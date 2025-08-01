Türkmenistan ve Kazakistan petrol gazı Türkiye’ye nasıl geliyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'KÜRESEL ENERJİ' HAMLELERİNİ sürdürürken, TARİHİN bazı günlerinin temel sembollerini ilan ediyor. 25 Temmuz 2025. Türkiye günlük bazda 1 milyon 217 bin 882 megavatsaat elektrik üretimı ve 1 milyon 211 bin 289 megavatsaat elektrik üretimi ile tarihi bir rekor kırdı. 29 TEMMUZ 2025. Türkiye ile Kazakistan arasında enerjide yeni bir sayfa açıldı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile gerçekleştirdikleri görüşmede daha fazla miktarlarda Kazak petrolünün ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılması ve nadir toprak elementleri anlaşması yapıldığını açıkladı. Erdoğan, "Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan 20 anlaşmanın arasında önemli ve stratejik enerji sözleşmeleri yer alıyor" dedi. Söz konusu ENERJİ anlaşmayla petrol ve doğal gaz sektörlerinde arama ve üretim, taşıma ve depolama uygulamaları, elektrik, yenilenebilir enerji gibi alanlarda işbirliğine gidilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesinin amaçlanıyor.

PETROL GAZI GELİYOR

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletler Teşkilatı içinde ENERJİ ortak projelerinin gelişmesini ilmek ilmek örüyor. Can kardeşlerimiz Azerbaycan petrol gazı, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve TANAP gibi ezber bozan hatlar üzerinden Türkiye'ye (Avrupa) akıyor.

Azerbaycan'dan sonra, Türkmenistan ve Kazakistan gazı da 2025 yılının Mart-Nisan ayından bu yana Türkıye'ye akmaya başladı.

Bilindiği gibi Hazar Denizi kıyı şeritleri Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya ve İran tarafından paylaşılmaktadır. HAZAR DENİZİ içinden boru hattı henüz olmadığından, Türkmenistan ve Kazakistan gazı farklı yöntemlerle Türkiye'ye geliyor. Şu anda, Türkmenistan'ın İran'a teslim ettiği gazı, İran üzerinden swap yoluyla İran-Türkiye doğal gaz bağlantı noktasında Gürbulak'tan teslim alınıyor. Türkmenistan çok önemli bir gaz tedarikçisi. O kaynakların Türkiye'ye gelebilmesi, Türkiye üzerinden özellikle buna ihtiyaç duyan Avrupa'ya gidebilmesi de önem arz ediyor. Bu anlamda burada temel kısıt noktalarından biri Hazar'ın statüsü ve geçişi. Erdoğan-Aliyev- Tokayev beraberce stratejik planı hazırladılar.

Türkmenistan ve Kazakistan Hazar geçişli bir boru hattına sahip olduklarında çok daha yüksek miktarlarda yani Türkiye için de Avrupa için de önemli miktarlarda bir fazı tedarik etme şansı olacak. 2025 yılı sonuna kadar devam edecek tedarik sürecinde 1,3 milyar metreküplük bir doğal gaz Türkiye'ye akacak.

DÜNYANIN ENERJİ ÜSSÜ

KAZAKİSTAN'ın Kaşagan petrolü de Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden Akdeniz'e taşınıyor.

Kazakistan'dan Mart ayında çıkan yola çıkan ilk parti Kaşagan petrolü, Bakü limanlarına ulaşmıştı.

Hazar Denizi'nin Kazakistan'a ait kısmında yer alan denizüstü petrol sahası Kaşagan'dan çıkan petrol, Kazak tanker gemileriyle Aktau limanından Bakü Limanı'na ulaşıyor.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ankara'da Kazakistan'ın BTC üzerinden 20 milyon tona kadar [petrol] taşımasını görüştüler, Erdoğan'ın yaptığı, daha fazla Kazak petrolünün BTC üzerinden Türkiye'ye geliş anlaşması yapıldığını açıklaması çok önemli.

