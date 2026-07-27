Çerçeve yasa hazırlıklarında sona gelindi

Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıklarında sona yaklaşıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle yaptığı görüşmelerde, teklifin Ağustos ortasına kadar yasalaştırılması hedefleniyor. "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. 6 Ağustos'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının teklifin yasalaştırılması açısından "kritik eşik" olabileceği değerlendiriliyor. Kulislerde, MGK toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerin yapılabileceği, çıkacak kararın ardından çerçeve yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu gündemine alınabileceği konuşuluyor. 15 Ağustos'a kadar Meclis'teki komisyon ve Genel Kurul aşamalarında yürütülecek müzakerelerin hem siyasi uzlaşı hem de yasama takvimi açısından belirleyici olacağına işaret ediliyor.

SİLAH BIRAKMA

Bilindiği gibi, terör örgütü PKK, 1984'te ilk silahlı terör eylemini gerçekleştirmişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise yasa hazırlıkları öncesinde siyasi partilerle istişare turu yaptı. Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifine yönelik MHP, DEM Parti, Yeni Yol ve CHP liderlerini kapsayan bir siyasi parti turu gerçekleştirdi. Düzenlemenin ortak bir metinle Meclis'e gelmesi amaçlanıyor. Kurtulmuş,"Terörsüz Türkiye" sürecikapsamında hazırlanacakyeni yasal düzenlemeninkesinlikle bir genel af ya daşahsa özel bir af niteliğindeolmayacağını açıkça ilanetti. "Terörsüz Türkiye ÇerçeveYasası" hazırlıklarınıntamamlanması ve yasateklifinin TBMM Başkanlığı'nasunulma aşamasınagelmesiyle en kritik hukukieşiğe ulaşacak Ağustosortasına kadar yasalaşmasıhedeflenen bu çerçevedüzenleme konusundasiyasi partiler arasında birön mutabakat sağlanmıştı.Yasanın temel amacı;terör örgütü mensuplarınınözellikle yaz aylarındasilah bırakarak teslim olması,örgütsel faaliyetlerinsonlandırılması ve örgütünmünfesih (dağılmış) halegeldiğinin MİT BAŞKANLIĞI,güvenlik kurumlarıncatespit-teyit mekanizmasıçalışacak. Hazırlanacak rapor Başkan Erdoğan'a sunulacak. Düzenlemenin devletin güvenlik perspektifi çerçevesinde olacağı ifade ediliyor. Başkan Erdoğan'ın değerlendirmeler sonrasında konunun Milli Güvenlik Kurulu'nun 6 Ağustos toplantısında değerlendirmeyi yürüteceği ifade ediliyor.

KIRMIZI ÇİZGİ

Çıkarılacak kanunun genel af veya kişiye özel bir af içermeyecek. Düzenleme kalıcı bir ceza indirimi veya af kanunu olmayacak. Düzenlemenin kalıcı bir mevzuat olmayacağı, münfesih (dağılmış/silah bırakmış) terör örgütü üyelerine silah bırakmaları ve örgütsel faaliyetleri sonlandırmaları için belirli bir süre tanıyan geçici bir yasa olacağı ifade ediliyor. Muhtemelen, silahtan arınmayı tespit ve teyide mukabil, 6-12 ay yürürlükte kalacak, özellikli bir düzenleme yapılacak. Ankara'nın lider kadroya kapıyı açması söz konusu değil. Lider kadronun Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Bese Hozat başta olmak üzere 30 kişiden oluştuğu söyleniyor. Terör örgütünün ele başları çerçeve yasadan yararlanamayacağı için Türkiye'ye gelemeyecekler. Suça karışmamış olanların önemli bölümünün Kandil'de kalmak istediği, bazılarının üçüncü ülkelere gideceği de biliniyor. Türkiye'de durum halen, 4 bin civarında tutuklu ve ilk derece yargılaması devam ediyor. 600 civarında ilk derece yargılaması bitmiş, temyiz aşaması bekleniyor. 985 temyiz süreci tamamlanmış hükümlü ile 380 "ağırlaştırılmış müebbet mahkumu var. Öcalan da aynı hukuki konumda. Suça karışmamış olanların Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 221, örgüt mensuplarının pişmanlık duyarak bilgi vermesi veya örgütten ayrılması durumlarında ceza indirimine ımkan veren yasadan faydalanması söz konusu. Denetimli olarak 3 veya 5 yıl değerlendiriliyor. Yürürlükte olan, pişmanlık yasası 221. maddenin fıkraları şu şekilde: Örgüt faaliyetleri kapsamında hiçbir suça karışmayan üyenin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde ceza verilmez. Bilgi Verme Karşılığında Ceza İndirimi (3. ve 4. Fıkralar): Örgüte üye olup yakalanan ancak faaliyetlerine katılmadan önce pişmanlık göstererek örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlayan kişiler hakkında verilecek ceza önemli oranda indirilir. Gönüllü Teslim Olma (5. Fıkra): Örgüt yapısı içinde yer alan bir kişinin güvenlik güçlerine gönüllü olarak teslim olup suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde de ceza indirimi sağlanır.



SONUÇ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye'yle ilgili önemli açıklamaları sürece yeni bir ivme kazandırdı. Erdoğan, "Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi, sorunların çözüm adresi olan Meclisin takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı olarak Meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz" demişti. Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ivme kazandıracak tarihi bir çıkışta bulunmuş. Yeni bir Yenikapı ruhunun ancak "Terörsüz Türkiye süreci" zemininde vücut bulabileceğini ifade etmişti. Başkan Erdoğan, "Tekrar bir Yenikapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin, Terörsüz Türkiye sürecidir" demişti. Başkan Erdoğan, Terörsüz Bölge konusunda da "Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecektir" şeklinde konuşmuştu. Evet. 10-11 maddeden oluşması öngörülen çerçeve yasada "PKK'nın silah bıraktığının teyit ve tespiti" koşuluyla yürürlüğe girecek. Başkan Erdoğan'ın ifadesi ile "Terörün etkisinin bitmesiyle birlikte ülkemizdeki refah artacak. Terörün gölgesi çekildikçe turizmden istihdama, güvenlikten tarıma her alanda nasıl bir bahar havasının estiğini hep birlikte göreceğiz."