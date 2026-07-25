CHP’de bölünmenin imzaları atıldı

Özgür Özel ile 91 milletvekili, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Özel ve ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesini kabullenmedi ve yeni parti hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda da Özgür Özel "Yeni Parti" ismiyle yeni oluşumu duyurdu, imzaları attı ve dilekçeyi hazırladı.



"Ekrem İmamoğlu'nu betona gömmem" diyen Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP'yi bölen imzayı atarak gitti. YENİ PARTİ'yi kurdu. Asrın yolsuzluk, rüşvet iddialarıyla yargılanmakta olan İmamoğlu da YENİ PARTİ'sine kavuştu. Özel 2023 yılında İmamoğlu'nun sayesinde CHP Genel Başkanı seçilmişti. Aradan 2.5 yıl geçtikten sonra görevini yaptı, 103 yıllık tarihi CHP'yi ortadan karpuz gibi ikiye böldü. Kurdukları YENI PARTİ ile İmamoğlu'nun sesi olarak siyaset yapmaya yöneldi. Özgür Özel Genel Başkan olduğundan bu yana Ekrem İmamoğlu'nun adına kavga veriyordu. CHP'nin 38. kurultayının şaibeli olduğunu tespit eden Ankara İstinaf Mahkemesi mutlak butlan kararı ile Özgür Özel ve yönetimini görevden aldı. CHP'nin son Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu tekrar göreve geldi. Özgür Özel'in kurduğu 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı aday ofisini' kapattı. İmamoğlu'nu savunacak bir parti lazımdı, Özgür Özel de onu yaptı.

LOGO'NUN VERDİĞİ MESAJLAR

YENİ PARTİ Ekrem İmamoğlu'nun sesi olacak. Yeni partinin siyasi çizginin Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendiği günlerdir konuşuluyor. Yeni bir ANAVATAN PARTİSİ KODLARINDA parti olacağı iddia ediliyor. Özel ise siyasi çizginin CHP'ye çok benzemesini arzu ediyordu. Özel kurduğu YENİ PARTİ'yi güya CHP'nın mirasçısı gibi göstermek için büyük çaba sarf etti. Nitekim Özgür Özel ve arkadaşları, Atatürk'ün kurduğu CHP'yi bölmelerinin ezikliğiyle, YENİ PARTİ'yi Atatürk'ün isminin arkasından dolaşarak, bazı sembollerle kurdu. Özel ve arkadaşları topluca namaz kılıp, Birinci Meclis önünde resim çektirerek, Anadolu kulübünde ilk toplantıyı yaparak, Atatürk'ün CHP'yi kurduğu dönemi taklit ettiler. Özel, kurdukları partinin LOGOSU ile manidar mesajlar da verdi. Logoda sadece kırmızı büyük harfle YENİ ve altında küçük harfle Parti ibaresi var. Bu logo ile CHP'nın meşhur ALTI OKU'NA veda ettiler. Yeni logo, vatandaşlarımız tarafından akşamların sevilen bir durumu hatırlatması olarak değerlendirildi. Özgür Özel'in kurduğu YENİ PARTİ kurucuları içinde bazı isimlerin sicili önümüzdeki günlerde, olası gelişmelerde başlarını çok ağrıtacağa benziyor.

PARLAMENTO DENGESİ

Özgür Özel'in sağ kolları olan milletvekilleri Veli Ağbaba, Burhanettın Bulut, Özgür Karabat, Yüksel Taşkın Özer devam eden yolsuzluk ve kurultay şaibe iddianamelerinde isimleri geçiyor. Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP'den istifa ederek yeni bir parti kurmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) siyasi dengeler değişti. Yeni Parti Meclis'in ikinci büyük partisi ve yeni ana muhalefet oldu. Meclis'teki yeni sandalye dağılımı şöyle oldu: AK Parti: 277 milletvekili, Yeni Parti: 91 milletvekili, DEM Parti: 56 milletvekili, MHP: 46 milletvekili, CHP: 44 milletvekili, İYİ Parti: 29 milletvekili, Yeni Yol Partisi: 20 milletvekili, Bağımsız ve Diğerleri: 11 bağımsız milletvekili ve diğer küçük partiler... Özgür Özel istifa ettiği noktaya kadar, CHP'nin her türlü imkânını sonuna kadar kullandı. CHP'de oluşturduğu parelel yapı ile siyasette hiç görülmeyen ve siyası ahlak tartışmalarını yaratan davranışları oldu. Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki makam odasını kullandı. CHP Genel Merkezi'nin makam araçlarını kullandı. CHP'yi bölerek YENI PARTİ kuracağını açıkladı. Özel, CHP'nin Grup Başkanı ve Genel Başkanı olduğu dönemde Başkan Erdoğan'a karşı davayı kaybediyor. Son olarak CHP Grubu için toplanmış 6 milyon civarındaki paranın ayrılarak milletvekillerine geri verilmesi gibi tuhaf bir harekete teşebbüs ediliyor. Bunların Türk siyasetinde ikinci bir örneği yok.



YENİ MECLİS ÜYELERİ BELİRLENDİ

ÖZGÜR Özel'in genel başkan seçildiği kurulda parti meclisi üyeleri ve grup başkanvekilleri belirlendi. Yeni liste şu şekilde: Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir.. Meclis üyeleri: Ahmet Tuncay Özkan, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ali Gökçek, Aliye Timisi Ersever, Aliye Coşar, Asu Kaya, Aşkın Genç, Ayça Taşkent, Ayhan Barut, Aykut Kaya, Aylin Yaman, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Barış Karadeniz, Bekir Başevirgen, Bilal Bilici, Bülent Tezcan, Cavit Arı, Cemal Enginyurt, Cumhur Uzun, Deniz Yavuzyılmaz, Deniz Yücel, Doğan Demir, Ednan Arslan, Mustafa Sarıgül, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Mühip Kanko, Nail Çiler, Namık Tan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Okan Konuralp, Orhan Sümer, Özgür Ceylan, Gökan Zeybek, Özgür Erdem İncesu, Reşat Karagöz, Servet Mullaoğlu, Seyit Torun, Sibel Suiçmez, Suat Özçağdaş, Süleyman Bülbül, Süreyya Öneş Derici, Şeref Arpacı, Tahsin Ocaklı, Talat Dinçer, Talih Özcan, Türkan Elçi, Uğur Bayraktutan, Ulaş Karasu, Utku Çakırözer, Ümit Özlale, Yaşar Tüzün, Yunus Emre, Yüksel Taşkın, Zeynel Emre, Eylem Ertuğ Ertuğrul



SONUÇ:

YENİ PARTİ'NİN KURULUŞUNU ABD/ AVRUPA BASINI YOĞUNLUKLA MANŞETLERE TAŞIDI. Aylardır ABD ve Avrupa basını devamlı olarak Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e özellikle afrika çıkıyorlardı. Bu destekler ne manaya geliyor? Gelecek günlerde daha iyi anlaşılacaktır. EĞER, YOL GÖSTERENİ ABD/AVRUPA OLUYORSA AZİZ MİLLETİMİZİN NE YAPTIĞINI BİLİYORUZ. Özgür Özel/Ekrem İmamoğlu partisinin ne olacaklarını 2027 yılında yapılacak genel seçimlerde göreceğiz. Ayrıca, o güne kadar Yeni Parti'ye geçen milletvekillerinin bir kısmının geriye dönüşüne de tanık olabiliriz. KÖPRÜ- LERİN ALTINDAN ÇOK SU AKAR.