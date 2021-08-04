Olimpiyat Oyunları tarihinde cimnastik branşında ilk madalyamızı kazanan Ferhat Arıcan tarih yazdı. Tabii ki bütün sporcularımızla gurur duyuyorum ama Ferhat Arıcan'ın yeri bende başka... Onu ailemden, mahallemden biri gibi görüyorum.

Çünkü İzmirli, çünkü bir dönem çocuklarımın öğretmeniydi. Öyle büyük bir gurur ki... Ben bunları hissediyorsam ailesini düşünemiyorum bile. Ailesiyle çevrimiçi görüşmelerini izlerken gözyaşlarımı tutamadım zaten.

İzmir'de jimnastik deyince Ferhat Arıcan'ı herkes bilir. Ama artık sadece İzmirliler değil tüm dünya tanıyor... Aslında bu başarı onun için ne ilk ne de son. Arıcan'ın 2008 yılında paralel aleti, 2013'te atlama masasında ve 2014 yılında Çin'de düzenlenen 45. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirdiği 3 hareketi kendi adına tescilletmiş ve dünya jimnastik literatüründe kendi adına tescilli 3 hareketi olan ilk sporcu olma başarısını göstermişti. Şimdi aldığı bu bronz madalya daha iyilerinin habercisi.

AİLESİNİN DE BAŞARISI

Henüz 28 yaşındaki sporcu, 10 yaşındayken ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle cimnastiğe başlamış. Buradan öğretmenini de kutluyorum. Yeteneği görmek, keşfetmek ve onu yönlendirmek bir öğretmenin görevi olsa da pek çok yetenek görmeyen gözler önünde yitip gidiyor.

Ancak spor başarısı için yetenek sadece ilk adım. Başarının temeli, istek, disiplin ve çok ama çok çalışma.

Sporcu ailesi arkadaşlarım var. Hayatları en az sporcu çocukları kadar disiplinli. Tatillerini yarıda bırakmayı, arkadaşlarıyla plan yapmak yerine çocuğunu antrenmana götürmeyi göze alıyorlar. En az çocukları kadar zaman ve emek harcayan aileler bir de bol bol para harcıyor. Bu yüzden ben Ferhat Arıcan'ın ve olimpiyatlarda başarı gösteren tüm sporcularımızın ailelerine, antrenörlerine, onları keşfedenlere bir kez daha teşekkür edip önlerinde saygıyla eğiliyorum.

Ülkemizin, doğamızın cayır cayır yandığı bu günlerde elde ettikleri başarılarla yüreğimize su serpen tüm sporcularımızı yürekten kutluyor hepsini kucaklıyorum.

TORUNLARA ANLATILACAK

Arıcan büyük başarısının ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Şu an kelimelerle anlatamayacağım duygular yaşıyorum. Çok mutluyum. Bu tarihi bir madalya. Sadece cimnastik için değil, Türk spor tarihinin büyük emekler karşılığında aldığı bir madalya. Hem ülkemi gururla temsil ettiğim için, hem tarih yazdığım için çok mutluyum. Çok çalıştım, çok emek verdim sonunda hep beraber başardık. Türkiye'de zor zamanlar geçiyor. Kalbimiz orada. Tüm ölenlere baş sağlığı diliyorum. Ormanda çalışanlara biraz moral olabildiyse daha da sevinirim. İnşallah bu madalya Türkiye için bir an önce moral kaynağı olur. Bu madalya tüm Türkiye'ye gelsin." Gerçekten bu ortamda elde ettiğin bu başarıyı kelimelerle anlatmak zor olsa gerek. Kızlarım böyle bir şampiyondan ders aldıklarını torunlarına bile anlatacaklar. Onun yetiştirdiği minik cimnastikçiler için ne güzel bir örnek, ne güzel bir gurur. Bu başarı Ferhat öğretmenlerini olimpiyatlarda gören minikler için çok daha büyük bir önem taşıyor. Arıcan, kendi elde ettiği başarının yanında geleceğin olimpiyat şampiyonlarına da bir kapı açmış oldu.