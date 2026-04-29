Türkiye istikrar ve huzur adası

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Orta Doğu'da istikrarsızlık hüküm sürerken, katil Netanyahu-İsrail İran ve Lübnan'a saldırmışken bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi güvenli liman, istikrarlı ve huzur adası olarak tutmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki savaş sürecinde TÜRKİYE'NİN GÜCÜ VE POZİSYONU yabancı basında dikkat çekici analizlere konu oluyor. Foreign Affairs'in analizlerinde Türkiye, çevresindeki çatışma bölgelerine rağmen (Ukrayna, İran ,Orta Doğu) jeopolitik konumu, NATO üyeliği ve diplomatik arabuluculuk rolleriyle "istikrar adası" veya "yükselen değer" olarak öne çıkarıyor. Derin ingiltere'nın sesi küresel haber kanalı BBC'de bu durumu, Türkiye'nin hem Batı hem de Doğu ile ilişki kurabildiği denge politikası ve bölgesel krizlerdeki arabulucu çabaları çerçevesinde değerlendiriyor.

YABANCI MEDYA ANALİZLERİ

Yabancı medyada göze batan analizler şöyle: Türkiye, çevresindeki yoğun güvenlik krizlerini ve jeopolitik çatışmaları başarıyla yöneterek, bölgesinde güvenli bir istikrar adası olarak öne çıkıyor. Türkiye güçlü bir merkez olarak kaotik coğrafyada güvenilir bir yükselen değer konumunu pekiştiriyor. Türkiye, jeopolitik konumu sayesinde hem güvenlik krizlerinin yönetiminde hem de küresel tedarik zincirlerinde kilit bir rol oynuyor. Türkiye, güvenliğini ve istikrarını koruyarak bölgesel ve küresel bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. Türkiye-İngiltere ilişkileri yeni bir anlam kazanıyor. Yeni dönem, daha dengeli ve karşılıklı ihtiyaç temelli bir zemine oturuyor. Bu dönüşüm artık somut bir çerçeveye de kavuştu. İngiltere'nin küresel yayın organı BBC, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçen hafta İngiltere'ye yaptığı ziyarette Türkiye ile İngiltere arasında Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalanmasını analiz etti. Türkiye ve İngiltere'den yapılan ortak açıklamada belge ile ilgili olarak, "tarihi bir dostluğa, mükemmel düzeyde ikili ilişkilere sahip, Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarına yönelik güçlü iradeleri dahil çok çeşitli uluslararası meseleler ve küresel sınamalar hakkında ortak bakış açısını paylaşan, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasında diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmek için sağlam bir temel teşkil etmektedir" denildi. NATO'nun siyasi ve askeri öneminin arttığı vurgulanan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: "NATO'nun Stratejik Konsepti'nin yanı sıra temel görevlerinden caydırıcılık ve savunma, Avrupa-Atlantik güvenliğini sağlamada işbirliğimizin temelini oluşturmaya devam edecektir. Güçlü transatlantik ilişkiler Avrupa'da barış ve istikrar için vazgeçilmezdir." Açıklamada, Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi'nin, müzakereleri devam eden, ortak ekonomik büyümeyi de destekleyecek Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi dahil, ikili ticaret ve yatırımları artırma niyetini teyit ettiği belirtildi.

SAVAŞTA SON DURUM

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki duruma diplomatik bir çözüm ararken, Türkiye küresel güvenlik açısından vazgeçilmez bir ortak olmaya devam ediyor" dedi. Cooper açıklamasında ayrıca, "Hakan Fidan ile NATO müttefikleri olarak işbirliğimizi derinleştirme ve ortak güvenliğimiz ile refahımızı güçlendirmek için ekonomik bağlarımızı geliştirme konusunda mutabık kaldım" ifadelerini kullandı. Fidan'ın Londra gezisi, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin derinleştiği ve iki ülke arasında ziyaretlerin sıklaştığı bir dönemde yapıldı. 23 Nisan 2026'da Londra'da imzalanan Stratejik Çerçeve Anlaşması, yeni dönemin en güçlü göstergesi. İlişkiler artık daha kurumsal, daha derin ve çok boyutlu olacak. ABD ile İran arasındaki savaşta yine çok kritik bir haftaya girildi. Cuma gününe kadar ABD ile İran arasında yeni bir müzakere masası kurulamadığı takdirde, ABD Başkanı Trump'ın Cumartesi-Pazar günleri, İran'a saldırı emrini vermeye çok yakın olduğu askeri platformlarda konuşuluyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ulusal güvenlik ekibinin İran'ın ABD'nin ablukayı kaldırması ve savaşın sona ermesi halinde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma teklifini görüştüğü ve bu İran teklifini ABD Başkanı Trump'un reddettiği açıklandı. "New York Times" gazetesi,Trump'ın İran'ın son teklifini beğenmedikleri ve Beyaz Saray'da yapılan toplantı sırasında, ABD'nin Tahran'ı müzakerelerde ciddi tavizlere zorlamak için daha hangi askeri operasyonlara ihtiyaç duyulabileceği tartışıldığı haberini verdi. CNN de durumdan haberdar kaynaklara dayanarak, Trump'ın zenginleştirilmiş uranyum meselesi çözülmeden boğazın kesinlikle açılmayacağını söylediğini aktardı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Fox News'e verdiği röportajda, "Onların boğazı açmaktan kastı şu: 'Evet, boğaz açık, ama İran'la koordinasyon sağlarsanız, bizden izin alırsanız; aksi takdirde sizi vururuz ve ayrıca bize ödeme yaparsınız. Bu, boğazı açmak değildir. Burası uluslararası bir su yoludur. İran'ın uluslararası bir su yolunu kimin kullanacağına karar verdiği ve bunun için ne kadar ödeme yapılacağını belirlediği bir sistemi normalleştirmesine izin veremeyiz " dedi.

TRUMP'I RAHATSIZ EDEN AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Merz, ABD'nin İran tarafından aşağılandığını iddia etti. Merz, ABD'nin İran tarafından aşağılandığını ve müzakere masasında alt edildiğini söyledi. "İranlılar müzakere konusunda, daha doğrusu müzakere etmeme konusunda çok yetenekliler" diyen Merz "Amerikalıların İslamabad'a gidip hiçbir sonuç alamadan tekrar ayrılmalarına izin veriyorlar" dedi. "İran liderliği, özellikle de bu sözde Devrim Muhafızları, bütün bir ulusu aşağılıyor. Bu yüzden bunun en kısa sürede sona ermesini umuyorum" ifadelerine yer verdi. "Amerikalıların da müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok gibi" diyen Merz, "Bu tür çatışmalardaki sorun her zaman şudur ki, sadece girmek yetmez, aynı zamanda çıkmak da gerekir. Bunu Afganistan'da 20 yıl boyunca çok acı bir şekilde gördük. Irak'ta da gördük" ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanının bu ifadelerine muhakkak ABD Başkanı Trump verecektir. GÖZLER TRUMP-CHARLES GÖRÜŞMESİNDE. İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye ile derin ilişkilere zemin hazırlarken, İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Trump'la iki ülke arasındaki soğukluğu gidermek üzere ABD gezisine çıktı. Yapacakları görüşmeler özellikle Orta Doğu'daki gelişmeleri de yakından ilgilendiriyor. TÜRKİ- YE KİLİT ÜLKE...