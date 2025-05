Terörsüz Türkiye sürecinde gözler TBMM’de

Terör örgütü PKK'nın 12 Mayıs'ta örgütün feshedildiğini açıklamasıyla birlikte gözler silah bırakma sürecine ve TBMM'ye çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şimdiye kadar yaptığı açıklamalarda süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) oynadığı rolü vurguladı. Erdoğan, 17 Mayıs'ta "Elbette asıl olan uygulamadır. Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini Milli İstihbarat Teşkilatımız titizlikle yapacaktır" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın MİT Başkanlığı döneminde PKK'yı takip konusunda yıllardır çok deneyimli ve sahip olduğu ciddi bir envanteri oluşturmuştu.

5 AŞAMALI PLAN

MİT Başkanı İbrahim Kalın da MİT güçlü bir kadro ile hazırlanmış yol haritasını adım adım yürütüyor. Süreçte, Irak ve Suriye yönetimleriyle ortak çalışmalar sürüyor. Kuzey Irak'ın da dahil olduğu "beş aşamalı bir plan" devrede. 5 evresi şu şekilde:

1- Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrıları: Birinci evre, Başkan Erdoğan'ın Ahlat'taki iç cepheyi güçlendirme çağrısıyla başladı.

2-Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 'PKK fesh edilecek' açıklaması.

3- 12 Mayıs'ta fesih ve silah bırakma kararının açıklanması.

Terörsüz Türkiye süreci şu an üçüncü evrede.

4- TBMM evresi. Yasal düzenleme ve demokratikleşme evresi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülecek.

Siyasi partilerin bir araya gelerek demokratikleşme yönünde adım atılması için üzerinde uzlaştıkları yasaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

5- Sosyolojik ve psikolojik bütünleşme evresi.



HAKAN FİDAN'IN UYARISI

Dışişleri Bakanı Bakanı Fidan geçen hafta İstanbul'da ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştükten sonra, Suriye ile ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulunmuştu:

"YPG ile Şam yönetimi arasında varılan mutabakata baktığımızda prensipte iyi karşıladığımızı söyleyip eklemiştik. Burada bir beyan var ama biz bu sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. YPG'nin askeri yapısının çözülmesi ve Suriye'deki yeni orduya her şeyin entegre edilmesi, Suriye'de yaşayan Kürt kardeşlerimizin bütün haklardan yararlanması olacaktı. Biz muhataplarımızla konuştuğumuzda şu ana kadar YPG tarafından atılan bir adım olmadığını görüyoruz. Bu adımların hayata geçmesini bekliyoruz. Tek bir silahlı meşru gücün olması, tüm vatandaşların güvenliğinin garanti altına alınmış olması gerekiyor. Suriye'deki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın Trump göreve geldiğinden beri yaptığı tüm görüşmelerde gündeme getirdiği konulardan biri de yaptırımların kaldırılmasıydı. İki lider arasındaki güvene dayalı ilişki etkisini gösterdi. Bu bugüne kadarki diplomatik çabaların bir aşaması. Bunun devamını getirmek gerekli. ABD askerlerini bölgeye getiren şartlar ortadan kalkması ile ABD'nin bölgeden ayrılması mümkün olabilir."



SURİYE'DE ÖNEMLİ GELİŞME

Şam yönetiminin silahlı grupları tek çatı altında toplamaya çalıştığını hatırlatan Savunma Bakanı Ebu Kasra, entegrasyon süreci dışında kalan küçük askeri grupları en fazla 10 gün içinde bakanlığa katılmaları yönünde uyardı. Bakan Kasra çağrıya uymayan gruplara karşı önlemler alınacağını söyledi. Yeni Suriye inşasında Türkiye'nin etkin hamleleri sonuç veriyor. Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi sayesinde, ABD Başkanı Trump Suriye yaptırımlarını kaldırdığını açıkladı. Dün Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısı Washington'da yapıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile ABD'li mevkidaşı Christopher Landau'nun eş başkanlıklarında kurumlar arası formatta gerçekleştirildi. Türkiye ve ABD Suriye politikalarındaki önceliklerin üzerinde durulmasını, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine dönük iş birliği imkanlarını ele aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed eş-Şara) ile görüşmesinde ülkenin kuzeydoğusundaki IŞİD kamplarının Şam yönetimine geçmesi talebini iletmişti. Toplantıda ayrıca, ABD tarafının Suriye'deki askeri birliklerinin durumu konuşuldu.

Toplantıda Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması konusunda izlenecek yol haritası ve takvim de ele alındı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre; Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın görüşmeler kapsamında, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, güvenlik ve istikrarı konusunda ABD'yle çok boyutlu eş güdüme verdiği önemi vurguladı; Suriye'nin içinden geçmekte olduğu bu tarihî sürecin ülkenin "tüm terör unsurlarından arındırılmasıyla sonuçlanması" yönünde Türkiye'nin beklentisi dile getirildi.



NUMAN KURTULMUŞ'UN ÇALIŞMALARI

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler TBMM'ye çevrilirken, 3 Haziran'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. AK Parti kulislerinde, Meclis Başkanlığı için Numan Kurtulmuş'un yeniden aday gösterileceği ve bir dönem daha bu görevi yapacağı konuşuluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bundan sonraki yol haritasına ilişkin tüm siyasi partilerin katılımıyla mecliste bir komisyon kurulmasını önerdi. Bahçeli, TBMM Başkanı'nın başkanlığında kurulacak 100 ÜYELİ komisyonda her siyasi partinin en az bir üye ile temsil edilmesini, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin de temsil oranına göre üye vermesini önerdi. Bahçeli ayrıca kararların salt çoğunlukla alınmasını, alınan kararların milletvekilleri tarafından yasa teklifi haline getirilerek Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesini de önerdi. Bahçeli'nin önemli önerilerine Kurtulmuş'tan destek geldi. Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı vesilesiyle gittiği ŞIRNAK-GABAR PETROL ÜRETİM bölgesinde sürecin planlandığı gibi gittiğini, sırada örgütün silahları teslim etmesinin olduğunu söyledi: "Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından TBMM'dir."DEM Parti Meclis'te grubu bulunan parti ziyaretlerini başlattı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da sürecin meclis gündemine taşınmasının partisinin önerisi olduğunu anımsattı. Günaydın, "Ancak hangi parti, ne kadar üye verecek, oylama şekli ne olacak? Bunlar hep birlikte karar verilmesi gereken şeylerdir" dedi. Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'nden oluşan Yeni Yol grubu da baştan beri meclisin sürece dahil olması gerektiğini savunduklarını hatırlatarak komisyon önerisine sıcak baktıklarını söyledi.



SONUÇ

MHP lideri Bahçeli'nin önerdiği TBMM komisyonunun Haziran'da kurulacağı, MİT Başkanı Kalın'ın, Başkan Erdoğan'a, "PKK'nın Türkiye, Irak ve Suriye'de silahlarının toplanması sona erdi" raporu vermesinden sonra TBMM'deki komisyonun karar çalışmalarının hızlanması beklenıyor.