçlandırıyor. Türkiye'nin sadece yurt içinde değil Somali gibi yurt dışındaki faaliyetlerinde gayret gösteriyor. EVET.

TÜRKİYE AVRASYA'NIN KİLİT ÜLKESİ. TÜRKİYE'NİN İÇİNDE OLMADIĞI OYUN KURULAMAZ.

KURULSA BİLE İŞLEMEZ. BÜYÜK ÖRNEK: 25 MİLYAR DOLARLIK, AMERİKA-İSRAİL-KIBRIS RUM KESİMİ-YUNANİSTAN-AVRUPA EASTMED DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ TUTMADI. NOKTA.