Herkes onları konuşsun diye!

Dün ajanslara bir haber düştü.

Malezyalı hamile bir kadın kocasına 480 bin dolarlık Lamborghini hediye etti. 19 yaşındaki anne adayı Anes Ayuni Osman, özellikle 100 günlük lohusa döneminde kocasının uykusuz kalarak kendisine destek olacağı için eşi Weldan Zulkefli'yi Lamborghini marka araçla ödüllendirmiş. Ayuni Osman, gözleri bağlı halde bulunan kocasına turkuaz renk Lamborghini Huracan Evo model otomobili lüks bir oto galeride hediye ettiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşmış.

Görüntüde gözleri bağlı bulunan baba adayı, dev bir fiyonga sarılmış anahtarı karısından alıyor ve gözyaşları içinde karısına sarılıyor.

Genç anne adayı, "Evlendiğimizden beri mutluluğumuz hiç kesintiye uğramadı, özellikle hamileliğim boyunca (eşim) bana çok iyi baktı. Fedakarlığı için minnettar olmanın yanı sıra ona bu Lamborghini'yi hediye ediyorum çünkü onu lohusalık döneminde de yanımda istiyorum" ifadesini kullanıyor. Bu haberi okuyan erkek arkadaşların tepkisi:

"Tabii ki olması gereken bu." Kadınların tepkisi ise "Yapacak tabii"...

Eşlerin birbirine hediye alıp vermesi kadar doğal bir şey olamaz. Ama hediyeleşme böyle büyük boyutta ve eşlerin birbirine karşı zaten yapması gereken şey içinse tartışma kaçınılmaz. Erkekler kocaman bir alkış tutarken kadınlar ise "saçma, olur mu öyle şey" diyerek bunu konuşacak.

Ki bu hediyeleşmenin amacı da zaten bu.

Muhtemelen bu kızımız bir sosyal medya fenomeni ve takipçileri konuşsun diye yapmış böyle bir şeyi. Başarılı da olmuş çünkü haber tüm dünyada ciddi ajansların gündemine girmiş.

ARABAYA BETON DÖKME ŞAKASI!

Bir diğer sosyal medya saçmalığı haberi de Türkiye'dendi. Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır ve ekip arkadaşları sürekli birbirlerine şakalar yapıp bunların videosunu çekerek yayınlıyorlar bundan da tıklanma alıyorlardı. Bu videolar için ekip arkadaşlarının arabalarını boyayıp parçalarını söken Sefa Kındır'a verilen karşılık tam da eşek şakası cinsinden.

Sefa Kındır'ın arabasını alan arkadaşları ilk olarak arabanın parçalarını söküyor.

Daha sonra arabanın kasasını gelişigüzel boyayıp çağırdıkları beton mikseri ile piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan lüks otomobilin içerisine eğlenerek beton döküyor... Bu sosyal medya saçmalıkları ne zaman bitecek acaba diye beklerken git gide saçmalığın dozu artıyor. Bu işten ise en çok çocuklar etkileniyor...