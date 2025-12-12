Aşkabat’ta kritik zirve

Ukrayna-Rusya savaşının kritik bir aşamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin, bugün Türkmenistan'ın başkentinde Aşkabat'ta baş başa görüşecek. Bu kritik görüşme savaşın sona ermesi konusunda önem arz ediyor.

Başkan Erdoğan'ın Türkmenistan'da yapılacak "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" forumuna katılması, çeşitli açılardan yüksek sembolik ve siyasi bir değer ifade ediyor. Erdoğan'ın, Aşkabat Zirvesine katılımının zamanlaması dikkat çekici ve önemi çok büyük. ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna- Rusya savaşını bitirmek için hazırladığı 28 maddelik anlaşma metni tartışılırken, Trump'ın gözü ve kulağının Erdoğan- Putin Aşkabat görüşmesinden gelecek habere çevrileceği değerlendiriliyor.

TÜM LİDERLERLE GÖRÜŞÜYOR

Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü Türk Devletler Birliği'nin Türkmenistan çok önemli bir üyesi. Bu zirve vesilesi ile Erdoğan'ın Aşkabat'ta Asya Türk Devletleri Cumhurbaşkanları ile buluşması, dünyanın ve Orta Asya'nın geleceği konusunda üst düzey yapacağı temasların önemli sonuçları da olacak. Erdoğan ile Putin'in baş başa görüşmesi, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması açısından da çok önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Bilindiği gibi, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi konusunda en çok çaba sarf eden lider Erdoğan. Trump, Putin ve Zelenskiy ile çok yakın ilişkisi olan bir lider. Rusya ile Ukrayna heyetlerini en çok İstanbul'da ağırlayan ülke Türkiye. Bu bağlamda, Erdoğan, Trump ile Putin'i İstanbul'da bir araya getirme, savaşı sona erdirme konusunda çok büyük çaba sarf ediyor. Savaşın kritik bir sürecinde Putin'le görüşecek Erdoğan'ın, buradan hareketle ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile de olası telefon görüşmeleri olacağı belirtiliyor. Türk Devletler Birliğini ilmek ilmek ören Başkan Erdoğan'ın, Aşkabat'ta zirve marjında, enerji iş birliği, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) tam üyeliği ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi gibi başlıklarda Asya Türk Devletleri Başkanları ile baş başa görüşmeleri olacak.

HAZAR DENİZİ PROJESİ

Türkiye ile Türkmenistan arasında 2025 yılı enerji alanında önemli gelişmelere sahne olmuştu. 1 Mart itibarıyla İran üzerinden swap yöntemiyle Türkmen gazının Türkiye'ye akmaya başlaması, iki ülke arasında enerji iş birliğinde yeni bir dönemi başlattı. ürkmenistan-Azerbaycan- Türkiye arasında direkt enerji nakli konusunda, Trans-Hazar Doğal Gaz Boru Hattı projesinde yeni gelişmeler var. Hazar Geçişli Boru Hattı ile Türkiye'ye doğal gaz ulaştırma hedefi somut aşamaya geldi. TDT üyesi ülkeler enerji kaynakları bakımından birbirini tamamlayan özelliklere sahip. Türk Devletler Teşkilatı 180 milyonluk bir nüfus, 4,5 milyon kilometrekarelik coğrafya ve 2 trilyon doların üzerinde ekonomik büyüklüğü temsil ediyor. Dünya doğal gaz rezervlerinin 10'da 1'i bu coğrafyada bulunuyor. Hazar'ın altından geçecek bu hat, Türkiye'nin arz güvenliğini güçlendirmekle kalmayacak, Güney Gaz Koridoru'nun tamamlayıcı bir bileşeni olarak Türkiye'nin Avrupa enerji piyasalarındaki stratejik rolünü de pekiştirecek. Türkmenistan'ın dünyanın dördüncü büyük doğal gaz rezervlerine sahip olması projeyi daha da anlamlı hale getiriyor.

Başkan Erdoğan'ın Aşkabat ziyaretinde bu projenin süratle devreye girmesi yolunda güçlü siyasi irade konulmasını sağlamak istediği belirtiliyor. Büyük Proje, Hazar altı projesinin hayata geçmesi, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili sorunlarını da aşılmasını sağlayacak.



TDT VE KÜRESEL GÜÇ ODAĞI

Başkan Erdoğan'ın Aşkabat Ziyaretinin bir diğer önemli boyutu, Türkmenistan'ın TDT'ye olası tam üyeliği. Başkan Erdoğan, uzun süredir TDT'yi kültürel bir birliktelik alanından çıkarıp daha işlevsel, bölgesel siyaset ve ekonomi alanlarında sonuç üreten KÜRESEL BİR GÜÇ ODAĞINA dönüştürmeye çalışıyor. Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ile Türk devletleri arasındaki ilişkiler çok ileri aşamaya geldi. Bu bağlamda, Zengezur koridorunun açılması ile Türk Devletleri Azerbaycan üzerinden direkt demiryolları, boru hatları, otobanlarla Türkiye'ye ulaşacak. Dünya, 21. yüzyılda çok kutuplu bir uluslararası sistemin inşası yolunda ilerlerken Başkan Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü Türk Devletler Birliği, KÜRESEL GÜÇ pozisyonuna geliyor. Yeni Dünya Düzeni genel olarak bir tarafta ABD, diğer tarafta Çin'in kutup başı olarak inşa edilirken, 'TÜRKLER BİR MİLLET, 7 DEVLET", "Dünyanın 3. GÜCÜ" olarak Yeni Dünya sahnesinde yerini alıyor.