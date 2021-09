İlk ders zili çaldı. Bir gün çocukların okulu özleyeceğini, herkesten önce kalkıp okula gitmek için acele edeceğini rüyamda görsem inanmazdım ama oldu... Bugün o gün... Her yerde bir hareket, bir kalabalık... Okulların önü veli istilasında. Okul bahçesine girişler yasaklandı ama bu kez de kapının önünde bir izdiham hali.

Çocuklar çok heyecanlıydı. Veliler ise onlardan daha fazla. Uzun süren evden eğitim döneminde çıldıran veliler, görevi tekrardan öğretmenlere devretmenin mutluluğunu yaşarken bir yandan da acemi tavırlarla yeniden veli olmayı öğrendi.

KANTİNLERE DENETİM

Pratikliğini kaybettiğimiz konuların başında beslenme hazırlama vardı. Beslenme konusu öyle çok basit bir konu değil.

Sen sağlıklı şeyler koymak istiyorsun, çocuk arkadaşlarından abur cubur ve fast food görüyor. Senin hazırladıklarını yemek istemiyor. Bu yüzden okul kantinlerinin daha sıkı denetlenmesi şart. Yanına para vermemek de iyi bir çözüm değil.

Diğer bir konu ise okul kıyafeti...

Neredeyse 2 yıldır okula gitmeyen ve bu yüzden de okul forması olmayan çocuklar ve bizler için okul hazırlığı tam bir karmaşaydı. Bu arada iyi ki serbest kıyafet uygulaması yok. Sabah sabah evde ne giyeceğim savaşı yaşanması hiç keyifli değil. Tabii okul formalarının satıldığı yerlerin her şeyi fahiş fiyattan satmaları da başka bir sorun. Normalde 25 TL'ye alabileceğiniz bir tişörtü 60 TL'den almak zorunda kalıyorsunuz. Bir kışlık, bir yazlık birer de yedek alayım derseniz. Bir çocuk için fiyat 500 TL'yi bulabiliyor. Ama yine de hala formadan yanayım...

KURNAZLIKTA SINIR YOK

Bir de kırtasiye konusu var ki... Okulun hem en zevkli hem de en tuzlu kısmı.

Ben bile kırtasiye alışverişi yapmaktan büyük keyif alıyorum. Silgiler, kalemler, renkli defterler arasında kaybolmamak mümkün değil. Çocukların alışverişi arasında sepete kendim için de bir şeyler atıyorum. Ama sağlıklı kırtasiye ürünleri almaya kalktığınızda gerçekten çok yüklü bir bütçe ayırmak gerekiyor.

Bu yüzden öncelikli olanları belirleyip, listeyle alışverişe çıkmakta fayda var.

Bizim süper kurnaz çocuklarımız online eğitim için internet çekmiyor çözümleri bulmuştu.

Yeni çözümleri ne olacak onu da merak ediyorum. Yan komşum bir internet sağlayıcı firmanın müşteri hizmetlerinde çalışıyor. Evden eğitim döneminde internet çekmiyor diye arayan velilerden on tanesinden birinde çocuğun kabloyu çıkarması dolayısıyla internete erişemediklerini tespit etmiş. Şimdi ise ellerinde 'sınıfta vaka çıktı' kozu var. Umarım kısa zamanda bu kozu kullanmaya kalkmazlar. Daha da önemlisi gerçekten sınıfta vaka çıkmaz ve okullar yine kapanmak zorunda kalmaz.

