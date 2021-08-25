Kısıtlamalarla geçen 1.5 yılın ardından Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim kararı aldı. Biz veliler olarak sevinsek mi endişe mi etsek bilemedik. Çocuklarda da durum aynı. Büyük kızım bu yıl orta okula başlayacak bir yandan sevinçli ve heyecanlı. Bir yandan da evde oyunla geçen bir buçuk yılın ardından kaygılı. İlk kez farklı öğretmenlerle tanışacak. Farklı bir sistemi deneyimleyecek, yeni arkadaşlıklar kuracak. Ancak maalesef sorumluluk bilinci sekteye uğradığından hem o hem de biz epey zorlanacağız. Küçük kızımın eğitim hayatı ise tam bir fiyasko. Geçen yıl birinci sınıf olduğu için hepimiz için çok zordu. Destek almak zorunda kaldık ki hala da alıyoruz. Şimdi ikinci sınıf, bu yıl da okula gitmezse çürük temeller üzerine bir gökdelen inşa etmeye çalışacakmışız gibi geliyor. Diğer taraftan endişe sınırlarını zorlayan delta varyantı tehlikesi ile karma karışık duygular içindeyiz. Ancak bu endişemizi çocuklarımıza aktarmadan onlara kendilerini koruma yöntemlerini iyi anlatmamız gerekiyor.

Bu süreci doğru yönetmek ve ilk kez okula gidecek çocukları doğru yönlendirmek için Klinik Psikolog Gülşah Ergin'in sözlerine kulak verelim...

TELAŞA LÜZÜM YOK

Telaş içerisinde görünen ve her şeyin yolunda olup olmadığını sürekli kontrol etmeye çalışan bir ebeveynin çocuğu "Telaşlanılması gereken bir durum var" mesajını ya da sürekli okulda korkmaması gerektiğini söyleyen bir ebeveynin çocuğu da "Demek ki okul korkulacak bir yer" mesajını çok rahat alabiliyor ve kendisi de bu duyguları yaşamaya başlayabiliyor. Bu noktada öncelikle ebeveynlerin soğukkanlı ve kaygılarını kontrol edebilir olmaları oldukça önemli. Okul kıyafetleri ve kırtasiye ihtiyaçları için birlikte keyifli alışveriş yapılması, çocuğa da seçme şansının tanınması, yine çocuğu okul için heveslendirecek ve çocukta okulla ilgili olumlu duygular ve düşünceler geliştirecektir.

VEDALAR ÖNEMLİ

■ Okula daha hazırlıklı başlayabilmek için okul düzeni 1 hafta öncesinden uygulanmaya başlanabilir. Böylece çocuk okulun ilk günü o düzene alışmış olacak ve bu durum, onun için ilk gününü daha da normal kılacak ve stresini azaltacaktır.

■ Çocukların okula başladığı ilk günün mümkün olduğunca normal ve sıradan bir gün gibi geçirilmesinde de fayda olacaktır. İlk gün için onların olağandışı hissedebilecekleri hazırlıkların yapılması çocuklarda tedirginlik ve stres yaratabilir. Kahvaltıda ne yemek istedikleri sorularak ve okula hazırlanma aşamasında onlara yardım edilerek güne keyifli başlamaları sağlanabilir.

■ Okula gidildiğinde ise öncelikle okul çevresinde kısa bir tur atılarak, arkadaşlarına "merhaba" demesi için cesaret verilebilir.

■ Ayrılma kaygısı yaşayan çocukların bu durumla sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmeleri için vedalaşmalar oldukça önemlidir. Vedalaşmalar oldukça kısa ve duygusallıktan uzak olmalıdır. Çocuk güvenli bir şekilde sınıfa bırakıldıktan sonra öpülerek ve kucaklanarak, onu nerede bekliyor olacağımızın ya da nerede ve ne zaman onunla buluşacağımızın açıklaması yapılmalı ve "güle güle" demesi sağlanarak sınıftan uzaklaşılmalıdır.