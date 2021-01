Son felaketin adı:

Yanardağ... Etna Yanardağı'nın görkemli patlama görüntüleri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri... Fotoğraflar ve videolar büyüleyici olsa da böyle bir felaketin insanlığa neler yapabileceğini Vezüv'ün külleri altında kalan Pompei şehrini gezdiğimde görmüştüm. Yanardağ patlamasının en korkutucu yönü kızgın lavlar gibi görünse de asıl tehlike çıkan gaz ve kül. Pompei'nin o görkemli villaları, heykelleri, duvar resimleri, mozaikleri, tapınakları ve pazarları yaklaşık 2 bin yıl dokunulmadan gömülü olarak kaldı. Arkeologlar kenti keşfettiklerinde, son gün pişmiş ekmeği bile fırında buldular.

Pompeililer ise taş kalıplar halinde çıkarıldıkları vakit, ölüm anında ne yapıyorlarsa o halde bulundular. Korkunç değil mi?

Etna'dan sadece birkaç gün önce ise Endonezya'da Merapi ve Semeru yanardağlarında da patlamalar oldu.



YERALTINDAN MI ?

Virüs, deprem, iklim değişikliği derken Avrupa Bilim Vakfı'nın bilim insanları şimdi de yanardağ tehlikesine dikkat çekti. Bir yanardağ patlamasının bu yüzyıl sonuna kadar insanlığın sona ermesine yol açabileceğini öne sürdü. Vakfın internet sitesinde bilim insanları, dev bir yanardağ patlamasının insan neslinin sonunu getirebileceğini ve bu durumun meydana gelme ihtimalinin yüzyıl sonuna kadar yüzde 10 olduğunu iddia etti.

Bu büyük patlamanın ardından atmosfere yoğun toz ve gazın püsküreceğini, bu durumun iklimde büyük değişikliklere yol açacağını bunun da kıtlık, kuraklık ve salgın hastalıklara neden olabileceğini belirttiler.

Dinozorlar neden yok olmuştu bir hatırlayalım. Dünyaya dev bir göktaşı çarpmış. Bunun sonucunda da, havaya yayılan sülfür, iklim değişikliğine yol açarak, Dünya'nın buzul çağına girmesine ve sonucunda da dinozorların soyunun tükenmesine sebep olmuştu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Aralık 2018'de dev bir meteorun Dünya atmosferine çarptığını duyurmuş, aynı açıklamada, meteorun 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombasından salınan enerjinin 10 katı yüksek bir enerjiyle patladığı aktarılmıştı.

Son 30 yıl içinde türünün en büyük ikinci göktaşı çarpmasını bilim dünyası aylar sonra fark edebildi. Yani her an bir göktaşı çarpmasına maruz kalabiliriz ve bilim insanları bunu anladığında çoktan iş işten geçmiş olabilir.



YOKSA İNSANLIKTAN MI?

Evet bu iki bilgi ışığında insanlığın sonunu yanardağ patlaması sonucu bir iklim değişikliği mi, göktaşı çarpması sonucu bir iklim değişikliği mi yoksa insanlığın kendi elleriyle yarattığı iklim değişikliği mi getirecek bunları bilemiyoruz.

Umarım bunların hepsi birer senaryodur ve böyle şeyler hiçbir zaman olmaz. Ama tek bildiğimiz bir gün bu dünyaya veda edeceğiz. Bu yüzden insan olarak doğayla ve birbirimizle savaşmak, dünyanın bize sunduklarını sömürmek yerine küçük mutlulukların izini sürmeliyiz.

Sürekli gelecekte ne olacağını düşünmek yerine anın tadını çıkarmayı denesek belki her şey yoluna girer. Ne dersiniz?