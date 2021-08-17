Son zamanlarda felaket haberleri almaktan ruhlarımız neredeyse çöküş durumunda... Ülkenin hatta dünyanın her yerinde yaşanan yangınlar, seller depremler, tüm canlıların doğada birlikte yaşamayı unuttuğunun bir göstergesi. Biz insanlar dünya bizim etrafımızda dönüyor gibi davranmaya devam edersek felaketlerin daha kötüleri bizi bekliyor.

Fakat, bu kadar kötü olay arasında hala geleceğe dair umut vadeden minik olaylar yaşanıyor. İki kızım ve arkadaşlarının sokak hayvanlarıyla olan mutlu oyun arkadaşlıklarından bahsetmiştim. Ancak onlar sadece oyun arkadaşı olmadıklarını bize her seferinde kanıtlıyor. Geçtiğimiz hafta kargaların çığlıklarıyla uyardığı kızlar, bir güvercini kedinin ağzından son anda almışlar. Eşim de kuşu veterinere götürmek isteyen kızları arabaya attığı gibi en yakın veterinerin yolunu tutmuş.

Ancak veteriner sadece pansuman yapıp yollamış ellerine de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin veteriner işlerinin telefonunu tutuşturmuş.

Verilen bu numarayı aradığımızda kuşu oraya götürmemiz gerektiğini söylediler. Ertesi gün bu kez Kültürpark'ta Kahramanlar Kapısı tarafında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi veteriner işlerinin küçük hayvan polikliniğine götürdük. Hemen ilgilendiler. Bir mail adresi ve bir takip numarası verdiler.

Kuşun durumu çok iyi değildi ancak gösterdikleri ilgi hastanenin her yerine yazdıkları "sokak hayvanları yalnız değildir" sözünü doğrular nitelikteydi.

7/24 AMBULANS HİZMETİ

Daha önce de büyükşehir belediyesinin veterinerlik işlerini arayıp bir sokak kedisi için ambulans istemiştim ve hemen olmasa da sıraya koyup göndermişlerdi.

Gerçekten canla başla 24 saat çalışan veteriner hekimlere buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Can dostlarımızı ellerinden geldiğince sahiplenip onların acılarına derman olmaya çalışıyorlar.

Bu yüzden özellikle trafik kazası geçiren hayvanlar için Acil Müdahale Birimine 17:30 ile 08:30 saatleri arasında 0232 293 39 80 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Hafta içi mesai saatlerinde ilçe belediyeler, hafta sonları ve tatil günlerinde ise Büyükşehir acil müdahale birimi 24 saat hizmet veriyor.

Peki acil müdahale ekibine teslim edilen hayvanlara ne oluyor? Gece ekiplerince adresten alınan veya şahsen getirilen kedi ve köpekler veteriner teknikerlerce yapılan ilk müdahalenin ardından ertesi gün gerçekleşecek veteriner hekim vizitesine dek stabil tutuluyor. (enjeksiyon ya da küçük cerrahi girişimler) Sabah muayeneleri tamamlanan köpek ve kediler ortopedi operasyonuna ihtiyaç duymaları halinde Seyrek Köpek Bakımevi'nde operasyona alınıyor. Tedavisi tamamlanan kedi ve köpekler kısırlaştırılıp, işaretlenerek (köpek ise küpe, kedi ise sol kulaklarına küçük bir çentik atılır) kuduz aşıları, iç parazit ilaçları yapılıyor ve alındığı adrese bırakılıyor.

KÜÇÜK HAYVAN POLİKLİNİĞİ

Fuar Küçük Hayvan Polikliniği'nde sokak kedilerinin kısırlaştırma, aşılama ve cerrahi müdahaleleri de yapılıyor. Dahili hastalıkların teşhisinde kullanılan ultrason, biyokimya ve hemogram cihazlarla tüm sokak hayvanı dostlarımıza sağlık hizmeti verilebiliyorlar. Ayrıca kısırlaştırma operasyonları haricinde tümör (meme, T.V.T , kulak) operasyonu, hernia (fıtık), göz operasyonu, amputation, ağız operasyonları (çene kırığı, diş çekimi) kavitron ile diş taşı temizliği, prolapsus recti operasyonları yapılıyor. Bilginiz olsun.