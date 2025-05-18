Erdoğan, Trump’la Putin’i İstanbul’da buluşturacak

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesini sağlamak üzere, ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin'i İstanbul'da buluşturmak için yoğun arka kapı diplomasisini sürdürmekte olduğu öğrenildi. Nitekim, üç gün önce Başkan Erdoğan'ın, Trump'la Putin'i İstanbul'da buluşturmak için müthiş arka kapı diplomasisi yürüttüğü, İstanbul zirvesine çok yaklaşıldığı belirtildi. İstanbul'da Türkiye diplomasisi büyük bir başarıya imza attı. Bir haftadır, Türkiye'de baş döndüren diplomasi trafiğınde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın LİDERLİK DİPLOMASİSİ etkili ve sonuç alıcı oldu. Başkan Erdoğan ARABULUCULUĞU'NDA ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın müthiş manevralarıyla, İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetlerinin üç yıl sonra 2. kez masaya oturmaları sağlandı. Görüşmeden taraflar karşılıklı olarak biner savaş esirini serbest bırakma ve her iki tarafın gelecekteki ateşkese ilişkin vizyonunu sunması konusunda anlaştı. Önümüzdeki hafta veya aylarda, ateşkes görüşmeleri için yine İstanbul masasının kurulması olasılığı çok yüksek görünüyor.

ARNAVUTLUK DÖNÜŞÜ

Başkan Erdoğan Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi'nin ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, TERÖRSÜZ TÜRKİYE sürecine ilişkin önemli detayları açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını tarihi bir adım olarak nitelendirerek, Terörsüz Türkiye hedefinin nihai amacının silahların tamamen bırakılması, fesih kararının eksiksiz uygulanması ve illegalitenin terk edilmesi olduğunu vurguladı. Sürecin hassasiyetle takip edileceğini belirten Erdoğan, "Şehitlerimizin manevi hatırasına, şehit yakını ve gazilerimizin haklarına halel getirmeden terörsüz Türkiye'ye kavuşacağız" dedi. Terörün, Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasıyla birlikte yepyeni bir dönemin kapısının aralanacağını söyleyen Başkan Erdoğan terör belasının yıllarca bu ülkenin ayağına vurulmuş bir pranga olduğunu ifade etti. Erdoğan şöyle devam etti: "Artık Doğu'ya, Güneydoğu'ya huzur geldi diye benim vatandaşım orada halaylar çekti. Bölgeye gelen bu huzuru, bu refahı Tayyip Erdoğan kendi için istemiyor, ülkesi için istiyor, bölgesi için istiyor. Şunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım.

Beklentimiz, terör defterinin bir daha açılmamak üzere kapanmasıdır."

SİLAHLARIN TESLİMİ...

Erdoğan, terör örgütünün sınır dışındaki yapılanmasının tasfiyesine yönelik sürecin, devletin güvenlik birimleri tarafından titizlikle yürütüldüğünü, sınır ötesi sürece ilişkin temasların sürdüğünü ifade etti. Başkan Erdoğan, "Bağdat ve Erbil yönetiminin bu süreçte nasıl yer alacağına ilişkin planlamalar var. Silahların teslimi ve örgütün tamamen tasfiyesi gerçekleştiğinde ise birlik ve beraberliğimizi güçlendiren adımlarla terörün tamamen Türkiye gündeminden çıkışı sağlanacaktır. Annelerin, babaların yüreklerine su serpilecektir. Şiddetin tamamen devreden çıkması, sivil siyasetin güçlenmesini beraberinde getirecek. Türkiye'nin hedeflerine daha kolay ulaşması mümkün olacaktır" dedi.



SURİYE BOYUTU

Erdoğan, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, İstihbarat Başkanımız İbrahim Kalın ve Savunma Bakanımız Yaşar Güler görüşmeler yaptılar. Milletin içinde olmadığı, milletin fonksiyonel olmadığı bir zafer düşünülebilir mi? Şu anda benim en Doğu'dan en Batı'ya, en Kuzey'den en Güney'e vatandaşım bu işin içinde. Millet bu işin içinde. Bu kararlılıkta milletimin çok çok büyük payları var. Allah milletimden razı olsun. Hep beraber bu gelişmeleri, bu oluşumu paylaşıyoruz ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Nitekim bu sürecin içerisinde eğer büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla Doğu, Güneydoğu halay çekebiliyorsa, Hakkâri'ye kadar, Iğdır'a kadar bu halaylar çekiliyorsa, demek ki artık bu iş onların ciğerlerinden geliyor. Bu heyecanı, bu coşkuyu işte caddelerdeki halaylarla dile getiriyorlar" şeklinde konuştu. Teröre karşı milletin tamamının dimdik durduğunu dile getiren Erdoğan, "Terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar sadece devlet politikalarıyla olmadı; milletimizin kararlılığı ve dayanışmasıyla da oldu. Bu mücadelenin neticesi bizi Terörsüz Türkiye'yi inşa sürecine getirdi. Dolayısıyla bu sonuç, milletin tamamının başarısıdır" dedi.



'ALAKASI YOK'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın Lozan açıklaması üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Erdoğan, "Ben hiçbir konuşmamda bu gelişmelerin Lozan'la ilişkisinin olup olmadığına dair en ufak bir ifade kullanmadım. Sizler duydunuz mu benden? Ne millete seslenişlerde böyle bir beyanım oldu, ne dar kapsamlı toplantılarda bu tür bir açıklama yaptım. Böyle bir şey düşünmedik. Bunun Terörsüz Türkiye ile yakından uzaktan alakası yok. Bunlar maalesef duymuyorlar, uyduruyorlar. Bu gelişmeler karşısında Doğu ve Güneydoğu'daki halkımın yaklaşımını çok önemsiyorum" dedi. Erdoğan, sürecin amacının net olduğunu vurgulayarak, "Onlar da zaten Diyarbakır'da gereken cevabı verdi. Bizim muhatabımız milletimizdir, bölgedeki kardeşlerimizdir. Bizim ne dediğimiz, neyi desteklediğimiz, neyi öncelediğimizi de milletimiz çok iyi bilir. Bizim gündemimizde, terörün tamamen devre dışı, saf dışı bırakılması var. Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahı bırakması var. Bunun eksiksiz, sorunsuz ve yol kazası yaşanmadan gerçekleşmesine odaklanıyoruz. Devletimizin birliği, bütünlüğü, üniter yapısı, rejimi, bayrağı, resmi dili gibi konuların tartışmaya açılmasına rıza göstermeyiz. Kimsenin tereddüdü olmasın, devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. Cumhur İttifakı tam bir dayanışma içindedir" açıklamasını yaptı.