Kazakistan , Azerbaycan ve Türkmenistan arasında arasında atılan atılan adımlar Trans-Hazar uluslararası ulaştırma güzergahını daha da geliştirmesine katkı sağlayacağı ifade ediliyor. Taşımacılık ve lojistik uzmanları Kaşagan petrolünün BTC boru hattı üzerinden taşınmasını tarihi bir dönüm noktası olarak

değerlendiriyorlar. Bu durumun Kazakistan için enerji yollarını çeşitlendirmenin ne kadar önemli olduğunu ve kapalı Hazar havzasından dünya pazarlarına petrol ürünleri tedarik etmeyi mümkün kılan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının önemini gözler önüne serdiğini vurguluyorlar. Yukarıda bahsetmiştim.

24-25 Temmuz'da, Türkiye'de günlük bazda 1 milyon 217 bin 882 megavat/saat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 211 bin 289

megavat/saat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu tüketimle günlük bazda en yüksek seviye görüldü. Üretimde ilk sırada yüzde 29,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi. 2025 yılının ilk 6 ayında, farklı bölgelerde toplam 57 milyon varil petrol rezervi keşfedildiğini ve söz konusu rezervin yaklaşık 4 milyar dolar değerinde olduğunu Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı.

Diyarbakır genelinde kaya gazı ve kaya petrolü açısından 4 ila 6 milyon varil arasında bir potansiyel bulundu. Gabar'daki petrol keşfinin ardından Diyarbakır'daki çalışmalara dikkat çekiyor. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin kuzeyinde yaklaşık 600 kilometrekarelik alanda çalışmalar sürüyor. Hedef kayaların içinde sıkışmış doğal gaz ve petrolü üretime kazandırmak. Bayraktar, "4 sahada esas hedefimiz, inancımız 350 milyon varillik neredeyse Gabar gibi Gabar'a benzer bir rezervin olduğu yönünde. Diyarbakır'daki bu saha sadece 4 sahadan ibaret değil. Bu sene içerisinde dikey sondaj ve çatlatma işlemini yapacağız, planlamamız önümüzdeki 3 yıl içinde 24 kuyu ile sahayı keşfetmek ve buradan üretime geçebilmek" dedi.

"KARADENİZ'DE GAZ ÜRETİMİ ARTACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz gazı üretiminde gelinen son noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu. 29 Mayıs'ta boğazdan geçerek Karadeniz'e ulaşan Osmangazi platformunun şu anda Filyos'ta görev başında olduğu ve bu dev tesisin deniz tabanından gelen gazı işleyip tekrar sisteme entegre edeceği belirtildi. Bayraktar, "Günlük üretim 20 milyon metreküpe çıkacak ve 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılanacak. Önümüzdeki yıl bu hedefe ulaşmış olacağız" diye konuştu. Ayrıca Sakarya Gaz Sahası'nın üçüncü fazının 2028'e kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyleyen Bayraktar, ikinci yüzer üretim platformunun ise 2027 Aralık ayında Uzakdoğu'dan Türkiye'ye doğru yola çıkacağını belirtti. Platformun adının henüz belirlenmediğini de sözlerine ekledi.

1 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin envanterine giren iki yeni sondaj gemileriyle birlikte Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemilerine iki kardeş daha eklenmiş olacak. Filoya katılan yeni gemilerden ilki Eylül veya Ekim ayında Türkiye'de olacak. Karadeniz'de 40 milyon metreküplük günlük üretim hedefi var.Yeni sondaj gemilerinden birisi Karadeniz'de, ikinci geminin ise Akdeniz'de devreye alınacağı açıklandı. Bakan Bayraktar, "Akdeniz'de sondaj yapmayı planladığımız yeni lokasyonlarımız var. Libya açıklarındaki bazı sahalarda analizler yapıyoruz, uygun görülürse orada sondaj çalışmaları başlayabilir. Ayrıca Somali'de de sismik araştırmalar planlanıyor; uygun koşullarda oraya da sondaj için gitmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

SONUÇ

MAVİ VATAN STRATEJİSİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN HEM ASKERİ-GÜVENLİK HEM DE ENERJİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE YÜZYILININ BİR BAŞARI HİKAYESİNİ YAZIYOR. HEDEF: BAĞIMSIZ TÜRKİYE.

ENERJİDE DE DIŞA BAĞIMLILIĞINI ADIM ADIM AZALTAN TÜRKİYE'NİN YOLU AÇIK OLSUN.