Aşı karşıtlarının komplo teorileri ve bu teorilere ürettikleri çözümler akıllara durgunluk veren bir seviyeye geldi. Aşı ile ilgili ortaya atılan iddiaların en yaygınları arasında, "DNA'mız ile oynanacak...", "Çip takılacak...", "Aşılar cenin dokusu içeriyor....", "Ölüm oranı düşük, aşıya gerek yok...", "Bizi kısırlaştırmaya çalışıyorlar"... gibi cümleler yer alıyor.

Bu söylentiler öylesine yaygın ki, geçen gün yolda yürürken bir kız ve annesi konuşuyor...

Anne: "Ben aşı olmayacağım, aşıyla bize çip takacaklarmış" Kızı: "Hayır anne çip takmıyorlar.

Sende olan hastalıkları ortaya çıkarıp ölmeni sağlıyorlar." Bir deli, kuyuya bir taş atıyor 100 akıllı çıkaramıyor.

Bilim insanlarının tüm bu söylenenlere bir yanıtı var. Ama kime inanacağını şaşıranlar için sayısal verilere bakmak yeterli. Yoğun bakımda yatanlar içinde aşılı ve aşısızların oranı, ölenler arasında aşılı ve aşısız olanların oranı gibi.

Aşı karşıtlığı sadece korona virüs ile ortaya çıkmadı. Çok eskiden beri var. Aşı karşıtlığı yüzünden sakat kalan binlerce çocuk olduğu gibi aşıya ulaşamayan ülkelerde salgın hastalıklara yenilen pek çok insan bulunuyor. Bunlar somut veriler.

Bilim insanları ne ara güvenilmez ve 'tü kaka' oldular anlayamıyorum. İnsan ömrünü uzatmaya çalışan bilim insanları ne diye hastalıkları ortaya çıkaran bir sıvıyı sana, bana enjekte etmek istesin?

Peki bilim insanlarına güvenmiyorsun da aşı karşıtı teorilere nasıl güveniyorsun.

Ya onlar senin bir an önce ölmen ya da sakat kalman için çalışıyorsa!

Ama tüm bunlar arasında beni en çok güldüren, aynı zamanda da sinirlendiren (çünkü sadece kendilerini değil içinde yaşadıkları toplumu da tehlikeye atıyorlar) aşı olma zorunluluğuna çözüm bulmaya çalışanlar. Aşı yerine vitamin veya saf su vurduranlar ya da sıvıyı dışarı enjekte edenleri duymuşsunuzdur. Aşı olmamak için kullandıkları zekayı bilim için kullansalar, belki aşı çalışmalarına yardımcı olacaklar. Ama işte boşa kullanıyorlar yazık! Akıl paçadan akıyor, tutan olması şart!

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