İzmirliler adına soruyorum “Çok mu zor?"

İzmir deyince akıllara gelen birkaç şeyden biri palmiyeler diğeri de Kültürpark.

90 yıldır uluslararası bir fuara evsahipliği yapmasının dışında İzmirliler için bir nefes alma alanıydı Kültürpark.

Ben çocukken Kültürpark'a okul gezileri yapılırdı. Çünkü oradaki ağaçlar tellerle çevrilmiş ve koruma altındaydı. Her ağacın yaşı, nereden geldiği, nasıl iklimde yetiştiği önündeki tabelalarda yazardı.

Şehrin içindeki bu botanik bahçesi bugün içler acısı bir halde. Ağaçlar bakımsız, havuzlar pis... Oysa ki sadece fuardan fuara makyaj yapılan Kültürpark İzmir'in şansı. Niçin bir türlü Londra'daki Hyde Park, New York'taki Central Park, Amterdam'daki Vondelpark gibi, içinde sincapların gezdiği, kuğuların yüzdüğü, insanların kitap okuduğu, çocukların cıvıldadığı, güneşin tadını çıkardığı bir yer olamıyor çok merak ediyorum. Koskoca bir belediye için hem de çevreye olan duyarlılığını her daim ağzından düşürmeyen bir başkan için bunu sağlamak bu kadar zor mu merak ediyorum. Ben bütün İzmirlilerin de merak ettiğini düşünerek soruyorum. Gerçekten çok mu zor?

